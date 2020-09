Arkeologia

Noin 700 vuotta vanha hylky kertoo hansakaupungin kukoistuksen ajasta. Se on säilynyt esineineen harvinaisen hyvin.

Koggin hylky on näyttävä todiste hansakaupungin vauraudesta. Hylky on vähän lyhyempi kuin alus aikoinaan.­

Noin 670 vuotta sitten jokin meni pahasti pieleen Tallinnan satamassa.

Lähellä rantaa ollut koggi, noin 22 metriä pitkä ja kuusi metriä leveä yksimastoinen alus, upposi ilmeisen nopeasti. Miehistö pelastautui, mutta suurin osa tavaroista, ruokaa, vaatteita, työkaluja ja koko keittiön varustus jäivät laivaan.

Koggia ei myöhemmin nostettu. Se saattoi joko olla liian vaikeaa, tai ei vaivan arvoista – laiva oli kuitenkin jo vanha, luultavasti noin 30–40-vuotias, ja moneen kertaan paikattu.

Vuosien vieriessä koggi unohtui ja hiekka ja maa peittivät sen. Aikaa myöten maa nousi ja hylky päätyi kuivalle maalle. Samalle entiselle merenpohjalle nousi Kadriogrin kaupunginosa.

” ”Peeter on poikkeuksellisen hyvin säilynyt, vastaavia tunnetaan vain muutama.”

Seuraavaksi hylkyyn törmäsi kaivinkoneen kauha. Kauha rysähti sen laidasta läpi vuonna 2015 uusien asuintalojen rakennustyömaalla.

Kuljettaja Peeter Hallikas hoksasi heti, että nyt löytyi jotain tärkeää, keskeytti kaivuun ja kutsutti arkeologit paikalle. Kuljettajan nopean reagoinnin kunniaksi hylky nimettiin Peeteriksi.

Koggin hylyn huomasi valpas kaivinkoneen kuljettaja. Löytö on nimetty hänen mukaansa Peeteriksi.­

Löytö ei sinänsä ollut kovinkaan suuri yllätys. Tallinnan rannoilla kaivaessa maan alta löytyy kaikenlaista.

Samalta rakennustyömaalta oli ennen Peeteriä löytynyt toinen, selvästi huonommin säilynyt koggi, joka ristittiin Viljoksi.

”Keskiaikaiset laivalöydöt eivät ole kovin harvinaisia”, kertoo kaivauksissa mukana ollut arkeologian tohtoriopiskelija, Viron merimuseon kuraattori-tutkija Priit Lätti.

”Mutta usein löydetään vain pieniä palasia. Peeter on poikkeuksellisen hyvin säilynyt, vastaavia tunnetaan vain muutama.”

Erityisen arvokkaaksi hylyn teki se, ettei koggia ollut tyhjennetty. Keskiajalla esineet olivat arvokkaita, eikä niitä jätetty mielellään käyttämättä.

Peeterin sisältä ja läheisyydestä löydettiin yli 700 esinettä, pääosin ilmeisesti miehistön käyttötavaroita.

Ne antavat ainutlaatuisen kuvan elämästä koggeilla, jotka olivat Itämeren kauppaa 1200–1400-luvuilla hallinneen Hansaliiton selkäranka.

Kymmeniä tonneja lastia vetäneet koggit kulkivat kaupunkien välillä ristiin rastiin.

Purjehdus Itämerellä saattoi kestää viikkoja. Nelikulmaisella purjeella on vaikea luovia vastatuuleen, joten suotuista tuulta voitiin joutua odottamaan pitkään.

Niinpä Peeterillä oli oma taloutensa, joka käsitti tarpeistosta päätellen noin kymmenen henkeä. Oletettavasti pari heistä oli koulutettavia nuoria laivapoikia.

”Laivapojista ei ole mitään kirjauksia ajan dokumenteissa, joten heidän rooliaan voi päätellä vain esineistöstä.”

Yksi tapa tähän olivat Peeteristä löytyneet kengät, joista ollaan tekemässä väitöskirjaa. Toinen ovat keittiön padat ja ruukut.

”Keittiö vastasi varustelultaan maatalon keittiötä. Luultavasti väkeä oli siis suunnilleen yhtä paljon.”

” Laivasta löytyi useita neuloja, kirveitä ja puukkoja.

Saksalainen keramiikka auttoi myös ajoittamaan laivan haaksirikon 1350-luvulle.

Ruokavaliostakin on vihjeitä: tynnyristä löytyi kalan ruotoja, minkä lisäksi astioista on löydetty herneiden jäänteitä.

Vaikka ruuma veti 80 tonnia tavaraa, siellä ei ollut kuin muutama tynnyri ja säkin kappaleita. Oletettavasti ruuma oli siis tyhjä laivan upotessa.

Lättiä kiinnostavat erityisesti työkalut, joista hän on tekemässä väitöskirjaa. Laivasta löytyi useita neuloja, kirveitä ja puukkoja.

Aluksesta löytyi muun muassa työkaluja ja muita historiallisesti arvokkaita esineitä.­

Vapaa-ajan vietosta kertoi lauta, johon oli kaiverrettu mylly­pelin sisäkkäisistä neliöistä koostuva pelilauta.

Takiloista ja köysistä löytyi sen sijaan vain yksi pieni pala.

”Se on valitettavaa, sillä keskiaikaisia purjeita ei ole löydetty muualtakaan. Ilmeisesti ne olivat niin arvokkaita, että ne pelastettiin. Tai ehkä laiva menetti mastonsa ennen uppoamista, emme voi tietää.”

Koggiin jäi myös useita nahkaisia jalkineita. Niistä ja muista löydöistä valmistellaan väitöskirjaa.­

Löytö antoi paitsi tutkittavaa arkeologeille myös vetonaulan Viron Merimuseon perusnäyttelyyn.

Museon vanha toimipiste Paksun Margaretan tornissa avattiin viime vuoden marraskuun lopussa uudelleen peruskorjauksen jälkeen.

Nyt sisääntuloa hallitsee koggin 18 metriä pitkän hylyn esittelysali. Siellä kookasta laivaa voisi katsella kaikista mahdollisista kulmista, kuin Wasa-laivaa Tukholmassa ikään.

Täälläkään rakentaminen ei sujunut yllätyksittä. Kun lattiaa alettiin madaltaa koggia varten, törmäsi kaivinkone taas esteeseen. Museon vanhan lattian alta löytyi pala kaupungin keskiaikaista viemäriä, ja sen sai purkaa vain pieneltä pätkältä.

Toisaalta ylöskään ei voitu laajentaa, sillä vanhassa kaupungissa uudisrakennukset eivät saa ylittää vanhoja räystäslinjoja.

Silti koggin siirtämistä museon toiseen toimipisteeseen entiseen vesitasosatamaan ei edes harkittu, kertoo museon johtaja Urmas Dresen.

”Keskiaikainen alus kuuluu tänne, keskiaikaisten muurien suojaan.”

Niinpä koggi lepää nyt keski­aikaisen viemärin päällä. Lattia on hieman viemärin alapuolella. Katon jännittävä muoto ei ole pelkkä tyyliseikka: se on korkein mahdollinen. Lopputulos on vähän erikoinen, mutta näyttävä.

Lätti esittelee koggia tottuneesti. Kannen alla olevat tilat oli jaettu alun perin kolmeen osaan. Keulan ja ruuman erottava seinä on yhä paikoillaan, mutta perässä sijainneen keittiön paikan hahmottamiseen tarvitsee asiantuntijan neuvoja.

Toisessa laidassa on näyttävä kolo kohdassa, josta kaivin­koneen kauha nappasi palan. Hylylle on tehty myös uudet tukirakenteet, mutta Lätti kehuu sen olevan vahvaa tekoa.

”Sen pohjalla voisi edelleen kävellä,” hän vakuuttaa.

Hylyn pohjalta tehty havainnekuva kertoo, millaisen koggin oletetaan ehjänä olleen.­

Kantta tai sen päällisiä osia ei ole säästynyt. Niinpä emme tiedä, millainen kannen päällinen rakenne eli kastelli laivassa oli. Oletukset sen muodosta perustuvat Bremenistä 1962 löytyneeseen koggiin, jossa kastelli oli tallella.

”Itse asiassa emme tiedä edes, oliko laivassa veden pitävää kantta. Tiivis kansi olisi parantanut turvallisuutta, mutta toisaalta tehnyt lastaamisesta työläämpää,” Lätti kertoo.

”Itse arvelen, että Itämerellä purjehdittiin ilman tiivistä kantta, mutta esimerkiksi matkalla Hollantiin avomerellä sellainen tarvittiin. Emme kuitenkaan tiedä, minne laiva oli menossa tai mistä tulossa.”

” Mutta mitä mahtoi tapahtua? Syttyikö laivan keittiössä tulipalo?

Koggit olivat aikansa työjuhtia. Suurin osa hansa­kaupunkien kaupasta kulki koggeilla, jotka vetivät runsaasti lastia. Suuri osa nykyisen Venäjän alueen kaupasta kulki hansa­kaupunki Tallinnan kautta. Sieltä tuotiin muun muassa viljaa ja turkiksia.

”Saksalaiset kauppiaat eivät saaneet käydä suoraan kauppaa Novgorodin kanssa, vaan heidän piti käyttää välikätenä Tallinnan porvareita. Kaupunki otti tietenkin tullia ja rikastui”, Lätti sanoo.

Puolan alueelta 1200-luvun lopulla kaadetusta puusta rakennettu Peeter oli upotessaan jo pitkän päivätyön tehnyt ja moneen kertaan paikattu alus.

Käytössä oli kuitenkin vanhempiakin aluksia, eikä koggia selvästikään hylätty suunnitellusti Mutta mitä mahtoi tapahtua? Syttyikö keittiössä tulipalo?

”En usko tulipaloon. Aluksessa on pieniä palojälkiä, mutta u­skoakseni ne ovat syntyneet jo ennen uppoamista. Ehkä kyseessä oli vaan kova myrsky.”

Loppujen lopuksi emme voi tietää, eikä Lätti halua arvailla.

”Olen muutaman kerran ollut kovin varma asioista, jotka myöhempi tutkimus on osoittanut ihan vääräksi.”