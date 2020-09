Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös sitä, miksi ihmisellä ei ole valoja. Vastausta saadaan lisäksi siihen, mitkä asiat saastuttavat maapalloa eniten.

Ilona Tarvainen, 6

Kissat eivät varsinaisesti osaa hymyillä. Niiden elekielessä hampaiden paljastaminen on itse asiassa varoitusviesti: älä tule lähelle.

Kissat osoittavat iloa ja tyytyväisyyttä muilla tavoin. Tyytyväinen kissa siristelee silmiään tai pitää niitä rennosti puoliksi auki. Sen korvat osoittavat suoraan eteenpäin tai riippuvat sivuilla mutta eivät osoita taaksepäin.

Kun tyytyväinen kissa seisoo neljällä jalalla, sen häntä on pystyssä tai roikkuu rennosti alaspäin. Tyytyväinen ja iloinen kissa voi myös kehrätä ja hakea huomiota puskemalla ihmistä.

Milla Salonen

kissojen käyttäytymistutkija

Helsingin yliopisto

Suurin osa energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Kuvassa hiilivoimala Yhdysvalloissa.­

Mikä tai mitkä asiat saastuttavat maapalloa eniten?

Saara Saari, 11

Erilaisten saasteiden vertailu on vaikeaa. Yksi asia kuitenkin aiheuttaa erityisen suurta haittaa niin ympäristölle kuin ihmisten ja muiden eliöiden terveydelle ympäri maailmaa.

Se on öljyn, kivihiilen, maakaasun ja turpeen polttaminen. Näillä fossiilisilla polttoaineilla tuotetaan suurin osa käyttämästämme sähköstä, lämmöstä ja muusta energiasta. Myös melkein kaikki liikenteen polttoaineet, kuten bensiini, on tehty öljystä.

Kun fossiilisia polttoaineita poltetaan, ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrä lisääntyy, mikä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.

Tämä ilmastonmuutos vaikeuttaa monella tavalla elämää kaikkialla maapallolla, esimerkiksi lisäämällä jossain kuivuutta ja toisaalla sateita sekä myrskyjä. Osa lisääntyvästä hiilidioksidista sitoutuu ilmasta meriin ja aiheuttaa haittaa muun muassa koralleille.

Fossiilisten polttoaineiden polttaminen tuottaa ilmakehään myös pienhiukkasia. Niiden hengittäminen on haitallista terveydelle, ja ne voivat myös vahingoittaa kasveja ja vesistöjä laskeutuessaan maan pinnalle.

Pauli Paasonen

ilmakehätieteiden apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

Kiiltomadon hohto erottuu kesäöinä.­

Miksi ihmisellä ei ole valoja?

Noa Kemppainen, 5

Kysyjä tarkoittanee, miksi ihmisillä ei voisi olla sisäänrakennettuja taskulampun kaltaisia elimiä. Olisihan se kätevää, jos illan hämärtyessä voisi saada omat valoelimet päälle!

Valon tuottaminen on kuitenkin hyvin harvinaista eläinkunnassa. Yksi harvoista poikkeuksista on kiiltomato, jonka pienen mutta melko kirkkaan vihertävän hohdon voi nähdä kesäöinä.

Ihmiset eivät ole tarvinneet valoa tuottavaa elintä, koska olemme pääasiassa päiväeläimiä. Emme näe kovin hyvin pimeässä verrattuna yöllä liikkuviin eläimiin, kuten kissaeläimiin. Ensimmäiset ihmissuvun edustajat pari miljoonaa vuotta sitten varmaankin viettivät yönsä enimmäkseen nukkuen ja pysytellen piilossa petoeläimiltä, kuten leijonilta.

Kun ihmiset myöhemmin keksivät tulenkäytön taidon, nuo­tion tuli lämmitti, ja siten saatiin myös valaistusta. Ajan ku­luessa kehitettiin öljy- ja sähkölamput, joiden valossa pystyi tekemään kaikenlaista yöaikaankin. Valoista on paljon hyötyä, mutta lamppujen hohtoa on nykyään niin paljon iltaisin, että joskus on vaikeaa malttaa mennä nukkumaan ajoissa.

Jenni Pettay

evoluutioekologian tutkija

Turun yliopisto

Mars 2020 -alus lähti matkaan Atlas V -kantoraketilla.­

Mikä osa Marsiin heinäkuussa lähteneestä sukkulasta irtosi ja miksi?

Arne Alho, 4

Heinäkuun 30. päivänä lähetettiin matkaan yhdysvaltalaisen Nasa-avaruusjärjestön Mars 2020 -niminen alus. Se sisältää Perseverance-nimisen mönkijän ja pienen Ingenuity-helikopterin.

Matkaan alus lähti Floridan Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta Atlas V -kantoraketilla. Tuosta raketista ei käytetä nimitystä sukkula, koska sellaiseksi sanotaan siivekkäitä avaruusaluksia.

Atlas V on kertakäyttöinen, eli se hylättiin käytön jälkeen. Kantoraketin sivuilla olevat neljä 17-metristä apurakettia pudotettiin minuutin ja 49 sekunnin jälkeen avaruusaluksen laukaisusta, jolloin oltiin jo 48 kilometrin korkeudessa. Raketin kärkikartio irrotettiin vajaat kaksi minuuttia myöhemmin 120 kilometrin korkeudessa.

Pääosa kantoraketista eli sen alempi osa irrotettiin noin 4,5 minuutin kohdalla. Ylempi osa eli Centaur-raketti vapautti lopulta Mars 2020 -aluksen matkaan Marsia kohti 57,5 minuuttia startista.

Irrotetut osat tuhoutuivat osin ilmakehässä, ja jäljelle jäänyt romu putosi valtameriin. Centaur puolestaan pääsi irti maapallon painovoimasta ja jäi killumaan avaruuteen Aurinkoa kiertävälle radalle.

Mikko Suominen

avaruustekniikkaryhmän

mediavastaava

Juhannusruusu on Suomessa perinteinen koristekasvi.­

Mistä maailman ensimmäinen ruusupuska on saanut alkunsa?

Pinja Schreiner, 5

Ruusupensaita on nykyisin paljon puutarhoissa. Nuo ruusut on alun perin jalostettu luonnon­varaisena kasvavista villiruusuista. Ruusuja on jalostettu jo noin 5 000 vuotta, todennäköisesti ensimmäisenä Kiinassa.

Villiruusut erottaa muun muassa­ siitä, että niiden kukissa on yleensä vain viisi terälehteä. Niiden lehtiä, piikkejä, oksia ja marjoja on löydetty jopa yli 55 miljoonaa vuotta vanhoista fossiileista eli kivettyneistä jäänteistä. Se kertoo, että ainakin silloin jo oli ruusuja.

Ruusut kuuluvat koppisiemenisiin kasveihin, joiden syntymisen hahmottamiseksi pitää palata ajassa taaksepäin 2,5–3 miljardia vuotta. Tuolloin oli jo syanobakteereja.

Puolisentoista miljardia vuotta sitten tuollainen bakteeri joutui jonkin merenelävän sisään ja muuttui viherhiukkaseksi.

Sen ansiosta syntyneet viherlevät asuttivat maailman meriä, kunnes noin 500 miljoonaa vuotta sitten osa niistä kehittyi maakasveiksi. Yhdestä maakasviryhmästä kehittyivät lopulta koppisiemeniset kasvit 100–125 miljoonaa vuotta sitten.

Monien nykyhyönteisten esi-isät kehittyivät samaan aikaan. Koppisiemenisten värikkäiden kukkien tehtävä onkin houkutella pölyttäjiä auttamaan kasvia lisääntymisessä.

Esa Tyystjärvi

kasvifysiologian ja -biofysiikan dosentti

Turun yliopisto