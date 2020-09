Lasten tiedekysymykset

Kumpi on epäterveellisempää, sokerin vai suolan liikasyönti?

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös, miksi sisäelimet eivät valu, miksi sataa vettä ja vahvistaako porkkana hampaita. Entä miksi ihmistä sanotaan ihmiseksi?

Maria Hyytinen, 6

Sveitsiläinen lääkäri Paracelsus kirjoitti jo 1500-luvulla, että ”annos tekee myrkyn”. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa hyödyllinen aine, kuten jopa vesi, on vaarallista liian suurina annoksina.

Ihminen tarvitse sekä sokeria että suolaa elääkseen, mutta vain vähäisiä määriä. Aikuisen tulisi käyttää sokeria enintään noin 20 sokeripalan verran päivässä ja suolaa korkeintaan yksi teelusikallinen päivässä.

Sokerin liikasyönti aiheuttaa muun muassa ylipainoa ja verensokerin kohoamista. Liiallinen suolan saanti puolestaan johtaa kohonneeseen verenpaineeseen ja sydäntauteihin.

Kysymykseen ei ole täydellistä vastausta. Suolan ja sokerin vaarallisuus riippuu annoksista. Hieman liikaa sokeria on vähemmän vaarallista kuin hyvin paljon suolaa ja päinvastoin.

Sokeria voi kuitenkin määrällisesti tosiaan syödä hieman enemmän. Tärkeintä olisi muistaa pitää kohtuus kaikessa. Myös maidossa, marjoissa ja hedelmissä on sokeria, mutta niiden syöminen ei ole isossakaan määrin kovin epäterveellistä.

Teemu Niiranen

erikoistutkija, sisätautien erikoislääkäri

Turun Yliopisto

Sisäelimistä suurin osa sijaitsee vatsaontelossa ja sen takaisessa tilassa.­

Miksi ihmisen sisäelimet eivät valu jalkoihin?

Iida Mustonen, 7

Sisäelimet ovat kehomme sisäisten toimintojen suorittajia. Nuo elimet muodostavat yhdessä erilaisia isoja kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi ruoansulatuksen. Kaikilla sisäelimillä kuten kaikilla kehonosilla on omat tehtävänsä, eikä meissä ole tarpeetonta tyhjää tai onttoa tilaa.

Sisäelimistä suurin osa sijaitsee vatsaontelossa ja sen takaisessa tilassa. Vatsaonteloa pitävät paikallaan sitä ympäröivä vatsakalvo sekä koko keskivartaloa tukevat vatsanpeitteiden lihakset ja sidekudoskalvo. Näiden lisäksi kaikilla sisäelimillä on niitä kannatteleva kiinnitys vatsaontelossa. Tuo kiinnitys syntyy esimerkiksi sisäelimiä ympäröivien tukirakenteiden ja verenkierrosta huolehtivien verisuonien ansiosta.

Iso osa sisäelinten toiminnoista on ihmisen elämän kannalta välttämättömiä. Onneksi onkin niin, että edellä mainitut seikat estävät noiden elinten valumisen jalkoihin.

Paulina Salminen

kirurgian professori, vatsaelinkirurgian ja kirurgian erikoislääkäri

Turun Yliopisto ja TYKS

Vesisateita on siksi, että vettä on maapallolla melkein kaikkialla. Sitä on todennäköisesti kerääntynyt tänne maapallon muodostuessa ja komeettojen mukana. Sateita ei olisi, jos ilmassa ei olisi vettä vesihöyryn muodossa.­

Miksi on vesisateita?

Robbie Winberg, 10

Vesisateita on siksi, että vettä on maapallolla melkein kaikkialla. Sitä on todennäköisesti kerääntynyt tänne maapallon muodostuessa ja komeettojen mukana. Sateita ei olisi, jos ilmassa ei olisi vettä vesihöyryn muodossa.

Me emme näe vesihöyryä, mutta sitä syntyy jatkuvasti, koska meristä ja kasvillisuudesta haihtuu koko ajan vettä. Mitä lämpimämpää ilma on sitä enemmän vettä siinä monesti on.

Kun lämmin ilma jäähtyy taivaalla, siihen ei mahdu enää yhtä paljon vesihöyryä. Jäähtyminen tapahtuu usein siksi, että tuuli tuo jostain kylmempää ja raskaampaa ilmaa, joka työntyy lämpimämmän alle ja nostaa sitä. Ylempänä ilmanpaine on pienempi, jolloin nouseva ilmavirta pääsee laajenemaan ja jäähtymään.

Lopulta käy niin, että ilman pitää päästä eroon liiasta vesihöyrystä. Se käy siten, että ylimääräinen vesi tiivistyy höyrystä nesteeksi ja muodostaa pisaroita. Kun pisarat ovat vielä hyvin pieniä, ne voivat leijailla ilmassa ja kerääntyä lopulta pilveksi. Jos vettä tiivistyy kuitenkin paljon, ne kasvavat niin isoiksi ja raskaiksi, että alkavat pudota. Silloin niistä on tullut sadepisaroita.

Kaikkia näitä tapahtumia pitää yllä Aurinko. Sen lämpö panee tuulet liikkeelle ja haihduttaa myös aina uutta vettä alas sataneen tilalle.

Pisaroiden syntymisen merkit voi jopa nähdä seuraamalla tavallisten kumpupilvien kasvua. Pilvien tasainen pohja on sillä korkeudella, missä vesihöyry alkaa tiivistyä pisaroiksi.

Tiera Laitinen

tutkija

Ilmatieteen laitos

Miten ihmisen nimeksi tuli ihminen?

Aarne Kukkonen, 6

Monien kielten ihmislajia tarkoittavat sanat ovat alkujaan olleet merkitykseltään kapeampia tai viitanneet muuhun asiaan.

Tällainen historia on esimerkiksi ruotsin kielen sanalla människa ja saksan kielen sanalla mensch, jotka on johdettu miestä tarkoittavasta sanasta. Englanninkielisen sanan human alkulähde taas liittyy maata merkitsevään sanaan.

Myös suomen ihminen näyttää toisen sanan johdokselta. Sen taustalla olevasta ilmauksesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Se saattaa olla lainattu toisesta kielestä tai johdettu sitä muistuttavasta ihme-sanasta, joka tarkoittaa outoa tai kummallista. Ihme-sanan puolesta kielii se, että vanhoissa murteissa on ollut toinenkin ihmistä tarkoittava sana.

Se on ilminen, joka on tarkoittanut jonkinlaista ”ilmi-ihmistä” eli oikeaa ihmistä vastakohtana satu­olennoille ja muille oudommille ihmisolioille. Ilminen on paljon ihminen-sanaa vanhempi ja johdettu ikivanhasta ilma-sanasta.

Onkin mahdollista, että ihminen on alkujaan tullut ilminen-sanan vastakohdaksi ja tarkoittanut vierasta ihmistä eli muita. Tämäntapaisia merkityksiä sillä on usein vieläkin.

Ihminen- ja ilminen-sanat ovat ulkoasultaan niin lähellä toisiaan, että ne ovat ehkä siksi alkaneet molemmat tarkoittaa ihmistä ylimalkaan. Ilminen-ilmaisu on poistunut käytöstä.

Ulla-Maija Forsberg

johtaja

Kotimaisten kielten keskus

Raa’an porkkanan pureskeleminen puhdistaa hampaiden pintoja.­

Miksi porkkana vahvistaa hampaita?

Teela Heinonen, 6

Porkkana on maultaan makeahko juures. Se sisältääkin sokereita, joskin vain hyvin pienen määrän. Ainoastaan noin viisi grammaa sataa grammaa kohden.

Tiedämme, että runsas sokerin käyttö voi aiheuttaa hampaisiin reikiä ja näin heikentää niiden kuntoa. Näin käy, jos hampaita ei pese kunnolla. Etenkin pehmeät ja sokeriset murot, keksit ja tahmeat karkit tarttuvat myös helposti hampaiden pinnoille ja aiheuttavat vielä helpommin reikiintymistä.

Varsinkin raaka porkkana kuitenkin vahvistaa hampaita, koska sitä popsiessa suuhun erittyy runsaasti sylkeä.

Sylki huuhtelee, puhdistaa ja kovettaa hampaiden pintoja. Se auttaa myös pysäyttämään reikiä aiheuttavan happohyökkäyksen.

Lisäksi raa’an porkkanan pureskeleminen puhdistaa muutenkin hampaiden pintoja.

Porkkana siis todella vahvistaa hampaita. Lastenlaulun säe ”popsi, popsi porkkanaa, hampaita se vahvistaa” pitää hyvin paikkansa.

Eija Salmela

lasten hammashoidon yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto