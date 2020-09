Älylaitteiden aikakausi on nostanut esiin uudenlaisia hankalia pelkotiloja. Huolestuttavimmin on yleistynyt niin kutsuttu nomofobia. Termi tulee englannin sanoista no mobile phone phobia, ja sillä tarkoitetaan pelkoa jäädä ilman mobiililaitetta tai puhelinkontaktia.