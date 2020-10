Jos tärkeä hyönteisryhmä katoaa tai sen kanta romahtaa, vaikutukset muulle luonnolle ja ihmisille voivat olla suuret, suomalaistutkimus päättelee.

Kaksisiipisiin kuuluvia surviaissääskiä on pelkästään Suomessa lähes 800 lajia. Ne ovat erittäin runsas ja lajistoltaan monimuotoinen heimo, jonka makuun monet hyönteissyöjät vaikuttavat mieltyneen.­

Moni hyönteissyöjä linnuista lepakoihin ja sudenkorentoihin kilpailee samasta ravinnosta, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Yksittäisen hyönteisryhmän kannan romahtaminen saattaa johtaa luultua laajempaan eko­katastrofiin. Tutkimus on julkaistu Naturen Scientific Reports -tiedelehdessä.

Turun yliopiston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat vertailivat samalla alueella Varsinais-Suomessa ruokailevia lintuja, lepakoita ja sudenkorentoja.

He huomasivat, että nämä keskenään hyvin erilaiset saalistajat söivät lähes samoja hyönteisiä, kuten kärpäsiä, sääskiä ja muita kaksisiipisiä.

Yksi yleisimmistä saalistuksen kohteista olivat surviaissääsket. Hyttysen näköiset ja kokoiset sääsket esiintyvät valtavina massoina muun muassa järvien ja muiden vesistöjen yllä. Pelkästään Suomessa erilaisia surviaissääskiä on lähes 800:aa eri lajia.

Jos tällainen tärkeä hyönteisryhmä katoaa tai sen kanta romahtaa, kerrannaiset vaikutukset muulle luonnolle ja ihmisille voivat olla suuret.

Turun yliopiston biologian laitoksen tutkija Eero Vesterinen puhuu jopa ennennäkemättömän suuresta ekokatastrofista.

”Mitä isompi osa eliöistä on riippuvaisia hyvin rajatusta ravintoryhmästä, sitä haavoittuvaisempi koko systeemi on”, Vesterinen sanoo.

Vesterinen on tutkinut lajien välisiä vuorovaikutussuhteita ja erityisesti niiden ravintoketjuja jo toistakymmentä vuotta.

Hän vertaili vuosien saatossa kertyneitä aineistoja ja havaitsi niissä kiinnostavan kuvion. Vaikka hyönteisiä hamuavat saalistajat sijoittuivat eri puolille eläinkuntaa eivätkä jakaneet samanlaista lajinkehityksen historiaa, niiden ravinnosta löytyi selviä yhtäläisyyksiä.

”Kyllähän se tulos yllätti. Yleensä on ajateltu, että eri eläinlajeja on juuri sen vuoksi niin paljon, että niillä kaikilla on oma tarkka ekolokeronsa, ravintonsa, tottumuksensa ja elintapansa”, Vesterinen sanoo.

Vesterisen mukaan hyönteissyöjien suosimat lajit eivät ainakaan toistaiseksi ole Suomessa uhattuina, mutta tilanne voi kääntyä päälaelleen muutaman vuosikymmenen aikana.

Esimerkiksi surviaissääsket elävät toukkavaiheensa makeissa vesissä ja merten rannoilla, joita uhkaavat saasteet ja ravinteet voivat muuttaa ympäristön elinkelvottomaksi.

Surviaissääskien katoamisella ei olisi suoraa vaikutusta ihmisiin, mutta jos linnut, lepakot ja korennot siirtyisivät syömään sääskien sijaan esimerkiksi ruuan­tuotannolle tärkeitä pölyttäjiä, vaikutukset näkyisivät myös ihmisten elämässä.

Hyönteiskantojen katoaminen voi johtaa myös esimerkiksi lintujen muuttoliikkeeseen, jolloin niiden aikaisemmin syömien ­tuhohyönteisten määrä saattaa kasvaa Suomessa.

” Hyönteisten biomassa maapallolla on huvennut 80 prosenttia 25–30 viime vuoden aikana.

Hyönteisten massakato on puhuttanut viime vuosina ympäri maailmaa, ja aiheesta on julkaistu useita pitkäaikaisseurantoihin perustuvia raportteja.

Paikoin hyönteisten kannat ovat romahtaneet jopa alle puoleen.

”Tilanne saattaa olla vielä aiemmin arvioitua huonompi, jos tuoreen tutkimuksen tulokset voidaan yleistää myös muille mantereille.”

Maailmanlaajuisesti sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa kasvi- ja eläinlajia, joista puolet on erilaisia hyönteisiä.

Tärkeimmät syyt sukupuutolle ovat hyönteisten hupenevat ja huononevat elinympäristöt, ilmansaasteet, hyönteismyrkyt ja tulokaslajit.

Myös ilmastonmuutoksella ja hyönteisten riistohyödyntämisellä on osansa sukupuutoissa.

Hyönteisten biomassa maapallolla on huvennut 80 prosenttia 25–30 viime vuoden aikana. Noin 5–10 prosenttia hyönteis­lajeista on jo kuollut sukupuuttoon sen jälkeen, kun teollistuminen käynnistyi noin 200 vuotta sitten.

Vesterisen mukaan Varsinais-Suomessa toteutettu tutkimus pitäisi toistaa ympäri maailmaa laajemman kuvan hahmottamiseksi. Tällä hetkellä työn alla on maailmanlaajuinen hyönteisten ja hyönteissyöjien ravintoverkostoa tutkiva hanke, johon Vesterinen on hakenut rahoitusta Suomen Akatemialta.

”Aikaisempi tutkimus on keskittynyt lähinnä erikoisempiin hyönteisiin, siinä missä perus­ravinnoksi kelpaavat hyönteiset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämä tutkimus kuitenkin osoitti, että niiden katoamisella voi olla odotettua suurempi merkitys.”