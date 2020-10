Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös pöllön pään kääntymistä, rähmää silmissä ja puiden määrää. Entä milloin ihminen alkoi pitää itseään ihmisenä?

Alina Niemi, 7

Taikuudeksi ymmärretään yleensä keinot, joilla tapahtumien kulkuun voi vaikuttaa yliluonnollisesti.

Usein taustalla on ollut se, ettei aiheutuvien tapahtumien ja asioiden syitä ole ymmärretty tai pystytty muuten selittämään.

Tässä mielessä taikuus oli tärkeä osa maailmaa esimerkiksi keskiajalla vuosina 400–1400 ja vielä 1750-luvulle, eli pitkälle uuden ajan alkuun saakka.

Menneisyyden ihmiset saattaisivat pitää tämän päivän teknisiä laitteita kuten vaikkapa kännykkää taikuutena.

Ihmisten ymmärrys luonnontieteistä, lääketieteestä, psykologiasta, tekniikasta ja ylipäätään maailmasta on kasvanut.

Samalla ne asiat, joille ei osata antaa selitystä ovat selvästi vähentyneet.

Enää asioita ei yleensä juurikaan selitetä yliluonnollisella eikä taikuudelle ole tilaa, vaikka menneisyydessä se olikin tärkeä osa osa ihmisten elämää.

Tänä päivänä taikaa on lähinnä vain satujen maailmassa. Tiede ei taikuuden olemassa­oloa ole havainnut eikä sen varaan perusta.

Sari Katajala-Peltomaa

historian dosentti ja yliopistotutkija

Tampereen yliopisto

Pöllön silmät eivät liiku, siksi sen pitää kääntää koko pää.­

Miten pöllöt kääntävät pään ympäri?

Artturi Lehtonen, 6

Pöllöjen pää kääntyy jopa 270 astetta eli yli kaksi kolmasosaa täydestä kierroksesta.

Pään liikkuvuus perustuu pöllön erityisiin kaulanikamiin. Varsinkin ylemmät niistä voivat pyöriä helposti alempiin nähden ilman, että syntyy minkäänlaista hankausta. Tornipöllön ylin nikama voi pyöriä yli 70 astetta seuraavaan nähden.

Nikamat voivat myös keinahdella toistensa päällä. Lisäksi kaularangan alaosan jäykemmät nikamat menevät tarvit­taessa s-kirjaimen muotoiselle mutkalle. Näin nekään eivät lukkiudu. Nikamat ovat tuu­hean höyhenpuvun alla eivätkä siksi näy.

Pään kääntämistä helpottaa myös se, että pöllöjen, kuten muidenkin lintujen, kaula on pään kokoon nähden pitkä ja ohut. Kaulan kautta kulkevat henki- ja ruokatorvi ovat hyvin taipuisia, eivätkä estä pään kääntämistä.

Pöllöt tarvitsevat tätä ky­kyään. Päinvastoin kuin useimmilla muilla linnuilla, niiden silmät osoittavat eteenpäin ja näkökenttä on sen vuoksi kapea.

Istuvan pöllön ei tarvitse kääntyä, kun se päätä kääntämällä tähystää tai kuuntelee oksalta saaliin liikkeitä.

Esa Hohtola

eläinfysiologian emeritusprofessori

Oulun yliopisto

Jos rähmää kertyy paljon, pitää käydä lääkärissä.­

Miksi silmissä on aamulla rähmää?

Kaisla Kotilainen, 8

Rähmän kertyminen silmän sisänurkkaan on normaalia.

Rähmä koostuu silmän pintakerroksista irronneista soluista, rauhasten eritteistä sekä rasvasta, bakteereista ja pölystä. Näitä on silmissä aina ja ne huuhtoutuvat pois kyynelnesteen ja luomien räpytyksen ansiosta.

Nukkuessa ihminen ei räpyttele, joten rähmää kertyy silmän sisänurkkaan.

Jos rähmää alkaa olla niin paljon, että ripset tarttuvat toisiinsa kiinni, se voi olla merkki bakteerien aiheuttamasta tulehduksesta. Silloin on monesti syytä mennä lääkäriin.

Mika Harju

silmätautien erikoislääkäri

Hyksin silmäklinikka

Pelkistä Suomen puista saisi tuhansia avaruuteen yltäviä pylväitä.­

Jos kaikki maailman puut laitettaisiin päällekkäin, ulottuisivatko ne avaruuteen?

Hilda Haimelin, 5

Maapallolla kasvaa noin kolme biljoonaa eli kolme tuhatta miljardia puuta, jotka ovat tyveltään vähintään ihmisen kaulan paksuisia.

Jos pelkästään noiden puiden rungot kerättäisiin yhteen kasaan, siitä tulisi yksitoista kilometriä korkea. Keko olisi siis pidempi kuin maailman korkein vuori.

Jos taas noiden puiden rungot pinoaisi kyljekkäin päällekkäin, rakennelmasta tulisi yli 300 miljoonaa kilometriä korkea.

Maapallolta Aurinkoon saakka yltävän tornin pystyisi siis rakentamaan vain puolella tukkien määrästä.

Jos puut pinottaisiin kapeaksi pilariksi, jossa ne asetettaisiin pystyyn toistensa päälle, rakennelma kohoaisi 200 kertaa niin korkealle kuin kyljekkäin pinottuina.

Avaruuden ajatellaan useimmiten alkavan jo sadan kilometrin korkeudella. Puita on jo pelkästään Suomessa niin paljon, että ne riittäisivät helposti oman avaruuteen yltävän pilarin rakentamiseen jokaiselle suomalaiselle lapselle.

Markku Larjavaara

metsäekologian tutkimusprofessori

Pekingin yliopisto, Kiina

Ihmisellä on pitkä kehityskaari.­

Kuinka pitkään ihminen on tiennyt olevansa ihminen?

Elli Sevon, 7

Jos kysymyksellä tarkoitetaan, kuinka kauan ihminen on kyennyt tunnistamaan muut saman eläinlajin yksilöt itsensä kaltaisiksi, vastaus on noin 300 000 vuotta. Se on oman lajimme elinaika tähän mennessä.

Esimerkiksi lapsiperheen on aikojen saatossa voinut perustaa vain omaan eläinlajiin kuuluvan yksilön kanssa. Jo varhain on näin ollen ymmärretty, että ollaan samaa lajia eli nykykielellä ihmisiä.

Jos kysyjä haluaa tietää, milloin ihminen on ensi kertaa määritelty selkeästi omaksi lajikseen osana muuta eliökuntaa, vastaus on eri.

Se tapahtui todennäköisesti vuonna 1758. Sinä vuonna ruotsalainen Carolus Linnaeus nimesi ihmisen tieteellisellä nimellä Homo sapiens. Se on suomeksi viisas ihminen.

Timo Vuorisalo

ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti

Turun yliopisto