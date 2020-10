Maapallon kiertoradalla on nyt valosaastetta avaruusromun lisäksi – Lähiavaruudessamme on kaksi pulmaa ratkaistavana

Tuhannet suunnitellut satelliitit uhkaavat sokaista ihmiskunnan avaruuden ihmeiltä, tähtitieteilijät pelkäävät. Kiertoradalla on myös kiinteää romua, jonka poistamista tutkivat suomalaisetkin.

Heinäkuussa 2018 Kanadan Albertassa nähtiin satelliitteja. Nyt on huomattu, että auringonvaloa heijastavat satelliitit häiritsevät tähtitieteilijöiden tutkimuksia.­

Vuoden aikana tähtitaivaalle on ilmaantunut runsaasti valopilkkuja, kun maapallon kiertoradalle on laukaistu useita satelliitteja.

Tähtitieteilijöiden näkökulmasta se merkitsee sitä, että valosaaste taivaalla on lisääntynyt, ja ihmiskunta on hyvää vauhtia sokaisemassa itseään. Auringonvaloa heijastavat satelliitit sotkevat tähtitieteilijöiden tutkimuksia.

Valosaasteen ongelma tuli viime vuonna ajankohtaiseksi, kun avaruusyrittäjä Elon Muskin SpaceX-yhtiö aloitti niin sanottujen matalarataisten satelliittien joukkolähetykset.

Matalat kiertoradat tarkoittavat Euroopan avaruusjärjestön määritelmässä sitä, että satelliitit kiertävät maapalloa alle 1 000 kilometrissä.

SpaceX on laukaissut avaruuteen jo yli 700 Starlink-satelliittia. Ensimmäisen vaiheen ohjelmassa on 1 584 satelliittia. Seuraavissa aalloissa voi tulla tuhansia lisää. Starlink-satelliitit toimivat 550 kilometrin korkeudella.

Myös Amazon on vihjannut tulevansa kisaan kiertoradalle Kuiper-hankkeellaan. Heinäkuussa yhtiö sai Yhdysvaltain viestintävirastolta luvan yli kolmentuhannen satelliitin lähettämiseen.

Kiinalainen GalaxySpace lähetti tammikuussa ensimmäisen matalan radan viestintäsatelliittinsa avaruuteen. Yhtiö aikoo ­rakentaa satelliiteillaan maailmanlaajuisen 5G-verkon.

Jos kaikki suunnitellut hankkeet toteutuvat, Maata kiertää äärimmillään jopa 100 000 matalan radan satelliittia. Kun satelliitit lisääntyvät, heijastuksista tulee merkittäviä. Matalan lentoradan satelliitit ovat yleensä kirkkaampia kuin korkeammalla lentävät.

Starlink-satelliitit ovat pieniä, joten niitä voi viedä avaruuteen parvittain. Ensimmäisellä kerralla toukokuussa 2019 niitä vietiin 60.­

Valosaasteen merkitystä pystyttiin vielä vähän aikaa sitten vain arvailemaan. Viime talven aikana tietoa on tullut lisää.

Michiganin yliopiston astronomi Patrick Seitzer on työskennellyt Nasan avaruusromuohjelmissa. Hänen ryhmänsä on mallintanut satelliittien aiheuttaman valosaasteen määrää Chilen yötaivaalla. Maan pohjoisosassa Atacaman autiomaassa on tähtitieteen tutkimuksen keskuksia valtavine teleskooppeineen.

Seitzerin ryhmä osoitti, että 1 584 satelliitin valo ei vielä ole liikaa tähtitieteilijöille. Satelliittien määrän kasvaessa tilanne kuitenkin vaikeutuu.

Joukko alan toimijoita piti kesällä verkossa työpajan satelliittien valosaasteen vaikutuksista observatorioiden työhön. Mukana Satcon1-työpajassa oli yli 250 tähtitieteilijää ja satelliittien käyttäjää. Työpaja luokitteli vaikutukset merkityksettömistä siedettäviin ja äärimmäisen suuriin.

Chilessä nyt rakennettava suuri Lsst-teleskooppi kärsii selvästi valosaasteesta. Rubin-observatorion digikamera on suurin tähän asti tehty, onhan teleskoopin peilikin kahdeksanmetrinen.

Pienen auton kokoinen kamera kuvaa taivasta näkyvän valon aallonpituuksilla. Kuvien tarkkuus on 3 200 megapikseliä. Tavallisen kameran tarkkuus ylittää harvoin sataa megapikseliä.

Kuvia aiotaan ottaa tuhat kertaa joka yö kymmenen vuotta. Kamera näkee 37 miljardia tähteä tai galaksia. Kolmen vuoden päästä alkavilla kuvauksilla halutaan tietoa pimeästä aineesta ja energiasta, vaarallisista asteroideista ja eksoplaneetoista sekä Linnunradasta. Samalla syntyy tuhansia kertoja aikaisempia laajempia tähtiluetteloita.

Nyt satelliittiparvien valopisteet uhkaavat tuhota merkittävän osan kuvista. Menetykset ovat usein korvaamattomia. Jos Maata lähestyvä asteroidi jää kuvaamatta, uhkaavan kappaleen radan määrittely on mahdotonta.

Taas jos tähtensä ohittava eksoplaneetta jää havaitsematta, uuteen havaintoon kuluu paljon aikaa. Gravitaatioaaltojen lähde jää näkemättä, jos satelliittien valo hävittää kuvapisteitä.

Kuvaa galaksijoukosta NGC 5353/4 peittävät Starlink-satelliittien piirtämät valojuovat. Kuva on toukokuulta 2019. Satelliitteja oli pian laukaisun jälkeen tiheämmässä kuin normaalisti.­

Pahimpia ovat kertyvät systemaattiset virheet. Valosaaste voi myös vääristää mittaustietoa avaruuden gravitaatiolinsseistä.

Etelä-Afrikassa radioastronomitkin ovat alkaneet huolestua uusien satelliittien aiheuttamista häiriöistä, Science-lehti kertoo.

Metsähovin observatorio Kirkkonummella ei sen sijaan ole kärsinyt valosaasteesta.

”Geodeettisissa mittauksissa valosaaste on jo huomioitu. Laserimme ja teleskooppimme on suunniteltu näkemään ohuiden pilvien läpi päivällä”, kertoo tutkimusjohtaja Jouni Peltoniemi.

Metsähovin laserteleskooppi käyttää niin kapeaa aallonpituutta, että liika säteily voidaan suodattaa pois.

Satelliiteista on käytännössä mahdotonta luopua. Ne tuovat internetin palvelut paikkoihin, joissa nykyinen verkko toimii heikosti. Satelliittiverkossa datasiirron viive on lyhyempi kuin maan päällä valokuituverkossa.

Merkittäviä käyttäjiä ovat kuluttajien lisäksi teollisuus ja armeijat. Sotilaita saattaa hyvinkin kiinnostaa luotettavan paikannusjärjestelmän rakentaminen matalarataisilla satelliiteilla.

Satelliittien valosaasteesta pitää kuitenkin päästä eroon. Tutkijat kokosivat suosituksia pulman ratkaisemiseksi.

Yksi keino on heijastuksien vähentäminen tummentamalla satelliittia. Toinen on satelliitin asennon säätäminen niin, että valoa heijastuu Maahan vähän. Kolmas on satelliitin varustaminen varjostimella.

Teleskooppien kameroiden ja satelliittien toimintaa voidaan myös tahdistaa. Astronomit tekevät kuvauksia siis vain silloin, kun satelliitit eivät ole kameran näkökentässä. Tiettyyn rajaan asti kuvia voidaan parantaa kuvankäsittelyn tekniikalla.

” Kiinteä romu voi olla vaikeampi ongelma kuin valosaaste.

Samaan aikaan kun tutkijat pohtivat keinoja satelliittien valosaasteeseen, on jatkettava hankkeita avaruusromun siivoamiseksi. Avaruusromun ongelma tunnistettiin 1980-luvulla. Euroopan Avaruusjärjestö Esalla samoin kuin Nasalla on jopa erilliset avaruusromutoimistot.

Kiinteä romu voi olla vaikeampi ongelma kuin valosaaste. Pieniä, alle 10 senttimetrin kappaleita ei vielä pystytä edes havaitsemaan. Jo millimetrin sirpale ­pystyy kiertoradan nopeuksilla ­kuitenkin tuhoamaan satelliitin.

Euroopan avaruusjärjestön Esan mukaan Maan ympärillä harhailee nyt 128 miljoonaa vähintään yhden millimetrin ja korkeintaan yhden senttimetrin palasta. Yli 10 senttimetrin kokoisia kappaleita on 34 000.

Vastikään Leolabs-satelliittiseurantayhtiö havaitsi, että kaksi käytöstä poistettua laitetta uhkasi törmätä kiertoradalla, sillä ne ohittivat toisensa vain runsaan kymmenen metrin etäisyydellä.

Hylätyn kiinalaisen kantoraketin osa ja venäläinen sotilassatelliitti painavat yhteensä liki kolme tonnia. Törmäys olisi raju, sillä laitteilla on vauhtia useita kilometrejä sekunnissa. Kiertoradalle ilmestyisi lisää sirpaleita. Kiertoradalla on yhä yli 4 000 satelliittia, joista toimivia on yli 1 000.

” Avaruusromun alas tuominen ei ole päässyt käytännössä vielä vauhtiin sitovan lainsäädännön puuttuessa.

Suomalaisiakin on mukana siivoamassa kiertorataa. Suomen Akatemian huippuyksikkö Kestävää avaruustiedettä ja -tekniikkaa tutkii myös avaruusromun käsittelyä. Tavoitteena on rakentaa uuden sukupolven säteilynkestävä nanosatelliittiparvi, jonka kiertolaiset ohjataan käytön lopuksi takaisin ilmakehään, jossa ne palavat.

Nykyisen avaruusromun hallintaa kehittää Pekka Janhunen Ilmatieteen laitoksessa. Hän on kehittänyt niin sanottua plasmajarrua. Se on sähköisesti varattu metallinen lieka, joka roikkuu satelliitista. Kulkiessaan varattujen hiukkasten eli plasman läpi lieka jarruttaa satelliittia ja saa sen putoamaan ilmakehään.

”Suomalainen yritys Aurora Propulsion Technologies Oy kokeilee plasmajarrua AuroraSat-1-satelliitissaan, joka laukaistaan tällä tietoa SpaceX:llä joulukuussa”, Janhunen kertoo.

Avaruusromun alas tuominen ei ole päässyt käytännössä vielä vauhtiin sitovan lainsäädännön puuttuessa, Janhunen sanoo.

Metsähovin observatorion tutkijat puolestaan kehittävät lasertekniikkaa jätekappaleiden lakaisemiseksi kansainvälisessä Olamot-hankkeessa. Sitä rahoittaa Euroopan avaruusjärjestö.

”Olemme tutkineet, voiko pieniä romunpalasia ohjata laservalon paineella vähän sivummalle, jos ne uhkaavat törmätä arvokkaampaan kohteeseen. Tulokset ovat vielä avoimia, mutta ainakin fysikaalisesti se on mahdollista, joskin kaikki riippuu palasten ominaisuuksista ja asennosta. Niitä on vaikea ennakoida”, Peltoniemi sanoo.

Haasteena on havaita romunpalanen etukäteen.

”Valmistaudumme määrittämään Metsähovin satelliittilaserilla geodeettisen mittauksen ohessa isompien, hyvin heijastavien romun kappaleiden ratoja, kunhan laitteisto saadaan valmiiksi lähivuosina.”