Sammakko erottaa värejä paremmin paetessaan kuin paritellessaan, ja hiiri havaitsee himmeitä valoja paremmin yöllä kuin päivällä. Näönherkkyys on siis kiinni käyttäytymistehtävästä, selviää Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Professori Petri Ala-Laurilan ja Kristian Donnerin johtama tutkimusryhmä selvitti, millaiset asiat rajoittavat näönherkkyyttä hämärässä, ja kuinka lähelle fysiikan asettamia ehdottoman rajoja näkösuoritus voi päästä.

Helsingin yliopiston neurotutkijan Sanna Koskelan mukaan näkökykyä rajoittaa hämärässä etenkin kaksi tekijää.

”Valo jakautuu yksittäisiin hiukkasiin eli fotoneihin, ja esimerkiksi yötaivaan tähdistä tulee vain muutamia fotoneja silmän valoaistinsoluille. Valo on kvantittunutta, eli välillä valonvälähdyksestä tulee kolme fotonia ja välillä kuusi. Tällainen satunnaisvaihtelu asettaa ensimmäisen fysikaalisen rajan näkökyvylle”, Koskela kertoo.

Hänen mukaansa tätä rajaa on kuitenkin lähes mahdotonta saavuttaa, sillä lisähaastetta hämäränäölle tuo biologinen kohina. Sitä syntyy väistämättä kaikissa hermoston mekanismeissa, sillä jokaiseen molekyyliin ja biologiseen prosessiin liittyy tietty määrä satunnaisvaihtelua.

Tutkimuksissa selvisi, että koe-eläiminä toimineiden sammakoiden ja hiirten näkökyky pimeässä ylsi yllättävän lähelle fysiikan asettamia ehdottoman rajoja.

Esimerkiksi sammakoiden kyky erottaa värejä pimeässä ylitti oikeissa olosuhteissa kirkkaasti ihmisen näköaistin varsin hyvän suorituskyvyn.

”Suorituskyky riippuu kuitenkin kontekstista ja käyttäytymistehtävästä eli siitä, onko evolutiivisesti ollut tarvetta työntää biologista suorituskykyä äärirajoille”, Koskela sanoo.

Ensimmäisessä tutkimuksessa testattiin sammakoiden värinäköä lähes pilkkopimeässä.

Sammakot valikoituivat koe-eläimiksi siksi, että niillä on muista selkärankaisista poiketen kahdenlaisia sauvavaloaistinsoluja hämäränäköön. Värinäköön vaaditaan vähintään kahdenlaisia valoaistinsoluja, jotka vastaavat valon eri aallonpituuksiin eli väreihin.

Värinäköä testattiin kolmessa eri käyttäytymistehtävässä, saalistuksessa, parinvalinnassa ja pakotilanteessa. Saalistustehtävässä sammakoiden täytyi valita kahden erivärisen kohteen väliltä yhä himmenevässä valaistuksessa, ja oikein valitessaan ne saivat palkinnoksi madon.

Pakotehtävässä sammakko suljettiin valotiiviiseen astiaan, josta ne yrittivät paeta hyppäämällä kohti katossa olevaa valonlähdettä. Aikaisemmissa kokeissa oli havaittu, että sammakot hyppäävät mieluiten sinistä valoa kohti, koska ne tulkitsevat sen taivaaksi.

Tutkijat vertasivat sammakon hyppyjä kahden erivärisen valonlähteen välillä ja havaitsivat, että pakotehtävässä niiden hämäränäkö ylsi lähelle fysiikan asettamia äärirajoja. Muissa tehtävissä niin ei käynyt.

Sammakko Borneon sademetsässä.­

Samankaltlainen havainto tehtiin myös hiirillä. Kokeessa hiiri laitettiin uimaan pilkkopimeään labyrinttiin, jossa oli himmeä valo labyrintin uloskäynnin luona. Hiirille opetettiin, että valo ohjaa ulos labyrintista, ja hiljalleen valoa himmennettiin. Koe toistettiin sekä yöllä että päivällä.

Tutkijat havaitsivat käyttäytymisessä eron: hiiret löysivät valon paremmin yöllä kuin päivällä. Ero vuorokaudenaikojen välillä oli jopa kymmenkertainen.

Tutkijoiden yllätykseksi ero ei selittynyt muutoksilla hiirten silmien valoherkkyydessä vaan eläimen käyttäytymisstrategialla. Yöllä tehdyissä kokeissa hiiret etsivät valoa tehokkaammin kääntyilemällä enemmän. Hiiret myös tarkkailivat valonlähdettä kauemmin, ennen kuin ne tekivät päätöksen siitä, minne ne lähtivät labyrintissa uimaan.

Kun yökokeeseen osallistuneet hiiret tekivät saman kokeen päivällä, ne hyödynsivät tätä parempaa strategiaa ja selvittivät labyrintin tehokkaammin kuin hiiret, jotka eivät olleet suorittaneet koetta yöaikaan.

”Koskaan aikaisemmin eläinten käyttäytymisstrategioita ei ole voitu analysoida tällaisella tarkkuudella.”

Koskelan mukaan yksi neurotieteen keskeisimmistä haasteista on ymmärtää, miten hermoverkostojen neuraaliset laskutoimitukset määrittävät eläimen käyttäytymistä.

Tämän tutkiminen on usein lähes mahdotonta, sillä kullekin käyttäytymistilalle olennaisia hermoverkkoja ja laskutoimituksia on miljardeja. On siis vaikeaa saada selville, mitkä hermoverkot ovat milloinkin aktiivisia ja vastaavat juuri tietystä käyttäytymistehtävästä.

Esimerkiksi verkkokalvon hermoverkosto tekee valojakaumasta suunnattoman määrän laskutoimituksia tuottaakseen käsityksen väreistä, muodoista ja liikkeistä, ennen kuin tämä informaatio lähetetään näköhermoa pitkin aivoihin.

”Hämäränäkö yksinkertaistaa näitä ongelmia, sillä pilkkopimeässä neuraaliset laskutoimitukset vastaavat lähinnä yksinkertaiseen kysymykseen siitä, näitkö vai etkö nähnyt”, Koskela sanoo.

Tulevaisuudessa hän haluaisi selvittää tarkemmin, mikä aivoissa aiheuttaa erilaiset käyttäytymisstrategiat tehtävästä ja vuorokaudenajasta riippuen.

”Oma hypoteesini on, että kyseessä on valppauteen ja päätöksentekoon vaikuttavat aivoalueet.”