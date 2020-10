Ruuhkat pienentävät kansantuloa useita prosentteja niin rikkaissa kuin kehittyvissä maissa. Autojen ennustetaan lisääntyvän nykyisestä noin miljardista kahteen miljardiin vuonna 2040.

Miten käy huomisen Helsingissä, jos ihmiset haluavat istua itsestään kulkevissa autoissa? Jäävätkö linja-autot, raitiovaunut, junat ja metro tyhjilleen?

Yhdysvaltalainen professori John J. Leonard ja hänen työtoverinsa varoittavat jopa jättimäisistä ruuhkista, jos liikenteen kehittyvän automaation ongelmia ei ajoissa ratkaista.

Perusteluna on se, että ihmiset voivat valita ”mukavat autonomiset kuplat” ja hylätä julkisen liikenteen kokonaan, tutkijat kirjoittavat raportissaan. Leonard työskentelee kuulussa Massachusettsin teknologisessa instituutissa (MIT) mekaniikan professorina.

Ruuhkat tuhoavat menetettynä työaikana ja talouden hidastumisena jo nykyään merkittävän osan työn tuloksista.

Maailmanpankki on laskenut, että rikkaissa maissa menetys on pienimmillään puoli ja suurimmillaan kolme prosenttia kansantulosta, kuten autoja kehittävän yhtiön SBD:n raportissa todetaan. Kehittyvissä maissa häviö on vielä suurempi, noin viisi prosenttia.

” ”Automaattista autoa käytettäisiin ehkä kuin älyttömän halpaa taksia.”

Suomessa pohditaan jo samoja liikenteen huomisen pulmia. Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä on käynnissä laaja eurooppalainen hanke, jossa ar­vioidaan liikenteen lisääntyvän automaation vaikutusta.

Autoilun automaatio voisi tarkoittaa tätä:

”On nelihenkinen perhe. Huonolla kelillä pitää viedä lapset kouluun. Vanhempien pitää päästä työpaikoilleen. Tavallisella autolla toinen vanhemmista kuljettaa kaikki perille yhden matkan aikana”, Aalto-yliopiston konetekniikan professori Kari Tammi visioi.

”Automaattista autoa käytettäisiin ehkä toisin, kuin älyttömän halpaa taksia. Auto veisi lapset kouluun, palaisi takaisin ja veisi sitten vanhemmat työpaikoilleen.”

Kun edetään lopulta liikenteen täydelliseen, teollisuuden kielellä viidennen tason automaatioon, seuraukset liikenteelle voivat olla arvaamattomia.

”Kun autolla liikkumisen vaiva poistuu, on mahdollista muuttaa kauas työpaikasta. Nurmijärvi-ilmiön sijaan voi tulla Heinola-ilmiö”, sanoo tutkimuspäällikkö Merja Penttinen Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Hän tutkii automaattisten kulkuneuvojen vaikutuksia liikenteeseen.

”Jos tietty määrä nyt joukkoliikennettä käyttäviä ihmisiä siirtyy käyttämään yksilöllisiä automaattiautoja, ruuhkat lisääntyvät”, sanoo Penttinen.

Helsingin oloissa pahoja tukoksia syntyisi nimenomaan ruuhkatunteina, vaikkei siirtymä olisikaan kovin suuri. Ruuhkat voivat lisääntyä etenkin silloin, kun autot ajavat automaattisesti, mutta eivät keskustele keskenään.

Automaattiauto pitää edellä ajavaan pitemmän turvavälin kuin inhimillinen kuljettaja. Automaattiautot myös noudattavat sääntöjä.

Tietoinen riskinotto, kuten suuret ylinopeudet ja punaisia päin ajaminen, vähenee automaatioasteen kasvaessa. Robottikuski ei myöskään väsy eikä aja juovuksissa tai huumeissa. Ruuhkat häiriöiden ja onnettomuuksien takia vähenevät.

Automaation vaikutus liikenteen sujuvuuteen riippuu paljon automaation asteesta.

Ensimmäisellä asteella on automatisoitu jotkin toiminnot, kuten ajonopeuden säätö mukautuvasti. Tämä on osin jo nykypäivää.

Toisella asteella auto hoitaa itsenäisesti joitakin ajovaiheita, kuten pysäköinnin, ja voi kulkea pienen pätkän moottoritietä automaattisesti.

Kolmannella automaation asteella auto liikkuu tavallisesti itsenäisesti, mutta pyytää poikkeuksellisissa tilanteissa kuljettajaa ohjaamaan. Auto myös edellyttää, että kuljettaja noudattaa pyyntöä.

Neljännellä tasolla auto siirtyy tien sivuun ja pysäyttää itse itsensä, jos kuljettaja kieltäytyy noudattamasta poikkeuspyyntöjä.

Viidennellä asteella auto liikkuu täysin itsenäisesti. Luokittelun taustalla on Yhdysvaltojen kansallisen tieliikenneturvallisuushallinnon (Nhtsa) julkaisu Automated Vehicles for Safety.

” Suomen ilmasto aiheuttaa omat ongelmansa.

Seuraavat 30–50 vuotta teillä liikkuu kaikkia mahdollisia eri tasoisesti automatisoituja kulkuneuvoja.

”Autonvalmistajat esittelevät toistuvasti kahta vaihtoehtoa. Automaattiauto voi joko ajaa kovaa yksinkertaisessa liikenneympäristössä, kuten moottoritiellä, tai hitaasti monimutkaisessa ympäristössä. Molempien vaatimusten toteuttaminen yhtä aikaa sen sijaan on tämänhetkisen näkemyksen mukaan vaikeaa”, Penttinen sanoo.

Moottoritien kykyä välittää automaattiautoja voi parantaa tulevaisuudessa. Kaupunkien keskustassa suuri joukko automaattiautoja voi sen sijaan hidastaa liikennettä.

”Toki molemmissa ympäristöissä ajoneuvojen kokonaismäärällä eli viime kädessä liikkujien kulkutavan valinnoilla on suuri vaikutus autoliikenteen määrään ja sitä kautta ruuhkiin”, Penttinen muistuttaa.

Suomen ilmasto aiheuttaa omat ongelmansa. Odottamattomia tilanteita liikenteessä voi syntyä silloin, kun automaatio on yhä vain osittaista.

”Neljännen tason automaattiauto kulkee osan matkaa itsestään ja kuljettaja voi tehdä jotain muuta, mutta hän voi edelleen ottaa auton itse hallintaansa. Jos hän ei tee niin, kun ajoneuvo tulee toiminta-alueensa rajalle esimerkiksi kelin huonontuessa yllättäen, auto ohjaa itse itsensä tien sivuun”, Penttinen kuvailee.

”Suomessa voisi näin ollen huonolla säällä syntyä tilanne, jossa tien varrelle kertyy paljon pysäköityjä autoja, mikä synnyttää ruuhkia.”

Autonvalmistajia arktisiin olosuhteisiin soveltuvan automaation kehitys on kiinnostanut toistaiseksi vähemmän kuin Keski-Euroopan olosuhteet ja moottoritieajaminen, Penttinen arvioi.

” Yhä suurempi joukko yrittää liikkua yhä pienemmässä tilassa.

Kehitystä liikenteessä voi yrittää ennakoida historian ja muiden alojen kokemuksen perusteella.

”Automaattiautojen kehittäjät puhuvat liikenteen tehostamisesta. Harvoin tehostaminen on kuitenkaan vähentänyt minkään toiminnan määrää. Moottorisaha tehosti metsän hakkuuta, mutta hakkuiden kokonaismäärä ei vähentynyt”, Tammi vertaa.

Auton yleistyminen tehosti liikkumista, mutta samalla kasvoi kuljettujen kilometrien määrä. Vuonna 1975 Suomessa ajettiin autoilla 24 miljardia kilometriä. Vuonna 2019 ajettiin 50 miljardia kilometriä.

Pitkälle kehittyneen tekniikan ansiosta yhä useampi pystyy käyttämään autoa.

Tutkimusyritys KPMG:n mukaan 16–24-vuotiaiden sekä yli 65-vuotiaiden matkakilometrit lisääntyvät Yhdysvalloissa ”kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla”, kun liikenne automatisoituu.

Yhä suurempi joukko yrittää liikkua yhä pienemmässä tilassa.

Tietoverkko ja fyysinen tieverkko ovat eri asioita, muistuttaa liikennetekniikan professori Claudio Roncoli Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta. Hän tutkii myös automaattisia kulkuneuvoja sisältäviä liikennejärjestelmiä.

Tietoverkon kapasiteettia voidaan lisätä siirtymällä vaikka 5G-teknologiaan, Roncoli muistuttaa, toisin kuin tieverkon.

”Fyysisen tilan rajallisuutta ei voi ratkaista samalla tavoin.”

” Pakkokeinot helposti tyssäävät autonvalmistajien ja kuluttajien vastustukseen.

Keinoja fyysisten ruuhkien estämiseksi on pohdittu pitkään ja myös kokeiltu. Yksi ratkaisu on rahallinen keppi eli tietullit.

Toinen tapa on suorat kiellot, joita kokeillaan Kiinassa. Miljoonakaupunki Peking ja seitsemän muuta kaupunkia sekä yksi kokonainen maakunta ovat rajoittaneet rekisteröitävien autojen määrää.

Viime aikoina rajoituksia on kuitenkin lievennetty. Vuosi sitten syyskuussa Guiyangin kaupunki poisti rekisteröintirajoituksen kokonaan. Guangzhou ja Shenzhen ilmoittivat nostavansa sallittujen rekisteröintien määrää – näillä lievennyksillä tuetaan maan autoteollisuutta.

Kiinan esimerkki kertoo, että pakkokeinot helposti tyssäävät autonvalmistajien ja kuluttajien vastustukseen.

Sensible 4:n rakentama automaattibussi.­

Silti tulevaisuus sisältää monia vaihtoehtoja, ei vain vääjäämättömältä näyttävää ruuhkautumista.

Koko ajan automatisoidaan myös muita kulkuneuvoja, kuten linja-autoja, Penttinen sanoo. MIT:n tutkijaryhmän suosituslistalla ovat ensimmäisenä investoinnit julkiseen liikenteeseen.

”Jos bussin tai ylipäätään joukkoliikenteen palvelutaso saadaan riittävän korkeaksi, se pystyy kilpailemaan henkilöauton kanssa kaupunkiseuduilla”, Penttinen sanoo.

”Jos matka-aika ovelta ovelle odotuksineen saadaan lyhyeksi ja aikataulut ennakoitaviksi, bussi voi houkutella matkustajia.”

Suomalainen ajoneuvokehittäjä Sensible 4 on jo rakentanut robottibussin kokeilukäyttöön. Pilottibussiin mahtuu kymmenen matkustajaa.

Kenties kokeiltavasta robottibussista tai muusta pilotista syntyy ensin etäohjattava ja sitten autonominen linja-auto, jolla kansa myös haluaa matkustaa. Bussi korvaisi monta henkilöautoa. Ajokilometrit ja ruuhkat vähenisivät.