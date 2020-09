Suomeen saa pian tulla vapaasti maista, joissa tartuntojen ilmaantuvuus on Suomeen verrattuna monin­kertainen – Miten se vaikuttaa epidemiaan?

Infektiolääkäri ei näe suurta riskiä. Tilastotieteilijä varoittaa, että pienikin tartuttajien lisäys voi kertautua.

Suomeen saa kohta tulla ilman karanteenisuositusta maista, joissa koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on Suomeen verrattuna moninkertainen. Asiantuntijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, voiko väljennys kiihdyttää epidemiaa merkittävästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa, ettei ole mahdollista ennustaa, miten ratkaisu vaikuttaa tartuntojen leviämiseen.

Matkustusrajoituksia höllennetään ensi viikon lauantaista alkaen niin, että Suomeen voisi tulla ilman karanteenia maista, joissa on todettu alle 25 uutta tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden edellisen viikon aikana. Nykyään raja on 8–10 tapausta.

Vastedes esimerkiksi Ruotsista, Saksasta ja Virosta saa matkustaa Suomeen ilman karanteenisuositusta. Niissä kaikissa ilmaantuvuus on yli 20 tapausta sataatuhatta kohti.

Laivamatkustajille tarkoitetussa terveysneuvontapisteessä Länsiterminaalissa annetaan tietoa koronaviruksen ehkäisystä.­

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvinen pitää höllennyksestä aiheutuvaa riskiä kohtalaisen pienenä.

”Sekä Ruotsi että Saksa testaavat aika paljon ja löytävät ison osan tapauksista, huomattavasti isomman kuin keväällä. Todennäköisesti iso osa tartunnan saaneista on kummassakin maassa tiedossa.”

Liikennettä on paljon myös Suomen ja Viron välillä.

”Keskimääräisen matkailijan kontaktit jäävät melko lyhyiksi, ellei sitten mene yökerhoon viettämään aikaa. Riski on isompi niille, jotka ovat perhepiirissä ja lähikontakteissa alueilla, joilla tartuntoja on enemmän.”

Myöskään numeerisesti arvioiden väljennys ei ole Järvisen mielestä kovin suuri.

Järvinen laskee, että tähän asti ilman vapaaehtoista karanteenia maahan tulevista yksi matkustaja kymmenestätuhannesta voisi todennäköisesti olla tartunnan kantaja. Höllentämisen jälkeen tällaisia matkustajia on kaksi tai kolme kymmenestätuhannesta.

Varsinaisesti tartuttavia tulijoista on pienempi määrä.

”Tartunnan saaneet tartuttavat tehokkaasti ehkä neljä viisi päivää. Ehkä noin puolet olisi isolla riskillä tartuttavia”, Järvinen arvioi.

Se tarkoittaisi, että kaksi tai kolme 20 000 tulijasta voisi levittää virusta.

Matkustajavirrat Suomeen ovat tyrehtyneet pandemian vuoksi. Tilastokeskuksen tilastot ulkomaalaisten yöpymisistä Suomessa kertovat, että esimerkiksi viime vuoden syyskuussa ruotsalaisia kävi vajaat 28 000.

”Kaikkihan me tiedämme, että silloin kun meillä on vähän tartuntoja, niitä voi tulla ulkomailta. Jollakin tavalla kontrollointi on järkevää. Tärkeintä tietenkin olisi, että ulkomailta tulevat ihmiset eivät olisi lähikontaktissa muuhun väestöön”, Järvinen arvioi.

Koronavirusepidemian mallinnukseen perehtynyt Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen varoitti keväällä varotoimien liiallisesta höllentämisestä. Nytkin hän uskoo uusien matkustusrajoitusten lisäävän todennäköisyyttä, että tartunnat lisääntyvät.

”Meillä ovat tartuntamäärät kasvaneet, mutta kasvunopeus ei ole dramaattinen. On vaarana, että kun höllennetään, tilanne ei pysykään niin hyvänä.”

Numeerista arviota riskin kasvusta on Ilmosen mukaan äärimmäisen vaikeaa antaa. Vaikka kolminkertainen lisäys voi vaikuttaa pieneltä, vaikutus kertautuu.

”Se ei tarkoita kolmea tartuntaa lisää vaan sitä, että on kolminkertainen määrä ulkomaalaisia, jotka mahdollisesti laittavat tartuntaketjuja liikkeelle.”