Ihmiset ovat saaneet tiedon altistumisesta monesti ennen kuin viranomais­jäljittäjät ovat ehtineet paikalle, ja se on arvokasta

Moni kysyy, onko vastuullista ottaa tartunnan riskiä tapaamalla harrastuksissa ihmisiä, joitain jopa lähietäisyydeltä. Pandemiaa on kuitenkin vielä pitkä matka edessäpäin, ja toistaiseksi ihmiset luultavasti kokoontuvat itselleen tärkeimpien asioiden ääreen, kirjoittaa HS:n tiedetoimittaja Annikka Mutanen.

Koronaviruksesta huolimatta elämä jatkuu. Kontakteja yritetään vähentää niin arjesta kuin juhlasta, mutta sitä mitä ihmiset eniten rakastavat, he toistaiseksi harrastavat.

Itse palasin syyskesällä judoharjoituksiin. Miten ilahduttavaa olikaan taas heitellä ihmisiä, kun pääasiallinen liikuntamuoto koko kevään oli koiran kävelyttäminen.

Keskiviikkoiltana vajaat kaksi viikkoa sitten harjoituksissa painiskeli kymmenen ihmistä.

Perjantaina yksi meistä sairastui. Osallistuminen viikonlopun SM-kisoihin peruttiin koko miesten joukkueelta. Onneksi peruttiin, sillä maanantaina potilas sai positiivisen tuloksen koronatestistä. Hän ilmoitti koronatartunnasta seuran jäsenten Whatsapp-ryhmässä.

Tunnin sisällä seura oli perunut harjoitukset seuraavaksi kahdeksi viikoksi ja ilmoittanut tiedotuskanavissaan, että edellisviikolla harjoituksissa käyneet ovat voineet altistua.

Olimme varautuneet tilanteeseen myös siten, että kauden alusta asti jokaisen harjoituksen päätteeksi oli otettu ryhmäkuva. Kuvat oli lähetetty yhteiseen Whatsapp-ryhmään.

Siinä minä istuin keskiviikon kuvassa potilaan kanssa, puolitoista vuorokautta ennen hänen oireidensa puhkeamista.

Tartuttavuus voi alkaa nykytiedon mukaan 1–2 vuorokautta ennen oireiden alkua. Olin siis altistunut tartunnalle.

Siitä lähtien olen pysytellyt perhepiirissä ja nukkunut puolison kanssa eri huoneessa. Koko harjoitusporukka on seurannut oloaan ja toivon mukaan pysytellyt erillään muista ihmisistä.

Pari on saanut flunssan oireita, mutta koronatestistä on tullut negatiivinen tulos. Osa on käynyt testeissä, vaikka oireita ei ole ollutkaan. Kymmenen päivää altistuksen jälkeen alkaa näyttää onnellisesti siltä, että jatkotartuntoja ei ole syntynyt.

Valokuvien avulla olisi ollut helppo luetella lähikontaktit myös tartunnanjäljittäjälle. Jäljittäjä sanoi lähettävänsä potilaalle lomakkeen nimeämistä varten. Sitä ei kuitenkaan viikkoon kuulunut, eikä kukaan altistuneista ole saanut yhteydenottoa viranomaisilta. Karanteeniin jääminen on ollut sairastuneen oman tiedottamisen ja harjoituskavereiden vastuullisuuden varassa.

Moni arvatenkin kysyy, onko vastuullista ottaa tartunnan riski tapaamalla säännöllisesti kymmentä ihmistä, joitakin heistä vieläpä lähietäisyydeltä. Pandemiaa on kuitenkin vielä pitkä matka edessäpäin, ja toistaiseksi ihmiset luultavasti kokoontuvat itselleen tärkeimpien asioiden ääreen.

Voi olla, että tiukan paikan tullen niin suuret kuin pienetkin kokoontumiset vielä kielletään, mutta toistaiseksi viranomaiset sääntelevät vasta yli 50 hengen kokoontumisia, eikä kieltämisestä ole puhettakaan.

Hallitus on valinnut strategiaksi testaamisen, jäljittämisen ja eristämisen. Moni yhteisö on osoittanut omaa aktiivisuuttaan sen toteuttamisessa.

Moititut opiskelijat ovat laatineet tapahtumistaan osallistujalistoja. Nuoret ovat nopeasti ilmoittaneet tartunnoista kavereilleen ja välillä myös julkisesti somessa, niin että samoissa tilaisuuksissa käyneet ovat osanneet jättäytyä kotiin ollakseen tartuttamatta tautia eteenpäin. Tieto on monesti saavuttanut altistuneet ennen kuin viranomaisjäljittäjät ehtivät paikalle.

Testaus, jäljitys ja eristys voisivat saada lisää tehoa, jos erilaiset harrastusyhteisöt ja ystäväpiirit saisivat selkeät ohjeet siitä, miten porukan kannattaa toimia tartunnan sattuessa.

Saksassa koronajulkkikseksi noussut virologi Christian Drosten on suositellut myös yksityisille ihmisille kontaktipäiväkirjaa, johon merkitään kaikki tavatut ihmiset.

Mikäli viranomaisten tartunnanjäljitys entisestään ruuhkautuu, on arvokasta että ihmiset osaavat toimia ominkin päin oikein.