Voittajiksi on veikattu niin galaksien kuin nanoputkien tutkijoita.

Vuoden 2020 Fysiikan Nobel-palkinnon voittajat julkistetaan tänään Tukholmassa kello 12.45 Suomen aikaa. Seuraa suoraa lähetystä julkistustilaisuudesta yllä olevasta linkistä.

Palkinto voidaan jakaa enintään kolmen voittajan kesken. Ennakkoveikkauksissa voittajiksi on ennustettu epälineaarisen dynamiikan ja kaoottisten järjestelmien tutkijoita, nanokoon hiili- ja boorinitridiputkien kehittäjiä sekä galaksien kehityksen ja kosmisten rakenteiden selittäjiä. Palkinto voi siis mennä hyvin monenlaiselle tutkimukselle.

Palkinnon saajan valitsee Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian Nobel-toimikunta, jossa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä.

Tämän vuoden Nobel-kausi käynnistyi eilen lääketieteen palkinnon voittajien julkistamisella. Sen saivat Harvey J. Alter, Michael Houghton ja Charles M. Rice hepatiitti C -viruksen löytämisestä.

Keskiviikkona jaetaan kemian palkinto. Sitten vuorossa ovat suurelle yleisölle tunnetuimmat palkinnot: torstaina kirjallisuuden palkinto ja perjantaina rauhanpalkinto.

Ensi viikon maanantaina ratkeaa vielä taloustieteen Nobel eli Ruotsin keskuspankin palkinto Alfred Nobelin muistoksi.

Alfred Nobel oli vuosina 1833–1896 elänyt ruotsalainen kemisti ja insinööri, joka rikastui dynamiittikeksinnöllään ja määräsi palkintoja jakavan säätiön perustamisesta testamentissaan.

Koronaviruspandemia on nostanut tänä vuonna tieteen ja tutkimuksen valokeilaan, mutta se ei näy suoraan valinnoissa.

Löydösten varmentaminen vie pitkään, ja Nobel-palkinto myönnetään yleensä vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä alkuperäisestä tutkimuksesta.

Nobel-säätiö on peruuttanut joulukuussa järjestettävän juhlatilaisuuden, jossa Nobel-palkinnot perinteisesti on jaettu. Vuosina 1901–2020 on jaettu 113 fysiikan Nobelia. Koska osa palkinnoista on jaettu, palkittuja on yhteensä 213.

Palkinnot ovat kukin arvoltaan kymmenen miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 950 000 euroa.