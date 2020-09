Jää on hävinnyt läntiseltä Etelämantereelta pitkään, mutta nyt sulaa itäpuolikin.

Etelämanner on niin kaukana ja niin valtava, että Suomesta katsottuna sen kokoa on vaikea hahmottaa. Etelänapaa ympäröi reilusti Yhdysvaltoja isompi jäinen valtakunta, johon on pakastunut 70 prosenttia koko maapallon makeasta vedestä. Noin 90 prosenttia kaikesta planeettamme jäästä on Etelämantereella.

Jos kaikki tämä jää sulaisi, merenpinta nousisi lähes 60 metriä. Lontoo, Berliini ja koko pohjoinen Saksa uppoaisivat mereen. Tanskasta ja Virosta jäisi jäljelle pari saarta. Suomessakin rannikkokaupungit olisivat mennyttä.

Näin kävisi, jos ihmiskunta polttaisi kaikki planeetan fossiilivarannot, tutkijat laskivat muutama vuosi sitten.

Koko Etelämantereen sulaminen ei ehkä ole todennäköinen kauhuskenaario. Toteutuessaankin se veisi tuhansia vuosia. Vähempikin riittää silti nostamaan merenpintaa metrikaupalla, ja sulaminen on jo alkanut.

Etelämantereen jäätikkö jaetaan karkeasti ottaen kahtia: sarven muotoiseen länsiosaan ja suureen itäosaan, jossa valtaosa mannerjäätiköstä sijaitsee.

Idässä jäätikkö on paikoin jopa viisi kilometriä paksu. Se on pysynyt toistaiseksi vakaana ja joidenkin laskelmien mukaan jopa kasvattanut massaansa.

Vaikka ilmasto lämpenee, sulaminen ei nimittäin ole suoraviivaista. Lämpeneminen esimerkiksi lisää meriveden haihduntaa ja lumisateita, joista kertyy uutta jäätä Etelämantereen itäosaan.

Sen sijaan lännessä pakastimen ovi on ollut jo pitkään auki. Meren päällä lepäävistä jäähyllyistä ryskyy irti pienten valtioiden kokoisia jäälauttoja. Tuoreiden laskelmien mukaan Etelämantereelta häviää jäätä 118 miljardia tonnia joka vuosi.

Jäähyllyjen sulaminen ei sinänsä nosta merenpintaa, koska hyllyt lepäävät jo entuudestaan meren päällä. Jäähyllyt kuitenkin toimivat eräänlaisina tulppina, jotka suojelevat niiden takana olevaa mannerjäätikköä. Kun jäähyllyt katoavat, merivesi pääsee nuolemaan mannerjäätikköä ja sulattamaan sitä.

Myssypingviinien määrä on vähentynyt osassa läntisen Etelämantereen yhdyskuntia dramaattisesti.­

Myös itäiset jäätiköt ovat alkaneet sulaa, paljastavat useat viime vuosien tutkimukset.

Heinäkuussa Nature-tiedelehdessä julkaistu tutkimus viittaa siihen, että jo parin asteen lämmönnousu riittäisi sulattamaan idän mannerjäätiköstä lähes Suomen kokoisen palasen. Näin ainakin vaikuttaa käyneen muinaisuudessa.

Kalifornian Santa Cruzin yli­opiston apulaisprofessori, geokemisti Terry Blackburn kollegoineen tutki vanhoja mineraalinäytteitä, jotka oli kerätty syvältä sisämaasta Rossinmeren liepeiltä 1980-luvulla. Alueella sijaitsee moreenimuodostuma, jonka jäätikkö on pusertanut esiin. Ilmasta katsottuna muodostuma näyttää hieman norsulta, ja sen nimi onkin Elephant Moraine.

Moreenista löytyy mineraalikiteitä, jotka ovat muinoin olleet jäätikön alla. Nämä satojen tuhansien vuosien aikana kerrostuneet kiteet ovat tutkijoille kuin aikakone. Jäätikön puristuksessa niihin on painunut kemiallinen jälki alueen historiasta ja jäätikön liikkeistä.

Tutkijat havaitsivat, että kiteiden tietyissä kerroksissa oli huomattavan paljon uraanin kevyttä 234-isotooppia. Sitä syntyy, kun maaperän luonnonuraani u-238 hajoaa hiljalleen. Jäätikön ja maaperän välissä on ohut sulan veden kerros, johon tätä kevyttä isotooppia kertyy. Siitä se imeytyy kiviin.

Kun jäätikkö sitten sulaa pois ja uraania kerryttänyt vesikerros huuhtoutuu tiehensä, uraanin kevyen isotoopin määrä kiteissä palaa tavalliselle taustatasolle. Tästä vaihtelusta kiteiden eri kerroksissa tutkijat siis näkevät, milloin kide on ollut jään alla ja milloin ei.

Tutkitut kiteet kertoivat kaikki samaa tarinaa. 400 000 vuotta sitten Elephant Morainen alue on ollut täysin sula. Tuolloin maapallolla vallitsi lämmin ajanjakso ja keskilämpötila oli 1–2 astetta nykyistä korkeampi.

” Sulaminen kiihtyy, jos rannikon jäähyllyt sulavat ja paljastavat mannerjäätikön merivedelle.

Hämmentävää löydöksessä on se, että Elephant Moraine sijaitsee sisämaassa noin 700 kilometriä nykyisen jäätikön reunasta. Jotta nämä kivet olisivat voineet paljastua jään alta, jäätikön olisi pitänyt sulaa koko tuolta matkalta.

Tutkijat laskevat, että mannerjäästä on tuolloin kauan sitten sulanut mereen likimain Suomen kokoinen alue, vaikkei lämpötila ollut merkittävästi nykyistä korkeampi.

Yksinään tämä jäämassa kohotti aikoinaan meren pintaa 3–4 metriä. Sama lämpökausi sulatti myös Etelämantereen länsiosista ja Grönlannista niin paljon jäätä, että ne nostivat merenpintaa vielä kymmenellä metrillä.

Toisin sanoen sama voisi tapahtua uudestaan vain pari astetta nykyistä lämpimämmässä maailmassa.

Blackburn toki huomauttaa, ettei tällaisen jäämassan sulaminen tapahdu silmänräpäyksessä. Sulamiseen kuluisi tuhansia vuosia.

”Olemme avanneet pakastimen oven, mutta jää on yhä kylmää eikä se ole lähiaikoina ka­toamassa”, Blackburn sanoo yliopiston tiedotteessa.

Mahdollisesti sulamisvaarassa oleva jäätikkö sijaitsee mantereella niin sanotussa Wilkesin altaassa, jossa jäätikön pohja on syvimmillään puolitoista kilometriä merenpinnan alapuolella. Jos jäätikköä nyt suojaava reuna sulaa rannikolta, koko jäämassa pääsee hiljalleen valumaan mereen.

Science-tiedelehdessä julkaistiin hiljattain Nasan satelliitti­aineistoon pohjaava tutkimus, jossa kartoitettiin jään katoamista ja toisaalta kertymistä koko mantereella.

Kartassa punaisella merkityillä alueilla jää ohenee ja sinisillä paksunee. Jään lisääntyminen tietyillä alueilla johtuu lumisateiden lisääntymisestä. Etelämantereen itäisempiin osiin näyttäisi yhä kertyvän enemmän jäätä kuin sitä sulaa pois.

Lännessä jää sulaa kuitenkin niin nopeasti, että kokonaisuutena Etelämantereesta häviää enemmän jäätä kuin kertyy. Tutkijat laskevat, että Etelämantereelta sulaa vuodessa 118 miljardia tonnia jäätä.

Grönlannista jäätä häviää enemmän, yli 200 miljardia tonnia vuodessa. Viime vuonna jäätä menetettiin kuitenkin ennätykselliset 532 miljardia tonnia, Communications Earth and Environment -lehdessä elokuussa julkaistu tutkimus kertoo. Grönlannin jään häviäminen on suurin yksittäinen merenpintaa nostava tekijä.

Tutkijat laskivat Science-lehdessä, että Grönlannin ja Etelämantereen sulaminen on 16 vuodessa nostanut merenpintaa puolitoista senttiä. Sulaminen kiihtyy, jos rannikon jäähyllyt sulavat ja paljastavat mannerjäätikön merivedelle.

Valtava jäämassa murtui tammikuussa 2019 Thwaitesin jäätiköstä Etelämantereella. Thwaitesin jäätikön romahtaminen ja valuminen mereen kokonaan voisi nostaa merenpintaa arviolta yli 60 senttimetriä.­

Itäiselläkin Etelämantereella on jo useita sulamispaikkoja. Elokuun lopulla Nature Communications -tiedelehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että Kuningatar Maudin maalla sijaitseva Shirasen jäätikkö ohenee jopa 16 metriä vuodessa.

Shirasen jäätikkö työntyy mereen eräänlaisena kielekkeenä. Japanilaiset jäätikkötutkijat havaitsivat, että jäätikön alle muodostuu kaukalo, jossa jäätä lämpimämpi merivesi pääsee vellomaan ja kuluttamaan jäätikköä pohjasta. Tutkijat laskivat jään ohenevan 7–16 metriä vuodessa.

”Tämä on yhtä paljon ellei enemmänkin kuin Tottenin jäätiköllä, jonka on ajateltu olevan itäisen Etelämantereen nopeimmin sulava jäätikkö”, kertoo Hokkaidon yliopiston apulaisprofessori Daisuke Hirano tiedotteessa.

Tottenin jäätikön arvellaan ohenevan 10–11 metriä joka vuosi. Totten sijaitsee idässä Wilkesinmaalla ja erottuu kartassa punaisena sulamisalueena.