Koronaviruksessa on jotain hyvin poikkeuksellista, ja siksi jäljitys tehoaa siihen niin hyvin – Mutta nyt pääkaupunkiseutu uhkaa karata jäljittäjien käsistä

Tärkeintä olisi estää joukkokokoontumiset, joiden läsnäolijoita ei edes tiedetä, sanoo epidemiologian professori Pekka Nuorti.

Pekka Nuorti suoritti nuorena tautietsivän koulutuksen. Sittemmin hän on kouluttanut kenttäepidemiologeja moneen maahan.­

Tartunnanjäljitys toimii koronaviruksen pysäyttämisessä paremmin kuin monessa muussa tapauksessa, mutta se voi menettää pian tehoaan pääkaupunkiseudulla, varoittaa Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuorti.

Suomessa on Nuortin mukaan tehokas jäljitysjärjestelmä, joka on kentällä hyvin hallussa. Hän pitää tartunnanjäljitystä yhtenä syynä siihen, että tilanne on pysynyt viime aikoihin asti melko hyvin hallinnassa.