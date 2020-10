Nanovaahto on lähes pelkkää ilmaa – silti siitä voidaan tutkijan mukaan rakentaa joskus vaikka taloja

Nanovaahto on 99-prosenttisesti ilmaa. Toisaalta nanovaahtoa voi myös syödä.

Yhdensuuntaisista kuplista muodostuva nanovaahto on pituussununassa jäykempää kuin leveyssuunnassa.­

Kun koronapandemia sulki Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laboratorion maaliskuussa, alkoi yliopiston naapurissa Olarin panimon tiloissa tapahtua.

Akatemiatutkija Juha Koivisto siirsi tutkimuslaitteiston ja kamerat panimon tiloihin. Syntyi järjestelmä, jossa olutvaahdon rakennetta muutettiin musiikin avulla. Artistiksi valikoitui erään tutkimusryhmäläisen suosikki, metalliyhtye Mokoma.

Musiikin ääniaallot ohjasivat vaahdon kapeat kuplat portin läpi. Puristuminen ohuesta raosta muutti vaahdon rakennetta. Sen kuplat venyivät pitkulaisiksi ja kääntyivät samaan suuntaan. Portin toisella puolen vaahto oli jo paljon yhtenäisempää ja järjestyneempää, niin sanottua anisotrooppista vaahtoa.

Olutvaahdosta tehty video oli tieteen popularisointia. Sen esittelemän periaatteen takana on kuitenkin oikeaa tutkimusta.

Koiviston, professori Mikko Alavan ja ryhmäpäällikkö Jari Rostin ryhmä on keskittynyt nanovaahtoihin.

Niiden kuplat muodostuvat paljon olutvaahtoa pienemmässä nanometrien eli millimetrien miljoonasosien mittakaavassa.

Koiviston mukaan nanovaahdot ovat tulevaisuuden materiaali, joka voi pelastaa maailman luonnonvarojen ylikulutukselta.

”Nanovaahdosta voi tehdä yhtä kestäviä ja toimivia rakenteita kuin perinteisistä materiaaleista”, Koivisto kertoo.

Ero on kuitenkin siinä, että nanovaahto on 99-prosenttisesti ilmaa, siis tyhjää täynnä.

Näin ollen samasta määrästä materiaalia, josta aiemmin tehtiin yksi auton kori, voitaisiin tehdä sata autonkoria, Koivisto väittää.

Tutkija Juha Koivisto esittelee nanovaahtoa.­

Koivisto uskoo nanovaahtojen olevan materiaalitekniikan seuraava suuri vallankumous.

Muutosta voi verrata siihen, miten umpinaiset metallitangot korvattiin kaiteissa ja tukirakenteissa valmistustekniikoiden kehittyessä putkilla, jotka ovat tankoja kevyempiä ja vaativat vähemmän materiaalia.

Vertaus putkeen on osuva. Koiviston valmistamat anisotrooppiset vaahdot, joissa pikkuruiset pitkulaiset kuplat ryhmittyvät samansuuntaisesti, ovat onton tangon tapaan vahvempia yhteen suuntaan kuin toiseen.

Tässä ne eroavat satunnaisesta eli isotrooppisesta vaahdosta, joka ei ole samalla tavalla vahvaa mihinkään suuntaan.

Yhdensuuntaisten kuplien muodostama rakenne tarkoittaa myös sitä, että vaahto johtaa lämpöä paljon paremmin pituussuunnassa kuin poikittain. Se voi mahdollistaa materiaalin käytön eristeenä tai johtimena.

Vaahdoista tehtyjä koekappaleita on esiteltävänä laboratoriossa. Suurin osa niistä pohjautuu erilaisiin sellukuituihin.

Alavan ryhmä on mukana sellukuitujen hyödyntämistä tutkivassa Finnceres-hankkeessa, joten sellu on luonteva kohde. Tosin vaahtoa on tehty Näsijärven pohjan jätelietteestä ja punajuurestakin.

Käsin kokeillessa vaahdot tuntuvat aika lötköiltä. Vaikka pötkylät puristuvat pituussuuntaan huonommin kuin leveyssuuntaan, ne taipuvat helposti sivulle.

Tällaisena niiden voisi ajatella korvaavan lähinnä styroksia tai vastaavia pehmusteita, mutta tukirakenteina niitä on vielä vaikea hahmottaa. Koiviston visiot vaahdosta autonkorien tai kantavien rakennelevyjen materiaalina kuulostavat lennokkailta.

”Kyse on kerroksista”, Koivisto selittää. Vaikka yksi ohut rakenne ei tunnu jäykältä, tilanne muuttuu, jos niitä puristetaan kymmenen tai sata yhteen. Silloin rakenne kestää kuplien pituussuunnassa paljon.

Hän esittelee myös ohutta, kangasmaista tilkkua, joka on punottua hiilinanokuitua.

Se on kiistämättä vahvaa, sillä hiilinanokuitua on vaikea rikkoa repimällä. Jos näitä kerroksia panisi päällekkäin muutamia kymmeniä, alkaisi jo muodostua vahvoja rakenteita, Koivisto selittää.

Valikoima Aalto-yliopiston nanovaahtoja. Suurin osa on sellupohjaisia. Ylärivin ”zero-fiber” on tehty Näsijärven pohjalietteestä. Oikean alakulman syötävien vaahtojen raaka-aine on punajuuri.­

Anisotrooppisten vaahtojen valmistus ei ainakaan toistaiseksi ole ihan helppoa tai halpaa. Niihin tarvittavat nanojauheet ovat laboratoriomittakaavassa kalliita valmistaa.

Jos prosessi saataisiin teolliseen mittakaavaan, tilanne olisi toinen. Silloin raaka-aineen säästö ylittäisi tekniikan kulut, Koivisto uskoo.

Tähän asti ongelmana on kuitenkin ollut se, että vakaita eli niin sanotusti kuivia anisotrooppisia vaahtoja, joiden kuplat ovat yhdensuuntaisia, on ollut työlästä valmistaa. Märät, vapaasti liikkuvat vaahdot täytyy pakottaa muoteilla paikoilleen ja sitten jähmettää vaikka jäädyttämällä.

Aallon ryhmässä on kehitetty tapa, jolla märkä vaahto saadaan jämähtämään kuivaksi vaahdoksi simppelillä kemiallisella kikalla.

”Menetelmä muistuttaa hieman sitä, miten sellukeitosta saadaan vahvaa pahvia”, Alava kuvaa.

Koivisto vertaa menetelmää paperikoneeseen, josta saa ulos anisotrooppiseksi vaahtolevyä kuin tulostimesta.

Tarkempia yksityiskohtia kaksikko ei kuitenkaan kerro. Menetelmää ei ole vielä julkistettu, koska sen patentointia pohditaan parhaillaan.

Mahdollisen patentoinnin jälkeen menetelmä julkaistaan perustutkimuksen tapaan normaalisti avoimessa julkaisussa.

Vaikka Koiviston puheissa vilahtelevat vaahdosta tehnyt rakennusmateriaalit ja akut, kookkain tekniikalla toistaiseksi tehty kappale on ollut A5-kokoinen levy.

Metalleilla menetelmää ei ole vielä testattu. Niiden työstäminen nanovaahdoksi edellyttäisi lämpötiloja, joihin nykyisissä laboratorioissa ei päästä. Koivisto ei näe kuitenkaan mitään syytä, miksei menetelmä toimisi myös metalleilla.

Jo nyt kalleimmissa autoissa on rakenteellisia vaahtoja, koska niiden avulla voidaan luoda keveitä rakenteita.

Toistaiseksi nämä vaahdot ovat kuitenkin olleet isotrooppisia, eli paljon heikompia kuin anisotrooppiset vaahdot.

”Uskon, että jo ensi vuonna meillä voisi olla koekäytössä jotain yksittäisiä osia, esimerkiksi pohjalevy, etukulman tukipalkki tai konepelti. Tietysti kuluttajakäyttöön pääsy kestäisi paljon pidempään, kun täytyy ensin läpäistä kaikenlaisia testejä ja niin edespäin”, Koivisto sanoo.

Alava on varovaisempi ja puhuu kahdesta vuodesta.

Pitää myös tutkia tarkasti, millaiseen käyttöön vaahto lopulta sopisi parhaiten. Rakennusharkot tai eristeet tuntuisivat Alavan mukaan aika luontevilta sovelluksilta.

Toinen ilmeinen käyttö voisivat olla pakkaukset.

”Jos vaikka nykyiset posti­paketit saataisiin tehtyä pienellä osalla niihin nyt menevästä sellusta, säästö olisi ilmeinen. Auton korin osien ja vastaavien kanssa on sitten kysymys, mitä niistä lopulta on kustannustehokasta korvata. Voi olla että isokin osa, voi olla, että ei”, Alava sanoo.

”Olen jo niin vanha, että muistan monta mullistavaksi luvattua tekniikkaa. Mutta kyllä vaahdoille varmasti käyttöä löydetään.”

Palataan panimoon. Olarin panimon perustaja Ville Leinoa kiinnostavat erityisesti nanovaahdon syötävät sovellukset.

Koiviston esittelemä puna­juurivaahto on syötävää. Hän kehuu sen saaneen kehuja maustaan. Punajuurivaahtoa tarjottiin messuvieraille keväällä, mutta pandemia keskeytti esittelyt.

Leinoa kiinnostaa eniten olutvaahto. Saisiko siitä tehtyä jotain purtavaa baariin?

Ei ainakaan ihan heti, Koivisto sanoo.

”Oluen alkoholi liuotti kuplarakennetta ja teki siitä epä­vakaan. Pitäisi ehkä kokeilla alkoholittomalla oluella.”