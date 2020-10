Lasten elimistö reagoi nopeasti koronavirukseen. Uuden tutkimuksen mukaan riskiryhmäläisillä ensilinjan puolustus vaimenee.

Husin alueella vain viisi lasta on ollut sairaalahoidossa koronaviruksen takia. Lapsensa Lion Moilasen, 1, kanssa Helsingin Tokoinrannassa leikkimässä oleva Olli Lukkari sanoo, ettei pelkää koronavirusta, sillä perhe viettää paljon aikaa kotona ja suojautuu asianmukaisesti esimerkiksi julkisessa liikenteessä.­

Koko koronaviruspandemian ajan on nähty, miten eri tavoin tauti kohtelee ihmisiä. Lapset ja nuoret saavat ani harvoin vakavan taudin. Sille altistavat korkea ikä ja tietyt perussairaudet.

Uuden tutkimuksen mukaan erot taudin vakavuuden asteessa saattavat johtua siitä, miten ihmisten ensi linjan immuunipuolustus toimii. Lapsilla se on terhakampi kuin aikuisilla.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ole pandemian aikana kuollut yksikään alle 20-vuotias. Hyvin harvinaisissa tapauksissa koronavirustautiin on liittynyt monimuotoinen tulehdustauti, joka muistuttaa niin sanottua Kawasakin tautia ja vaatii sairaalahoitoa.

Koronavirus on vienyt suomalaislapsia sairaalaankin vain harvoin.

”Meillä Husissa on hoidettu sairaalassa viisi lapsipotilasta koko tänä aikana, vaikka tartuntoja on ollut satoja”, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lastenklinikan osastonylilääkäri Harri Saxén.

Kahdella on ollut Kawasakin tautia muistuttavia oireita. Molemmat olivat nuorisoa. Muut kolme ovat olleet 1–3 vuoden ikäisiä pikkulapsia, joilla on ollut hengitystieoireita ja ripulia.

Syitä lasten lievään sairastamiseen on haettu tavallisten flunssavirusten antamasta osittaisesta immuniteetista sekä siitä, että lapsilla on vähemmän niin sanottuja ace-2-reseptoreita, joiden kautta virus tunkeutuu soluihin.

Arvostetussa Science Translational Medicine -tiedelehdessä julkaistu tutkimus viittaa kuitenkin siihen, että ratkaisevaa on lasten tehokkaampi synnynnäinen immuunipuolustus.

Synnynnäinen immuunivaste on ihmisen ensilinjan vartiosto kaikenlaisia taudinaiheuttajia vastaan. Se nousee heti vastarintaan, kun virus tai bakteeri on tunkeutunut elimistöön. Se ei tee eroa uhkien välillä.

Opittu immuunivaste sitä vastoin herää myöhemmin. Puolustusjärjestelmä oppii tunnistamaan tietyn taudinaiheuttajan, kuten vaikka uuden koronaviruksen, ja virittää täsmäaseita juuri tätä uhkaa vastaan.

Uuden tutkimuksen perusteella lasten ja nuorten immuunijärjestelmä tekee koronaviruksesta selvää tehokkaammin kuin aikuisten. Se toimii jo ennen kuin virus ehtii aiheuttaa vakavan taudin.

”Pääviesti on, että lapset reagoivat immunologisesti eri tavalla tähän virukseen, ja se näyttää suojaavan heitä”, sanoo tutkimusta johtanut Yalen yliopiston immunologian professori Betsy Herold The New York Times -sanomalehdelle.

Ryhmä vertasi newyorkilaisessa sairaalassa hoidettuja, keskimäärin 13-vuotiaita lapsia ja nuoria keskimäärin 61-vuotiaisiin aikuisiin. Lapsilla tauti pysyi sairaalassakin selvästi lievempänä kuin ikääntyvillä aikuisilla.

Lapsilla ja nuorilla oli elimistössään enemmän ensivaiheen tulehduksen välittäjäaineita sytokiineja. Etenkin interleukiini 17A:ta heillä oli selvästi runsaammin kuin aikuisilla.

Tutkijat uskovat, että juuri interleukiini 17A estää koronataudin pahentumista nuorissa ikäryhmissä. Tämän tulehduksen välittäjäaineen tehtävä on yllyttää toimeen elimistön puolustuksessa tärkeitä valkosoluja eli neutrofiileja.

”Tutkimus kertoo siitä, että lapsilla akuutin vaiheen neutrofiilireaktio on voimakkaampi. Sillä voi olla merkitystä siihen, että virus saadaan torjuttua”, kommentoi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

Immuunipuolustuksen alkuvaiheen reaktiot voivat Meren mukaan ratkaista, miten vakavaksi tauti kehittyy.

”Jos ei alkuvaiheessa pystytä kunnolla torjumaan virusta, se pääsee jylläämää pahemmin ja saa aikaan suuremman määrän viruksia elimistöön. Suuri määrä viruksia aiheuttaa suuremman myöhäisen immuunireaktion. Tämä osallistuu hankalampien komplikaatioiden synnyttämiseen”, Meri sanoo.

Lapsilla virus ei siis näytä pääsevän yhtä helposti runsastumaan ja aiheuttamaan voimakasta tulehdusreaktiota.

Aikuisten vakavissa tautitapauksissa juuri myöhempi immuunivaste voi ylikierroksilla käydessään johtaa esimerkiksi keuhkoja vaurioittavaan ards-oireyhtymään. Ylikiihtynyt immuunipuolustus hyökkää myös muita kuin viruksen tartuttamia soluja vastaan.

”En osaa koronaa pelätä. Pelko ei sinänsä auta. Pitää kuunnella viranomaisten ohjeita ja tehdä, mitä on tehtävissä”, sanoo Tiina Neuvonen. Hän oli keskiviikkona leikkimässä 2-vuotiaan Elo Utin kanssa Tokoinrannan leikkipuistossa.­

Meren mielestä New Yorkissa tehty tutkimus ei kuitenkaan anna kunnon selitystä sille, että lapset ja nuoret saavat lievempiä oireita. Samaa mieltä on lasten infektiolääkäri Saxén.

”Voi olla, että interleukiini 17:n ero on merkittävä, mutta minusta tämä yksi tutkimus ei vielä sitä selitä”, Saxén sanoo.

Hän itse arvelee, että syynä lasten lievempiin tartuntoihin on viruksen vastaanotin eli ace-2-reseptori, jota kautta virus pääsee soluun.

”Vaikuttaa siltä, että sitä on vähemmän lapsilla kuin aikuisilla. Ace-2 on biologisesti järkevä selitys.”

Jama-tiedelehdessä tutkijat ovat raportoineet, että lasten nenän limakalvoilla on näitä reseptoreja vähemmän kuin aikuisilla. Määrä lisääntyy iän mukana.

Toinen suosittu selitys lapsen lieville oireille on ollut risti-immuniteetti, jonka saisi sairastamalla muita tavallisia koronainfektioita. Tavallista flunssaa aiheuttavat koronavirukset ovat uuden koronaviruksen kaukaisia sukulaisia.

Olettamuksen taustalla on ajatus, että lasten parissa liikkuu enemmän näitä viruksia kuin aikuisten ja siksi heillä olisi tuoreempaa suojaa elimistössä. Eräässä tutkimuksessa onkin löydetty lapsilta aikuisia enemmän uuteen koronavirukseen reagoivia vasta-aineita.

Tämä olettamus ei saanut tukea Heroldin ja kumppaneiden havainnoista. Heidän lapsipotilaillaan ei ollut yhtään enempää koronavirusten vasta-aineita kuin aikuisilla eivätkä ne siten voineet selittää eroja taudinkulussa.

Synnynnäisen, nopean immuunivasteen merkitys koronaviruksen torjumisessa on tullut esiin myös muissa tutkimuksissa, joita on tehty aikuisilla.

Hiljattain kaksi tutkimusta osoitti, että jopa 14 prosentilla vakavia tautimuotoja sairastavista potilaista interferonivaste on heikentynyt. Interferoneilla eli alkuvaiheen puolustukseen kuuluvilla aineilla viruksen tartuttamat solut kertovat naapurisoluille hyökkäyksestä. Viestin saatuaan muut solut alkavat terästää viruksen vastaisia toimiaan.

Puutteet interferonivasteessa voivat selittää, miksi vanhuksilla ja miehillä on enemmän vakavia tauteja. Interferoneita tuhoavia vasta-aineita on enemmän miehillä, ja ne lisääntyvät iän mukana.

Ensilinjan puolustus pettää herkemmin myös niillä, jotka kuuluvat perussairauksiensa vuoksi koronataudin riskiryhmiin. Tähän viittaavat New Yorkissa Columbian yliopistossa apulaisprofessorina työskentelevän Tuuli Lappalaisen ja hänen työtovereidensa löydökset vielä vertaisarviomattomassa tutkimuksessa.

He analysoivat koronataudille merkityksellisten geenien toimintaa keuhkoputken pinnan epiteelisoluissa. Näihin soluihin virus pyrkii hyökkäämään monistaakseen itseään niiden sisällä.

”Keuhkoputken epiteelisoluissa immuuniprosessit koko ajan jylläävät ja suojaavat meitä erinäisiltä taudinaiheuttajilta”, Lappalainen kertoo.

Koronavirus on Lappalaisen sanoin kummallinen ja eroaa muista hengitystieviruksista. Muut virukset pistävät elimistön puolustuksen heti täysille, mutta koronavirus saa alussa aikaan vaimean ja myöhäisen immuunivasteen.

Ryhmä huomasi, että vakavan taudin riskitekijät, kuten lihavuus, korkea verenpaine ja sydän- ja verisuonitaudit näyttivät heikentävän koronataudin immuunivasteeseen liittyvien geenien toimintaa.

Lappalainen ja kumppanit arvelevat, että ylipaino, korkea verenpaine ja sydäntaudit luovat hengitysteihin ympäristön, jossa koronaviruksen on helppo päästä soluihin, monistua ja levitä.

”Toisilla on muurit ja vallihaudat paikoillaan, ja jos virus pääsee niiden läpi, puolustusjoukot ovat heti nitistämässä tartunnan alkuunsa. Mutta toisilla on vain matala aita ja sotilaat päiväunilla, kun virusta pitäisi torjua”, Lappalainen vertaa.