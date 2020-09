Aurinkoenergia

Valoa läpäisevä aurinkokenno soveltuu vaikka rakennusten lasisiin julkisivuihin.

Michiganin yliopiston tutkijat onnistuivat kehittämään valoa läpäisevän aurinkokennon, jonka hyötysuhde ylsi yli kymmeneen prosenttiin.

Tutkijoiden mukaan valoa läpäisevä aurinkokenno voidaan asentaa ikkunoiden pinnalle. Ne soveltuvat esimerkiksi rakennusten lasisiin julkisivuihin.

Monissa tällaisissa rakennuksissa on jo nyt läpinäkyvä kalvo, jonka tarkoituksena on varjostaa ja viilentää rakennusta.

Aurinkokenno tekisi saman, mutta lisäksi se nappaisi auringonvalon talteen ja muuntaisi sen sähköksi.

Läpinäkyvyydeltään aurinkokenno on 45,8 prosenttia, eli vajaa puolet auringon valosta läpäisee aurinkopaneelin pinnan. Piin sijaan kenno on valmistettu muovikalvoon upotetuista hiili­pohjaisista aineista.

Lasipinnan päälle asennettuna kennon ulkonäkö vastaa Michiganin yliopiston tutkijoiden mukaan harmaita aurinkolaseja tai tummennettua auton tuulilasia.

Hyötysuhteeltaan aurinko­kenno on 10,8 prosenttia, mikä on valoa läpäisevien aurinko­kennojen ennätys.

Hyötysuhde kertoo, kuinka monta prosenttia kennoon osuvasta auringon säteilystä muuttuu energiaksi.

Vertailun vuoksi, kaupallisten valoa läpäisemättömien aurinkopaneeleiden hyötysuhde on keskimäärin vajaat 20 prosenttia. Laboratorio-oloissa tutkijat ovat onnistuneet saavuttamaan lähes 50 prosentin hyötysuhteen.

Valoa läpäiseviä aurinkokennoja on kehitetty yli kymmenen vuotta.

Yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston tutkijaryhmä kehitti lasipintoja päällystämään tarkoitetun valoa läpäisevän aurinkokennon vuonna 2008.

Periaatteeltaan valoa läpäisevä aurinkokenno on yleensä samanlainen kuin tavalliset kennot, kertoo Tampereen yliopiston sähköenergia­tekniikan professori Seppo Valkealahti.

Aurinkokenno muuttaa auringon säteilyn energian sähköksi, kun fotonit eli valohiukkaset vapauttavat kennon puolijohdemateriaalin elektroneja. Näiden liike kennon puolijohdeliitoksessa synnyttää sähkövirtaa.

”Kun aurinkokennoa ohentaa riittävästi, osa auringonvalosta pääsee läpi ja vain osa imeytyy kennoon. Läpinäkyvän kennon sijaan voidaankin siis puhua valoa läpäisevästä kennosta”, Valkealahti sanoo.

Aalto-yliopiston ryhmä kehittää perovskiittikennoja.­

Ikkunoihin asennettavaa aurinkoenergiateknologiaa kehitetään myös Suomessa.

Aalto-yliopiston valoa läpäiseviä aurinkokennoja voidaan tutkimusryhmän mukaan painaa tulevaisuudessa suoraan ikkunoihin, lasiseiniin, kattoihin ja katoksiin. Tavoitteena on, ettei rakennuksiin tarvittaisi enää erillistä aurinkopaneeli­aluetta.

Kennot voitaisiin valmistaa esimerkiksi mustesuihkutulostimella tai silkkipainatuksella, kertovat tutkijat Ghufran Hashmi ja Taina Lamminmäki.

”Tavanomaisesti tällaisia teknologioita käytetään tekstiili­painatuksessa, mutta niitä on mahdollista hyödyntää myös lasintuotannossa”, tutkijat kuvailevat sähköpostissa.

Materiaaleina kennoissa käytetään hiiltä ja perovskiittia, joiden käsittely on tutkijoiden mukaan piitä edullisempaa. Perovskiitti on mineraali, jolla on paneeleihin sopivia sähköisiä ominaisuuksia.

Puhtaan piin käsittely vaatii erityiset puhdastilat, mikä nostaa aurinkopaneeleiden kustannuksia. Tulostettavien paneeleiden valmistamiseen riittää sen sijaan tavanomainen tuotantolinja.

Aalto-yliopiston projekti päättyi vuoden alussa. Tutkijoiden mukaan etenkin paneelin kestävyyttä ja ihanteellista kokoa on kehitettävä.

”Menee vielä ainakin muutama vuosi, ennen kuin voimme siirtyä kehitystyöstä tuotantoon.”

Maailmalla on kehitetty myös täysin läpinäkyviä aurinkokennoja. Michiganin valtionyliopiston tutkijaryhmä kertoi vuonna 2014 onnistuneensa kehittämään menetelmän, jolla aurinkokenno olisi täysin huomaamaton.

Tutkijoiden mukaan aurinkopaneelin pinnassa olevat hiilipohjaiset molekyylit imevät auringonvalosta ainoastaan ihmisen silmälle näkymättömiä ultra­violetti- ja infrapunasäteilyn aallonpituuksia.

Valo ohjautuu paneelin reunaan, jossa ohuet aurinkokennokaistaleet muuttavat sen sähkö­energiaksi tavallisen kennon tapaan.

Täysin läpinäkyvän aurinkokennon hyötysuhde oli kehityksen alussa alle prosentin, mutta tuolloin tutkijat arvioivat, että enimmillään hyötysuhde voisi nousta kymmeneen prosenttiin

Nyt tavoite on jo lähes saavutettu. MIT-yliopiston ja Michiganin valtionyliopiston tutkijoiden yhteistyöstä alkanut yhdysvaltalainen yritys Ubiquitous Energy esitteli viime vuonna läpi­näkyvän aurinkokennon, jonka hyötysuhde oli 9,8 prosenttia.

Samantyyppistä teknologiaa hyödyntävät eurooppalainen teknologiayhtiö Physee ja yhdysvaltalainen materiaaliteknologiayritys UbiQD. Sen aurinkopaneeleita on yhtiön mukaan mahdotonta erottaa tavallisesta lasista.

Valkealahden mukaan rakennuksiin sisällytettäviä aurinko­paneeleja on jo käytössä esimerkiksi isojen rakennusten lasisissa julkisivuissa.

Energiantuotannossa ne eivät ole ainakaan vielä kilpailukykyisiä. Läpinäkyvän paneelin tekniset ratkaisut ovat perinteisiin paneeleihin verrattuna kalliita, ja niiden hyötysuhde on matala.

”Läpinäkyvä kenno sopii vaikkapa pilvenpiirtäjän tai toimistorakennusten ikkunoihin, jos niillä on samaan aikaan myös arkkitehtuurisia tai toiminnallisia hyötyjä. Esimerkiksi lämpimissä maissa paneelit viilentävät rakennuksia”, Valkealahti sanoo.

”En kuitenkaan usko, että niistä tulee koskaan sellaista massatuotetta, jonka kaikki haluavat asentaa oman kotinsa ikkunoihin.”