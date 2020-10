BepiColombo-luotain lentää Venuksen ohi huomisaamuna – Suomalaislaitteilla yritetään selvittää, miksi naapuri­planeettamme on ”valtava pätsi”

Luotain on matkannut kohti lopullista määränpäätään Merkuriusta jo kahden vuoden ajan.

Euroopan avaruusjärjestön (Esa) ja Japanin avaruusjärjestön (Jaxa) BepiColombo-luotain saavuttaa torstaina aamulla ensimmäisen merkittävän välietappinsa.

Kaksi vuotta sitten Merkuriusta kohti laukaistu luotain lentää naapuriplaneettamme Venuksen ohi kello 6.58 Suomen aikaa.

Tavoitteena on tutkia erityisesti Venuksen kaasukehää, sen käyttäytymistä, lämpötilaa, hiilidioksidin määrää, pilviä ja tuulia.

Ohilennon aikana luotain kulkee planeetan kaasukehästä karkaavan hiukkaspilven läpi, ja näitä hiukkasia mittaamalla on mahdollista tutkia myös avaruussään vaikutusta Venukseen.

”Näin laajoja ja monipuolisia mittauksia ei ole toteutettu Venuksessa samalla luotaimella vuosikymmeniin, kenties koskaan aikaisemmin”, sanoo Aalto-yliopiston avaruusfysiikan professori Esa Kallio.

Hän on työskennellyt BepiColombo-luotaimen mittalaitteistojen parissa jo 20 vuotta. Serena-instrumenttiryhmän rakentama laitteisto on erikoistunut mittaamaan erityisesti planeetoista karkaavia hiukkasia.

Yhteensä suomalaisia tutkijoita on hankkeessa mukana parikymmentä. Laitteita ja ohjelmistoja rakensi lisäksi viisi suomalaista avaruusalan yritystä.

Kallion mukaan Venus kiinnostaa tutkijoita erityisen paljon siksi, että planeetta on kooltaan, massaltaan ja rakenteeltaan Maan kaltainen, mutta sen ilmakehä poikkeaa täysin maapallon ilmakehästä.

Hiilidioksidia on Maassa ja Venuksessa suunnilleen saman verran, mutta suurin osa maapallon hiilidioksidista on maan sisäosissa, kun taas Venuksessa hiilidioksidi on vapautunut ilmakehään.

” ”Venus on valtava pätsi, jossa kasvihuoneilmiö on karannut käsistä.”

Jopa 96 prosenttia Venuksen kaasukehästä on hiilidioksidia. Pintalämpötila on kohonnut keskimäärin 460 asteeseen, mikä tekee Venuksesta Aurinkokunnan kuumimman planeetan.

”Venus on toisin sanoen valtava pätsi, jossa kasvihuoneilmiö on karannut käsistä. Tavoitteena on ymmärtää Venuksen ilmakehän kehitystä, sillä emme halua, että Maan ilmakehä muuttuu samanlaiseksi”, Kallio sanoo.

Hänen mukaansa BepiColombo on siitä erityinen hanke, että yhden matkan aikana on mahdollista tutkia samalla laitteistolla useaa eri kiviplaneettaa. Tällöin mittaustulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

”Usein mittauksissa on se vaara, että kun mitataan yhdellä laitteistolla yhtä planeettaa ja toisella laitteistolla toista, niin nämä mittaukset eivät ole suoraan toisiinsa verrattavissa.”

Venuksen kaasukehän kiinnostavuutta on kasvattanut myös kuukausi sitten tehty fosfiinilöydös.

Tutkijoiden mukaan fosfiini kiviplaneetan kaasukehässä voisi olla jopa merkki jonkinlaisesta mikrobitason elämästä. Kaasuplaneetoilla fosfiinia syntyy korkeassa lämpötilassa ja paineessa geokemiallisissa prosesseissa, mutta Maassa kyseistä kaasua syntyy vain biologisissa prosesseissa orgaanisen aineen hajotessa.

Teleskoopilla ja radioteleskoopilla tehtyjen havaintojen perusteella fosfiinipitoisuus Venuksen kaasukehän pilvikerroksessa olisi jopa 20 miljardisosaa (ppb). Määrä on reilusti Maan alailmakehän fosfiinipitoisuuksia suurempi.

Löydöksen jälkeen Venuksen on suunniteltu lähetettäväksi useita luotaimia kaasukehää havainnoimaan. Kallion mukaan BepiColombon mukana kulkevat mittalaitteet eivät kuitenkaan ole erikoistuneet fosfiinihavaintojen tekemiseen.

”Siitä on kyllä keskusteltu, mutta en uskalla luvata, että BepiColombon mittaukset pystyisivät tuomaan Maasta käsin tehtyihin havaintoihin minkäänlaisia tarkennuksia.”

BepiColombo on matkannut kohti lopullista määränpäätään Merkuriusta jo kaksi vuotta. Yhteensä matka Maasta Merkuriuksen kiertolaiseksi kestää seitsemän vuotta ja kaksi kuukautta. Lokakuussa 2018 laukaistun luotaimen on tarkoitus saavuttaa määränpäänsä vuonna 2025.

Tästä ajasta varsinaista matkantekoa planeetalta toiselle on vain kahdeksan kuukautta. Lopun ajan luotain kiertää Aurinkoa ja ohittaa planeettoja lähietäisyydeltä useaan otteeseen. Alkuvuodesta luotain ohitti Maan, ja nyt vuorossa on Venus.

Ennen Merkuriuksen painovoimakenttään asettumista luotain ohittaa Venuksen vielä toistamiseen ja Merkuriuksen kuudesti.

Nämä ohitukset muuttavat luotaimen suuntaa ja nopeutta ilman, että sen tarvitsee tuhlata arvokasta polttoainetta. Kyseistä matkantekotapaa kutsutaan painovoima-avusteiseksi ratasuunnitteluksi eli painovoimalingoksi.

Kaikkiaan BepiColombo koostuu kahdesta erillisestä luotaimesta, jotka asettuvat omille radoilleen Merkuriukseen saapumisen jälkeen. Mukana on yhteensä 17 mittauslaitetta.

Suomalaistutkijat ja -yritykset ovat olleet kehittämässä Sixs- ja Mixs-nimisiä spektrometrejä, jotka mittaavat Auringon korkeaenergisiä hiukkasia ja röntgensäteilyä sekä planeetan pinnalla syntynyttä röntgensäteilyä.

Säteily on erilaista riippuen siitä, mihin alkuaineisiin hiukkaset osuvat. Mittaukset auttavat siis muun muassa päättelemään, miten alkuaineet ovat Merkuriuksessa jakautuneet.