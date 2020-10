Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös Auringon muotoa, dinosaurusten sairauksia ja superpallojen materiaalia. Entä miksi juuri uimahallissa uimisen jälkeen tulee valtava nälkä?

Siiri Lindqvist, 8

Noin 12 000 vuotta sitten Suomessa oli todella kylmää, ja melkein koko maa oli paksun jääpeitteen alla.

Silloin täällä ei ollut vielä mitään puita eikä juuri muitakaan kasveja. Kun tuli vähän lämpimämpää ja jää alkoi sulaa, kasvit pystyivät leviämään Suomeen idästä ja etelästä.

Ensin tuli sammalia ja muita pieniä kasveja. Puista Suomeen ehti ensimmäisenä noin 11 500 vuotta sitten koivu, koska se kestää kylmää paremmin kuin muut Suomen puulajit. Sillä on myös kevyet, helposti tuulen mukana leviävät siemenet.

Tuohon aikaan Suomen metsät muistuttivat Lapin tunturi­koivikkoja, joissa puut ovat aika pieniä ja mutkarunkoisia.

Mänty tuli Suomeen noin tuhat vuotta koivun jälkeen. ­Pian männyn jälkeen saapui muita puita, kuten harmaaleppä, tammi ja pähkinäpensas. Kuusi levisi Suomeen idästä vasta alle 8 000 vuotta sitten.

Nykyään Suomen luonnossa kasvaa noin 30 puulajia.

Johannes Enroth

ekologian ja evoluutiobiologian yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Lähitähtemme on ihan pyöreä.­

Miksi Aurinko on pyöreä?

Erik Kilpeläinen, 3

Kun katsomme tarkasti oman aurinkokuntamme isoimpia taivaankappaleita eli planeettoja ja Aurinkoa, huomaamme niiden kaikkien olevan vähintään pyöreähköjä muodoltaan.

Aurinko on aivan erityisen pyöreä. Se on lähes täydellinen pallo, mikä on saanut tutkijatkin miettimään muodon syytä.

Auringon pyöreys johtuu siitä, että sen ulkomuotoon vaikuttaa pääasiassa kaksi voimaa, jotka vaikuttavat vastakkaisiin suuntiin.

Ensinnäkin Auringolla on hurjasti massaa eli arkikielisesti painoa, ja näin ollen siihen vaikuttaa valtava painovoima. Tuo voima pyrkii puristamaan sitä kasaan. Toisaalta Auringon kasaan puristumista vastustaa sen sisäinen paine.

Nämä kaksi voimaa hakeutuvat lopulta tasapainotilaan eli kumpikaan ei vaikuta liikaa. Koska voimat vaikuttavat samalla tavalla joka suuntaan, ne muovaavat Auringon pallonmuotoiseksi.

Auringon ­sisäosien plasman eli sähköisten hiukkasten aiheuttama magneettikenttä on myös tärkeässä osassa silottamassa muotoa.

Pasi Nurmi

tähtitieteen tutkija, koordinaattori

Turun yliopiston Tiedekeskus

Dinosaurusten jäänteistä on löytynyt merkkejä useista sairauksista.­

Sairastuivatko dinosaurukset?

Unto Laakso, 5

Kyllä dinosaurukset sairastelivat toisinaan. Niiden sairaudet olivat hyvin samanlaisia kuin linnuilla, jotka ovat dinosaurusten lähimmät nykyisin elävät sukulaiset.

Mitä todennäköisimmin dinosauruksia vaivasivat usein monenlaiset mikrobien eli bakteerien ja virusten aiheuttamat taudit. Niistä ei ole kuitenkaan säilynyt suoraa todistusaineistoa.

Dinosaurusten fossilisoituneista eli kivettyneistä luista on löytynyt erityisesti erilaisten tulehdusten, luunmurtumien ja nivelvaurioiden jälkiä. Erään Tyrannosaurus rex -dinosauruksen leuoissa puolestaan havaittiin merkkejä nykyäänkin linnuilla esiintyvästä trikomonoosi-taudista, jonka aiheuttaa mik­roskooppisen pieni Trichomonas gallinae -niminen alkueläin.

Dinojen on jopa todettu sairastuneen syöpäänkin. Esimerkiksi eräällä Centrosaurus-suvun kasvinsyöjädinosauruksella oli pohjeluussaan ihmisilläkin esiintyvä osteosarkoomaksi kutsuttu luusyöpä.

Juha Saarinen

paleontologi, tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

Voimakkaasti pomppivien pallojen materiaali varastoi johonkin osuessaan hyvin energiaa.­

Mistä muovilajista superpallot on tehty? Miksi ne pomppivat paremmin kuin muut pallot?

Jalo Pesonen, 10

Superpallot tehdään poly­butadieeni-nimisestä kumista, jota valmistetaan korkeapaineisissa säiliöissä.

Samaa kumia käytetään golfpalloissa ja autojen renkaissa muiden kumilaatujen kanssa. Polybutadieenin lisäksi superpalloissa on väri- ja lisäaineita.

Superpallojen ja kaikkien muiden pallojen pomppiminen perustuu liike-energian varastoitumiseen. Energian määrä riippuu pallon nopeudesta ja massasta eli arki­kielellä sanottuna painosta.

Mitä enemmän energiaa palloon varastoituu sen iskeytyessä maahan, sitä paremmin se pomppaa ylös. Osa ener­giasta muuttuu kuitenkin aina kitkan vuoksi lämmöksi iskun aikana.

Eri muovi- ja kumilaaduilla on erilainen kyky säilyttää liike-energiaa. Myös pallon rakenne kuten esimerkiksi se, onko pallo täyskuminen vai ilmatäytteinen, vaikuttaa varastoitumiseen.

Polybutadieeni pystyy varastoimaan energiaa erityisen hyvin, koska sillä on hyvin tiivis verkkomainen rakenne. Siksi kumin sisältämien pikkuruisten ­polybutadieeniketjujen liike toisiinsa nähden on rajoittunutta eikä energiaa juuri kulu kitkaan.

Superpallon liike-energiasta jopa 92 prosenttia varastoituu palloon. Näin ollen pallon nopeus on ennen ja jälkeen pompun lähes sama. Siksi super­pallo pomppaa korkealle ja jatkaa pomppimistaan pitkään.

Essi Sarlin

materiaalitieteen apulaisprofessori

Tampereen yliopisto

Miksi juuri uimahallissa uimisen jälkeen tulee valtava nälkä?

Venny Simonaho, 6

Todennäköisesti kova nälkä ei johdu uimahallin veden koostumuksesta. Syy liittyy luultavasti ruokailurytmiin ja energiankulutukseen.

Nälkä syntyy, kun edellisestä ruokailusta on kulunut useampi tunti tai jos on liikkunut paljon ja näin kuluttanut ruoan sisältämän energian.

Voikin olla, että uimahallissa tulee uitua ja peuhattua enemmän kuin järvessä, jolloin nälkä saattaa tulla nopeammin.

Uimahallissa uiminen saunomisineen saattaa myös kestää kauemmin.

Kun siellä ei voi myöskään syödä omia eväitä, nälkä voi yltyä kovemmaksi.

Nälkä alkaa usein tuntua myös hyvää ruokaa odottaessa. Jos on tottunut siihen, että uimahallissa käynnin jälkeen saa kahviosta herkullista syömistä, ruokahalu saattaa lisääntyä selvästi jo ruokaa ajatellessa.

Kirsi Pietiläinen

kliinisen metabolian professori

Helsingin yliopisto