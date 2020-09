Yhdysvalloissa San Franciscossa juovapääsirkun ääniala on laajentunut. Liikenteen melu ei nyt pakota lintuja laulamaan kovaa ja korkealta.

Suurkaupunkien melussa linnut joutuvat laulamaan kovempaa ja eri sävelillä kuin lajitoverit maaseudulla.

Kaupunkilintujen laulu on nyt palannut luonnollisemmaksi, kun koronaepidemian rajoitukset ovat vähentäneet liikennettä.

Näin on käynyt ainakin Yhdysvalloissa San Franciscossa, kertoo tuore Science-tiedelehdessä julkaistu tutkimus.

Biologi Elizabeth Derryberry on seurannut juovapääsirkkujen elämää San Franciscon suur­kaupunkialueella jo pitkään.

Maaliskuun puolivälissä hän havahtui hiljaisuuteen, kun epidemia iski ja ihmiset määrättiin pysymään kodeissaan. Hän näki uutisissa valokuvan täysin autiosta Golden Gate -sillasta.

”Ajattelin, että herran jumala, onpa se tyhjä”, Derryberry kertoo Science-tiedelehdessä.

Kaupungin liikennemäärät laskivat murto-osaan. Kuuluisan sillan yli ajoi päivittäin yhtä vähän autoja viimeksi vuonna 1954. Huhtikuussa nähtiin jopa kojoottien jolkottelevan siltaa pitkin.

Derryberry tajusi, että nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tutkia, vaikuttaako suurkaupungin hiljeneminen lintujen käytökseen.

Ryhmällä oli käytössään tallenteita San Franciscon juovapääsirkkujen liverryksestä 1970-luvulta alkaen, jolloin suurkaupunki oli nykyistä hiljaisempi.

Käytössä oli myös tuoreempia mittauksia vuosilta 2015–-2016. Ryhmä äänitti tämän vuoden huhti–toukokuussa lintujen laulua hiljaisuuden aikana.

Tulos oli selvä. Liikenteen häly San Franciscossa vaimeni keväällä peräti seitsemän desibeliä, kun ihmiset lakkasivat liikkumasta.

Samalla vaimeni juovapää­sirkkujen laulu, ja se muuttui rikkaammaksi.

”Ne lauloivat paljon pehmeämmin kuin olimme osanneet kuvitellakaan”, Derryberry sanoo New Scientist -lehdessä.

Ennen linnut joutuivat laulamaan kovaa ja korkealta, mutta nyt ne pystyivät hyödyntämään myös matalampia taajuuksia, ­jotka ennen hukkuivat liikenteen pauhuun. Lintujen ääniala laajeni ja laulu kantoi pidemmälle.

Tutkijat arvioivat, että hälyn hiljennyttyä juovapääsirkun laulu kantoi jopa kaksi kertaa pidemmälle kuin aiemmin.

Tämä näyttää vähentäneen lintujen kinastelua, kun koiraat kuulevat toisensa paljon kauempaa.

Melun väheneminen vaikuttaa myönteisesti myös lintujen parin­hakuun.

Tutkijoiden mukaan matalammilla taajuuksilla soiva, peh­meämpi laulu vetoaa vastakkaiseen sukupuoleen paremmin kuin kapea-alainen, korkea liverrys. Ihmisenkään ääni ei ole parhaimmillaan, jos hän joutuu huutamaan, Derryberry vertaa.

Lintujen laulu muuttui samankaltaiseksi kuin 1970-luvulla. Tutkimus osoittaa, miten suuri vaikutus melusaasteella voi olla luontoon, vaikkei sitä kaupungin vilskeessä tulisi ajatelleeksi.

Melu on karkottanut joitakin lintulajeja kaupungeista kokonaan. Näin on käynyt esimerkiksi ­kaliforniantupsuviiriäiselle, joka on myös osavaltion tunnuslintu.

Tupsuviiriäisiä oli aikoinaan San Franciscossa paljonkin, ­mutta vuonna 2017 Golden Gaten puistossa liverteli yksinäistä lauluaan enää yksi ainut lintu.

Kolmivuotias koiras sai nimen Ishi, 1800-luvun loppupuolella eläneen yahiheimon viimeisen jäsenen mukaan.

Maahan munivan tupsuviiriäisen kantaa ovat verottaneet kissat ja muut saalistajat, mutta laji on myös herkkä melulle.

Jos häly hälvenisi pysyvästi, se voisi taas palata kaupunkiin, tutkijat uskovat.

Tutkimuksessa seurattiin nyt vain yhtä lintulajia yhdessä kaupungissa ja sen ympäristössä, mutta Derryberry uskoo, että havainto pätee yleisemminkin.

Talitiaisten ja mustarastaiden on jo aiemmin huomattu reagoivan herkästi ympäristön muutoksiin ja sopeuttavan omaa lauluansa olosuhteiden mukaan.

Suomessa talitiaisen laulu on muuttunut vuosien saatossa.­

Suomessakin on puhuttu, että talitiaisen laulu on vuosikymmenten saatossa muuttunut, kun kaupungit ovat kasvaneet ja liikenne on lisääntynyt.

Talitiaisen titityy vaikuttaa taajama-alueilla lyhentyneen tityyksi tai jopa yksitavuiseksi tyyksi. Havainnon tekivät vuosikymmeniä sitten biologit Göran Bergman ja Leo Lehtonen. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa Suomen Luonto.

Mustarastaat taas saattavat innostua kaupungissa laulelemaan jo joulukuussa. Kaupungin valot saavat ne luulemaan, että kevät on tulossa.

Ylipäänsä kaupunkialueilla linnut aloittavat kevätserenadinsa aiemmin kuin muualla.