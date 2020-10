Koronavirus leviää epätasaisesti, ja keinot tartuntojen estämiseen kannattaa valita sen mukaan.

Koronataudin toinen aalto on antanut Suomessa odottaa itseään, mutta nyt tartuntojen tahti näyttää kiihtyvän. Pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolilla Suomea on tapahtunut purskahduksia, tuorein ja laajin Vaasassa.

Etenkin pienillä paikkakunnilla epidemian alkuja on saatu sammuksiin ripein toimin. Osa toimista on sellaisia, joita kannattaa käyttää myös pääkaupungissa, jos haluamme muuten jatkaa normaalia arkea.

Yksi ilmiselvä toimien kohde ovat yökerhot. Niiden omistajat ovat valittaneet rajoituksista, mutta niihin on painavat syyt. Perustelut juontuvat koronaviruksen tarttumisen erikoisesta epätasaisuudesta.

Olemme viruksen tartuttajina siten erilaisia, että suuri osa meistä ei onnistu tartuttamaan ketään mutta pieni vähemmistö tartuttaa sitäkin enemmän. Supertartuttamiselle ei kannata antaa tilaisuutta.

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että 10–20 prosenttia ihmisistä tuottaa 80–90 prosenttia koronaviruksen jatkotartunnoista. Enemmistö tartunnan saaneista tartuttaa vain yhden ihmisen tai ei yhtään.

Tämä jakauma voi olla tärkein selitys siihen, että epidemia hiipui koko alkukesän, vaikka rajoitustoimet purettiin.

Tartunnat oli saatu kevään aikana vähiin lopettamalla kaikki kokoontumiset ja eristäytymällä koteihin. Jos kesällä jollain virus olikin, se ei välttämättä tarttunut eteenpäin, vaikka aloimme taas tavata ystäviä mökeillä ja puutarhoissa.

Elokuussa juhlittiin ylioppilaita ja palattiin työpaikoille. Toisaalta tartuntojen jäljittäjätkin olivat jo valmiina toimeen.

Kun pahempaa ei ole seurannut, moni on palannut tavanomaiseen sosiaaliseen elämään.

Onni ei Suomessakaan jatku loputtomiin, koska on myös ihmisiä, joista sinkoutuu virusta ympäristöön erityisen paljon.

Mistä ominaisuuksista tämä johtuu, sitä ei oikein tiedetä. Selitys voi liittyä esimerkiksi siihen, miten supertartuttajan kurkusta irtoaa pisaroita voimakkaasti hengittäessä tai ääntä tuottaessa.

Jos elävän viruslingon ympärille sattuu sopivaan aikaan paljon ihmisiä, kymmenet voivat saada tartunnan kerralla.

Kentien tehokkain tunnettu yksittäinen tartuttaja livahti tammikuussa Etelä-Koreassa sairaalasta kirkkoon. Hän onnistui siellä kahdessa tunnissa tartuttamaan riittävästi ihmisiä laukaistakseen käyntiin yli viiden tuhannen tartunnan ryppään.

Maailmalla tunnetut supertarttujat ovat saaneet aikaan suuren joukon tartuntoja myös yökerhokierroksella, ryhmäliikuntatunnilla ja kuoroharjoituksissa.

Suomessakin on tunnistettu yksittäisiä tapahtumia, joissa on syntynyt suuri määrä tartuntoja ja niiden jatkotartuntoja. Tunnetuin ja puhutuin lienee maaliskuinen naisten päivän konsertti.

Tärkeimpiä edellytyksiä tunnetuille supertartuttamisille on ollut ihmisjoukon kokoontuminen pitkäksi aikaa lähekkäin sisätilaan, jossa lauletaan, huudetaan tai hengästytään.

Siinä lienee kuvattuna yökerhon olemus. Sen nimenomainen käyttötarkoitus on pakkautuminen suurin joukoin pienelle tanssilattialle etsimään vieläkin lähempää kontakia. Alkoholi antaa pyrkimykselle siivet.

Totta on, että yökerhojen sulkeminen ei lopeta juhlintaa. Yksityiset tilaisuudet voivat olla vähintään yhtä vaarallisia, jos niissä on yhtä paljon väkeä. Joukon suuruus on suoraan verrannollinen todennäköisyyteen, että joukossa on viruksen kantajia.

Bilettäjät eivät ole ainoita riskikäyttäytyjiä. Supertartuttamisen riskiä otetaan selvin päin ja toisenlaisin motiivein esimerkiksi konserteissa ja urheilussa.

Maskien pitäminen ei laulaessa ja urheillessa käy päinsä. Turvavälit ovat monessa joukkue- ja kamppailulajissa mahdottomuus.

Yleisöllä välimatkan pitäminen on usein onnistunut surkeasti sekä kulttuuri- että urheilutilaisuuksissa. Lisäksi ilmoille huudetut aerosopilvet saattavat kantaa virusta matkankin päähän.

Mahdollisten superlevitystilaisuuksien estäminen olisi tässä vaiheessa tehokkain keino pitää tartuntoja alhaalla ja jatkaa muutoin normaalia arkea. Valitettavasti jotkin alat kärsisivät, mutta lienee helpompi tukea joitakin kärsiviä aloja kuin kaikkia.

Mikäli suuria tartuntaryppäitä tulee liikaa, osa niistä väistämättä levittää uusia haaroja, eivätkä jäljittäjät ehdi pysyä kaikkien jäljillä.

Kun virus on päässyt karkaamaan liian laajalle, ei joukkokoontumisten estäminen sitä yksin enää pysäytä. Silloin saatamme kaikki päätyä takaisin viime kevään kaltaiseen kotieristykseen.

Kolmas mahdollisuuskin tietysti on: antaa viruksen kulkea väestön lävitse. Se vaihtoehto päätettiin viime keväänä jämerin toimin hylätä.