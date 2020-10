Jopa 40 prosenttia Amazonin sademetsästä voisi selviytyä savannina jo nyt. Savannien alasta enimmillään noin puolet on metsää ja loput avoimia ruohikkoalueita.

Brasilian viidakkoalueella raivataan metsää viljelys- ja laidunmaaksi. Kuva on Parán osavaltiosta pohjoisesta Brasiliasta.­

Ilmastonmuutos uhkaa muuttaa Amazonin sademetsän savanniksi odotettua aikaisemmin, selviää Nature Communications -lehdessä julkaistusta tuoreesta tutkimuksesta.

Kansainvälinen tutkimusryhmä mallinsi matemaattisesti, miten ilmastonmuutos vaikuttaa sademetsiin Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa sekä Tyynellämerellä sijaitsevassa Oseaniassa.

Tutkijat havaitsivat, että ilmaston lämpeneminen on jo johtanut aiempaa huomattavasti vähäisempiin sademääriin osassa Amazonin sademetsää. Keskimääräinen lämpötila on noussut sademetsässä vuosisadan aikana 1–1,5 astetta. Kuiva kausi on pidentynyt paikoin neljästä kuukaudesta lähes viiteen.

Tämä on johtanut siihen, että 40 prosenttia Amazonin sademetsästä voisi selviytyä sademetsän sijasta savannina jo nyt.

Savannit ovat trooppisia ekosysteemeitä, joiden ilmastossa vaihtelevat kuivat kaudet ja sadekaudet. Savannien pinta-alasta enimmillään noin puolet on metsää ja loput avoimia ruohikkoalueita.

Tutkijat tarkastelivat sademetsien sopeutumiskykyä kahden äärimmäisen skenaarion avulla. Niihin liittyi kaksi kysymystä: Jos kaikki maailman sademetsät nyt katoaisivat, minne ne kasvaisivat takaisin? Jos kaikki maapallon trooppiset alueet olisivat sademetsien peitossa, miten niille kävisi?

Sekä sademetsän kasvusta että kuihtumisesta muodostuu tutkijoiden mukaan nopeasti itseään ruokkiva kehä.

Ihanteellisissa oloissa sademetsä tuottaa itse sadetta, kun se sitoo vettä lehtiin ja haihduttaa sitä sateeksi. Kun metsä kasvaa, myös sademäärä kasvaa. Sade puolestaan ehkäisee kuivumista ja metsäpaloja.

Liian kuiva ilmasto aiheuttaa metsäkatoa, jolloin veden kiertokulku katkeaa.

”Metsän kuihtuminen johtaa sademäärien vähenemiseen, mikä johtaa kuivumiseen, metsäpaloihin ja yhä suurempaan metsäkatoon. Se on julma kehä”, sanoo Stockholm Resilience Centerin tutkija Arie Staal tiedotteessa.

Kun sademetsä on kuihtunut savanniksi, sen palautuminen entiselleen on tutkijoiden mukaan hyvin epätodennäköistä. Tämä johtuu siitä, että avoimet ruohikkoalueet ovat alttiita maastopaloille, mikä edelleen kiihdyttää metsäkatoa.

Liekit valtasivat suuria sademetsän alueita Mato Grossossa Brasiliassa elokuussa.­

Lopuksi tutkijat selvittivät, miten sademetsät selviäisivät kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä tämän vuosisadan aikana.

Mallinnuksen pohjana käytettiin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n pahinta skenaariota. Sen mukaan hiilidioksidipäästöt kasvavat nopeasti ja ovat vuoteen 2100 mennessä kolminkertaiset vuoteen 2000 verrattuna.

Selvisi, että ilmaston lämmetessä Amazonin sademetsä sopeutuisi muutokseen kehnoimmin.

Afrikassa ilmaston lämpeneminen johtaisi sademäärän kasvuun, jolloin puustoiselle sademetsälle suotuisa alue kasvaa ja savannille suotuisa alue vastaavasti pienenee. Indonesian ja Malesian sademetsät pysyisivät ilmaston muuttuessa suhteellisen vakaina, sillä sademäärät ovat metsän tiheyden sijasta riippuvaisia sademetsiä ympäröivistä meristä.

Amazonin sademetsässä ilmasto sen sijaan muuttuisi yhä suuremmilta osin savannille suotuisaksi, sillä sateiden määrä vähenee ja metsä kuivuu.

Nyt Amazonin sademetsä tuottaa itse puolet sateistaan kierrättämällä Atlantin valtamereltä saapuvan kosteuden 5–6 kertaa. Jos puuston määrä vähenee kuivumisen edetessä, myös vettä haihduttavan massan määrä vähenee. Tällöin vesi ei nouse ylös sateeksi vaan virtaa jokia pitkin takaisin valtamereen.

Veden kiertokulun vaikutus on merkittävä etenkin sademetsän keski- ja itäosissa. Jos lämmittävät päästöt lisääntyvät edelleen, sademetsälle suotuisa alue kutistuu vuosisadan loppuun mennessä 66 prosenttia nykyisestä.

”Jos siis kaataisimme kaikki puut Amazonin alueelta, yhä pienempi osa kasvaisi ilmaston lämmetessä takaisin”, sanoo Stockholm Resilience Centerin tutkija Lan Wang-Erlandsson tiedotteessa.

” Amazonin ilmastoon vaikuttaa ainakin kolme sykliä, joista pisimmät kestävät yli satatuhatta vuotta.

Ilmastonmuutos ei tosin ole ainoa sademetsiä uhkaava asia, sanoo Helsingin yliopiston trooppisen metsänhoidon professori Markku Kanninen.

Hänen mukaansa Amazonin sademetsän ilmastoon vaikuttaa ainakin kolme päällekkäistä sykliä, joista pisimmät kestävät yli satatuhatta vuotta.

Noin 150 000 vuoden välein koittava jääkausi vaikuttaa sateen jakaumaan ja merenpinnan korkeuteen, sillä nykyistä suurempi osa vedestä on sitoutunut valtaviin jäätiköihin.

Lisäksi aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Amazonin sademetsässä vaihtelevat kuivat ja kosteat kaudet noin 5 000–10 000 vuoden sykleissä. Nyt on kostea kausi, jonka aikana puustoisen sademetsän alue on laajimmillaan. Kuivana kautena metsän määrä vähenee ja savannille suotuisa alue kasvaa.

Ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos ja kasvillisuuden tuhoaminen vaikuttavat sademetsiin jo vuosisadan syklillä. Metsän tuhoamisen vaikutukset näkyvät Kannisen mukaan ylivoimaisesti nopeimmin.

”Kun ihminen kaataa ja polttaa sademetsää, tuhoutuu myös vettä haihduttavaa biomassaa. Sateiden määrä vähenee, ja metsä kuivuu.”

Brasilialainen viljelijä tarkkailee tulipaloista nousevaa savua Amazonin alueella.­

Tutkijat ovat jo pitkään varoittaneet Amazonin sademetsää uhkaavasta kohtalokkaasta käännekohdasta, jonka jälkeen metsää ei olisi enää mahdollista pelastaa.

São Paulon yliopiston ilmastotutkija Carlos Nobre arveli jo 1990-luvulla julkaistussa tutkimuksessaan, että Amazonin sademetsässä käännekohta olisi sen jälkeen kun 20–25 prosenttia metsästä on hävinnyt.

Silloin sademetsä ei pystyisi enää tuottamaan riittävästi sateita ekosysteeminsä ylläpitämiseksi ja metsä alkaisi kuihtua hiljalleen savanniksi.

Vuoteen 1970 verrattuna Amazonin sademetsästä on hävinnyt jo noin 15 prosenttia. Vuosi sitten Nobre arvioi, että 20 prosentin käännekohdan saavuttamiseen kuluisi vielä 10–15 vuotta.

Yhdysvaltalainen ekonomisti Monica de Bolle taas varoitti, että ratkaiseva käännekohta olisi käsillä jo vuonna 2021, ellei Amazonin sademetsän tuhoa saada sitä ennen hidastettua.

” Maastopalojen taustalla on ollut metsän tahallinen raivaus viljelys- ja laidunmaaksi sekä kaivoksia varten.

Kannisen mukaan tarkkojen vuosilukujen ennustaminen on hankalaa, sillä kaikki riippuu ihmisten toiminnasta tulevien vuosikymmenten aikana. Käännekohta on sitä lähempänä, mitä enemmän ja nopeammin sademetsää tuhotaan.

”Joidenkin mielestä se tapahtuu 20 vuoden päästä ja toisten mielestä 50 vuoden päästä. Osa sanoo, että käännekohta on jo ylitetty. Varmaa on ainoastaan se, että muutosta on luvassa jo tämän vuosisadan puolella.”

Brasilia on Kannisen mukaan hyvä esimerkki siitä, miten suuri vaikutus politiikalla on sademetsän tuhoamisessa ja pelastamisessa. Vuosina 2004–2015 Brasilia onnistui vähentämään metsäkatoa 70 prosenttia. Nyt suunta on päinvastainen.

Viime vuonna uutisoitiin laajasti maailman suurimman sademetsän valtavista maastopaloista, mutta tänä vuonna palot ovat yltyneet entistä tuhoisammiksi. Alkuvuonna syyskuuhun mennessä metsäpaloja oli Amazonin sademetsässä 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin samana ajanjaksona.

Maastopalojen taustalla on ollut suurimmaksi osaksi metsän tahallinen raivaus viljelys- ja laidunmaaksi sekä kaivoksia varten. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on rohkaissut hyödyntämään sademetsiä teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin.

Vuosi sitten päättäjät ja tutkijat ympäri maailmaa varoittivat Bolsonaroa siitä, että nykyisenlainen metsäkato johtaa pian koko Amazonin sademetsän tuhoon.

Mitä siitä sitten seuraisi, jos Amazonin sademetsä muuttuisi savanniksi?

Kannisen mukaan sademetsän tuhoutumisella on valtava vaikutus niin luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon kuin ihmisten elinympäristöönkin. Amazonin sademetsässä on noin 16 000 puulajia, joista suuri osa katoaisi nykyistä kuivemman ilmaston tieltä.

Lisäksi metsäkato kiihdyttää ilmastonmuutosta, sillä sademetsien tiheä kasvillisuus sitoo itseensä valtavasti hiilidioksidia. Maailmanlaajuisesti metsäkato aiheuttaa 11 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Brasilian ja Indonesian metsäkato taas aiheuttaa niistä yksinään puolet. Jos koko Amazonin sademetsä muuttuisi savanniksi, ilmakehään vapautuisi enimmillään 90–140 miljardia tonnia hiilidioksidia.

”Metsäkadon ilmastovaikutusta ei voi kuitenkaan mitata pelkän hetkittäisen päästön perusteella. Kun metsää poltetaan, menetetään myös hiilinielu eli se koneisto, joka tätä hiiltä ilmasta nappaa”, Kanninen sanoo.

”Jos menetetty hiilivarasto haluttaisiin kasvattaa takaisin, siihen kuluisi ainakin sata vuotta. Metsää polttamalla aiheutamme vuosikymmenten ajaksi ison aukon metsien hiilinieluun.”

Kannisen mukaan sademetsän hävityksestä aiheutuvat välittömät päästöt pitäisi siis kertoa ainakin viidellä tai kuudella todellisen kokonaisvaikutuksen hahmottamiseksi. Keväällä julkaistun tutkimuksen mukaan Amazonin alueen hiilinielu on jo huvennut 1990-luvulla alkaneen mittausjakson aikana kolmanneksella.

Brasiliassa sademetsiä hakataan tulojen takia, mutta Kannisen mukaan metsän tuhoaminen kääntyy lopulta itseään vastaan.

”Jo nyt argentiinalaiset maanviljelijät ovat valittaneet sateiden vähenemisestä. Jos Amazonin sademetsän pyörittämä vesipumppu tuhotaan, sateiden määrä koko Etelä-Amerikassa pienenee.”