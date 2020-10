Jatkuva testaaminen ei suojaa tartunnalta, jos muista varotoimista laistetaan.

Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia on kutsuttu maailman testatuimmaksi mieheksi.

Ennen koronavirustartuntaansa hänen kerrotaan testauttaneen itsensä säännöllisesti nopean tuloksen antavalla pikatestillä.

Myös Valkoisen talon henkilöstöä on testattu päivittäin. Pikatestiin ovat päässeet lisäksi presidentin vieraat.

Tiheä testaaminen ei kuitenkaan ole pitänyt virusta poissa Valkoisesta talosta ja presidentin lähipiiristä.

Trumpin ja hänen vaimonsa Melania Trumpin lisäksi tartunnan ovat saaneet muun muassa lehdistösihteeri Kayleigh McEnany, nykyinen neuvonantaja Hope Hicks, entinen neuvonantaja Kellyanne Conway ja kampanjapäällikkö Bill Stepien.

Yhteensä ainakin 17 ihmistä on saanut tartunnan Valkoisen talon koronavirusryppäässä, laskee Boston Herald -sanomalehti.

Taudin saaneissa on myös kaksi senaattoria ja Valkoisessa talossa työskenteleviä toimittajia. Vaaliväittelyyn Clevelandissa on lisäksi liitetty 11 tartuntaa.

Valkoisen talon puutarhassa pidettiin 26. syyskuuta tilaisuus, jossa tuomari Amy Coney Barrett nimitettiin ehdokkaaksi korkeimman oikeuden jäseneksi. Osallistujista kahdeksalla on sittemmin todettu koronavirustartunta.­

The Wall Street Journal -sanomalehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Valkoisen talon testauskäytännöt ovat jopa lietsoneet tartuntoja, kun muista varotoimista ei ole pidetty kiinni.

Väärän turvallisuuden tunteen turvin on voitu laistaa muista turvatoimista.

Valkoisessa talossa on käytetty tiettävästi päivittäiseen testaamiseen Abbott-yhtiön kehittämää ID Now -testiä.

Sillä testattiin myös ne, jotka osallistuivat Valkoisen talon puutarhassa Rose Gardenissa viikko sitten pidettyyn tilaisuuteen, jossa nimitettiin tuomari Amy Coney Barrett republikaanien ehdokkaaksi korkeimpaan oikeuteen.

Nyt tiedetään kahdeksan osallistujan tartunnasta. Ei ole varmaa, että ne on saatu tilaisuuden aikana, mutta se on hyvin mahdollista.

Ryppään laajuudesta voi olla vaikea päästä selville. Valkoinen talo on näet päättänyt, että ruusutarhan tilaisuudesta ei tehdä tartunnan jäljitystä, kertoo The New York Times. Jäljitystyö on olennainen keino estää tartuntojen edelleen leviämistä.

Pikatestissä näyte otetaan nenänielusta ja annetaan sitten leivänpaahtimen kokoisen laitteen analysoitavaksi. Tulos on selvä alle vartissa.

Laite monistaa viruksen perimäaineista niin, että se on helpompi havaita. Samantapaiseen menetelmään perustuu isoissa laboratorioissa käytetty pcr-testaus, joka on tarkin keino tunnistaa virus.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkakeskuksen johtaja Lasse Lehtosen mukaa vastaavanlaisia pikatestejä on käytössä myös Suomessa.

”Samantyyppistä laitetta käytämme sairaalapäivystyksessä. Se on ihan validi testi”, Lehtonen sanoo.

Testitulos ei ole koskaan ole täysin luotettava. Tavallinen pcr-testikin huomaa tartunnan vain 60–80 prosentissa tapauksista. Se tarkoittaa, että sadasta tartunnan jää huomaamatta parhaassakin tapauksessa 20.

Abbott-yhtiön pikatesti on vielä epätarkempi. Siltä jää havaitsematta sadasta tartunnan saaneesta 24.

Ei siis ihme, jos ruusupuutarhaankin pääsi seulan läpi pääsi vieras, joka kantoi virusta mukanaan.

Kun turvavälejä ei juuri pidetty, ihmiset halailivat toisiaan eikä valtaosalla vieraista ollut maskia, virus saattoi saada tilaisuutensa.

”Jos ei varotoimia noudateta, jokainen voi altistua. Yhdysvaltalaiset lääkärikollegat ovat pitäneet hyvin todennäköisenä, että tämä on ollut superlevittäjätilanteen seurausta”, Lehtonen sanoo.

Hän muistuttaa, että testaaminen on vain osa epidemian hallintaa.

”Joku on sanonut, että testaaminen koronaviruspandemiassa on kuin estäisi ilmastonmuutosta säätiedotusta katsomalla.”

Harvardin epidemiologi Michael Mina uskoo, että tiheä testaus on kuitenkin auttanut pitämään Valkoisen talon vapaana viruksesta maaliskuusta tähän asti, vaikka siellä on muutoin käyttäydytty piittaamattomasti.

”Ikävä kyllä Valkoinen talo on toiminut pandemiassa kuin sanoen, että nyt kun meillä turvatyynyt, heitetään pois turvavyöt ja vahvistetut ovet”, Mina sanoi NPR-radioaseman haastattelussa.