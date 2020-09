Suomi tarvitsee oman avaruushallinnon, Katri Kulmuni ehdotti elokuussa keskustan puheenjohtajakisan aikaan. Avaruuteen voisi joskus laukaista suomalaisia ”sisunautteja”, puheenjohtajakamppailun lopulta hävinnyt Kulmuni visioi.

Ehdotukset saivat sosiaalisessa mediassa pääosin huvittuneen vastaanoton. Moni ei ottanut niitä todesta.

Erityisen futuristisia Kulmunin visiot eivät silti olleet. Läntiset naapurimme ovat olleet avaruusvaltoja jo pitkään. Jos ehdotus Suomen omasta avaruushallinnosta saisi tuulta alleen, toteuttaisimme vain sen, mihin Ruotsi ja Norja ryhtyivät vuosikymmeniä sitten.

Ruotsin avaruushallinto täytti tänä vuonna 48 vuotta, ja Norjan avaruushallinto perustettiin 33 vuotta sitten.

Andøyan saarelle Pohjois-Norjaan valmistui rakettikoealue jo vuonna 1962. Norja laukaisi Andøyasta raketin avaruuteen vain viisi vuotta maailman ensimmäisen satelliitin eli Neuvostoliiton Sputnikin jälkeen.

Ruotsin omasta avaruuskeskuksesta Esrangesta pohjoisen Kiirunasta raketti lähti avaruuteen vuonna 1966. Esrangea operoi Ruotsin avaruushallinnon alaisuudessa toimiva Swedish Space Corporation, joka on valmistanut satelliitteja vuodesta 1972.

Raketin laukaisu Esrangen avaruuskeskuksessa Pohjois-Ruotsissa.­

Suomella ei ole avaruushallintoa tai laukaisukeskusta, mutta joillakin avaruusteknologian osa-alueilla olemme jo pitkällä – itse asiassa maailman ehdotonta kärkeä.

Ensimmäinen suomalainen mittalaite avaruudessa oli Ilmatieteen laitoksen suunnittelema, ja se oli osa Aspera-laitetta, joka matkasi Marsiin vuonna 1988. Sen jälkeen suomalaisia mittalaitteita on ollut mukana useissa hankkeissa.

Ensimmäinen suomalainen satelliitti avaruudessa oli Aalto-2 vuonna 2017. Se ennätti korkeuksiin ennen sisarustaan Aalto-1:tä, joka on yhä toiminnassa. Satelliitit ovat pieniä, suunnilleen litran maitopurkin kokoisia cube-satelliitteja.

Suomalaisissa avaruushankkeissa onkin kääntynyt viime vuosina uusi lehti.

Kansalliset avaruusasiat keskitettiin viime vuonna työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen avaruusasiain neuvottelukuntaan. Lisäksi vuonna 2018 voimaan astui uusi avaruuslaki, joka määrittelee esimerkiksi satelliittien rakentamiseen liittyvät vastuut.

Siitä huolimatta Suomessa ei ole vieläkään niin sanottua yhden luukun politiikkaa, jossa yksi toimija vastaisi kaikesta, harmittelee Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaan Praks.

”Se on alan kompastuskivi”, hän sanoo. Praks on ollut rakentamassa Aalto-satelliitteja, ja häntä voi kutsua yhdeksi suomalaissatelliittien kätilöistä.

” ”Uskallamme itsekin sanoa olevamme maailman kärjessä.”

Monet suomalaiset avaruushankkeet ovat saaneet alkunsa Aallossa, ja yliopistossa on parhaillaankin useita satelliitteja suunnitteilla, kertoo avaruusfysiikan professori Esa Kallio.

”Suomalaisen avaruusbisneksen tulevaisuus riippuu siitä, miten innostuneita opiskelijoita meillä on”, hän sanoo.

Myös muutama yritys on saanut alkunsa nimenomaan Aalto-yliopiston satelliittihankkeista.

Suurin näistä on 2014 perustettu Iceye, joka on samalla Suomen suurin avaruusteknologiayritys. Sen perustajat olivat mukana Aalto-1-hankkeissa.

Yrityksellä on nyt 192 työntekijää ja viisi omaa satelliittia avaruudessa. Investointeja se on kerännyt yli sadan miljoonan euron arvosta, ja rahoitusta on tullut niin Yhdysvaltain Piilaaksosta kuin Suomen Business Finlandilta.

”Koronavirus on viivästyttänyt vähän laukaisujamme, mutta jos kaikki menee hyvin, alle kuukauden sisään seuraava satelliittimme lähtee kiertoradalle”, Iceyen toimitusjohtaja Pekka Laurila kertoo.

Espoolaisyritys tekee maailman parhaimpia tutkasatelliitteja, Praks ja Kallio sanovat. Satelliitit voivat kuvata maastoa paksunkin pilvipeitteen läpi.

”Uskallamme itsekin sanoa olevamme maailman kärjessä. Olemme ensimmäisiä ja edelleen ainoita, jotka operoivat alle sadan kilon painoisia mikrosatelliitteja, jotka ovat kuvaavia tutkasatelliitteja”, Laurila kertoo.

Aiemmat tutkasatelliitit ovat olleet tonnien painoisia järkäleitä.

Iceye on kehittänyt satelliittinsa alusta alkaen Espoon Otaniemessä, ja se myös rakentaa edistykselliset kiertolaisensa Suomessa.

Yritys myy kuvausdataa, jolla voidaan tunnistaa esimerkiksi salakähmäisiä laivoja. Lisäksi se tarjoaa kansainvälisessä yhteistyössä ilmaiseksi suuronnettomuuksien tutkimiseen tarkoitettuja satelliitteja, jotka pystyvät kuvaamaan päivällä, yöllä, savussa ja myrskyssä. Alunperin satelliitteja kehitettiin arktisten alueiden jään liikkeiden havaitsemiseen.

Iceyen tutkasatelliitin kuvaa Thwaitesin jäätiköltä Etelämantereelta.­

Iceyen suurimpia asiakkaita ovat kuitenkin isot vakuutus­­yh­tiöt, Laurila kertoo.

”Tutkasatelliittimme voivat kuvata esimerkiksi hurrikaanien aiheuttamia tulvatuhoja reaali­ajassa, kun kukaan ei vielä pysty lentämään sellaisessa säässä.”

Kehitys on jäänyt kotimaassa monelta huomaamatta. Praks arvelee tämän johtuvan mahdollisesti Suomen markkinoiden pienuudesta. Investointien haku keskittyy maailmalle.

”Erityisesti Yhdysvalloissa saa Eurooppaan verrattuna helpommin sijoituksia avaruussektoriin”, hän sanoo.

Toimintaympäristönä Suomi on erinomainen, Iceyen Laurila sanoo.

”Helsinkiin on helppo asuttaa kenet tahansa, ja täällä on aika paljon halvempaa elää kuin vaikka Piilaaksossa. Täällä on myös parempi toimia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, koska kylmän sodan jäljiltä tutkateknologia on siellä edelleen aika sotilaallista teknologiaa.”

Avaruusteknologia on kuuma ala – Praksin mukaan yksi harvoista, joilla vuosikasvu on ollut viime vuosina yli kymmenen prosentin luokkaa.

Siksi Suomenkin kannattaisi hänen mielestään keskittää siihen aiempaa enemmän voimavaroja.

Suomalaista huipputeknolo­giaa on jo ollut mukana kymmenissä avaruusprojekteissa. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa käyttää Ilmatieteen laitoksen sensoreita. Saturnuksen suurimmalle kuulle Titanille laskeutuneessa luotaimessa oli suomalaista teknologiaa, samoin Euroopan avaruusjärjestön Esan Rosetta-komeettaluotaimessa.

Professori Kallio on ollut mukana niin Rosetta-luotaimessa kuin monessa muussakin maan kiertoradan ulkopuolelle suunnanneessa hankkeessa. Viimeisin laite, jota hän on ollut suunnittelemassa, saavuttaa Jupiterin vuonna 2030.

Kalliolla on 30 vuoden perspektiivi, ja viime vuosien kehitys on ollut hänestä huimaa.

”En olisi voinut kuvitellakaan aikoinaan, että Suomessa voidaan tehdä oma satelliitti ja laukaista se kiertoradalle ostamalla paikka yksityisestä kantoraketista.”

Kallio kuitenkin muistuttaa, että Suomi tulee edelleen jälkijunassa ja lisäinvestointeja tarvitaan.

Geopolitiikka on lisäksi osaltaan rajoittanut Suomen osallistumista avaruushankkeisiin.

Norja ja Ruotsi saattoivat rakentaa laukaisukeskuksiaan, mutta Suomen sijainti Venäjän kyljessä tekee asemastamme hankalamman. Sama teknologia, joka vie raketin avaruuteen, on myös sotilaallista ohjusteknologiaa.

”Suomi ei ehkä tästä syystä ole mukana myöskään Esan propulsioteknologian ohjelmissa”, Praks sanoo.

Suomessa ei siis kehitellä rakettiteknologiaa juuri ollenkaan, toisin kuin pohjoismaisissa naapureissamme.

Norjan rakettikoealue sijaitsee Andøyan saarella Pohjois-Norjassa.­

Ruotsi ja Norja aikovat viedä seuraavien vuosien aikana omilla rakettilaukaisuillaan satelliitteja kiertoradalle.

Hankkeet ovat kunnianhimoisia. Esrangesta ja Andøyasta on toki lauottu raketteja avaruuteen jo vuosikymmeniä, mutta satelliitin vieminen perille kiertoradalle satojen kilometrien korkeuteen on eri asia kuin hetken ilmakehän ja avaruuden rajalla piipahtava raketti.

Suomen kamaralta laukaistavat avaruuslennot ovat joka tapauksessa vielä kaukana, ”sisunauteista” puhumattakaan.

Suomelle tarjottiin aikoinaan Neuvostoliiton avaruusohjelmassa mahdollisuutta osallistua miehitettyyn avaruuslentoon. Siihen ei tartuttu, osin geopoliittisista, osin taloudellisista syistä. Ihmisten lähettäminen avaruuteen on kallista.

Laukaisukeskuksen rakentamista Suomeen Kallio ei pidä järkevänä, laukaisupalveluita kun voidaan helposti ostaa muilta tarjoajilta. Sen sijaan suomalaisen ihmisen hän näkisi mielellään avaruudessa, vaikka se tulisikin kalliiksi.

”Finnautti tai sisunautti, miksi häntä kutsuisikaan, voisi innostaa uuden sukupolven avaruushankkeiden pariin.”

Praks pitää koulutusta Suomen avaruushankkeiden tulevaisuuden tärkeimpänä ehtona.

Aallon satelliittikokeiluista on saanut Iceyen lisäksi alkunsa nanosatelliittiyritys Reaktor Space Lab, jonka hallitukseen Praks kuuluu.

Yritys työstää parhaillaan ensimmäistä Esan Suomesta tilaamaa teleliikennesatelliittia.

Reaktor Space Lab on lähettänyt avaruuteen omia pieniä cube-satelliittejaan. Se on myös mukana eurooppalaisessa Hera-projektissa, jossa emosatelliitista irtautuu pienempiä cube-satelliitteja tutkimaan asteroidia.

Suomen avaruusaika on siis vasta aluillaan. Sille ei kannata Praksin mukaan silti hymähdellä.

”Näkisin ilomielin sen, että suomalainen katsoisi taivaalle ja näkisi rohkeasti tulevaisuuden, joka on maapallon ulkopuolella. Sen unelman puuttuminen on surullista.”