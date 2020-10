Wide ContentPlaceholder

Tiede

Koronavirus muuttaa maailmaa ja elämää – HS:n juttusarja kertoo pandemian seurauksista

Kiinasta maailmalle lähtenyt koronavirus on sairastuttanut tähän mennessä ainakin 34 miljoonaa ihmistä. Lisäksi se on mullistanut satojen miljoonien muiden elämää. Helsingin Sanomien juttusarja tarkastelee vaikutuksia, joita koronapandemialla on Suomeen, maailmaan ja arkeen.