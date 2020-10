Tutkijoiden mukaan ikiroudan sulaminen voi aiheuttaa yhden pahimmista ilmastonmuutosta kiihdyttävistä kierteistä.

Pohjoisen jäämeren pohjasta vuotaa nyt metaania merenpinnalle ja mahdollisesti ilmakehään saakka, uutisoi brittilehti The Guardian.

Kansainvälinen tutkimusryhmä mittasi merenpohjan metaanipitoisuuksia Laptevinmerellä noin 600 kilometriä Siperian pohjoisrannikosta.

Tutkijat havaitsivat merenpohjan sedimentistä nousevia metaanikuplia ja mittasivat 350 metrin syvyydessä yli 1 600 nanomoolin metaanipitoisuuksia litraa kohden.

Pitoisuus on merkittävästi suurempi kuin mikään aikaisempi löydös ja 400 kertaa suurempi kuin tilanteessa, jossa meri ja ilmakehä olisivat keskenään tasapainossa, kertoi tutkimusta johtava Igor Semiletov Venäjän tiedeakatemiasta.

Vaikka suurin osa metaanikuplista hajosi veteen, osa vuodosta nousi merenpintaan ja vapautui siten päästöinä ilmakehään. Tutkijoiden mukaan merenpinnan metaanipitoisuus oli mittaushetkellä 4–8 kertaa tavanomaista suurempi.

Kyseessä on kolmas alueelta löydetty metaanivuoto. Jo toista vuotta putkeen tutkimusryhmä on löytänyt Pohjoiselta jäämereltä kraatterinkaltaisia kuoppia, joista purkautuvat metaanisuihkut nousevat merenpintaan saakka.

Normaalisti metaani vapautuu merenpohjasta hitaasti ja hajoaa ennen merenpinnan saavuttamista.

Tutkijat kuitenkin korostavat, että heidän havaintonsa ovat alustavia, eikä metaanivuotojen laajuudesta ole täyttä varmuutta. Tutkimustuloksia ei ole vielä julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä.

Pohjoisen jäämeren ikiroutaan on sitoutunut valtava määrä hydraatteja eli jäätynyttä metaania ja muita kaasuja.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan ikiroutaan on maailmanlaajuisesti varastoitunut yhteensä 1 000–1 700 miljardia tonnia hiiltä eli ainakin kaksi kertaa sen verran kuin sitä nyt on ilmakehässä.

Ikiroutaan sitoutunutta kaasuvarastoa kutsutaan napa-alueen ”nukkuvaksi jättiläiseksi”.

Kaikki on hyvin niin kauan, kun hiili pysyttelee jäätyneenä meren pohjassa tai maan alla.

Jos ilmasto lämpenee kahdella asteella, ikirouta-alueen pinta-ala voi pienentyä lähes puoleen vuoteen 2100 mennessä. Samalla osa hiilestä vapautuu ilmaan hiilidioksidina ja metaanina.

Lue lisää: Ikiroudassa piilee pommi

Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu ja hiilidioksidin jälkeen merkittävin ihmisen toiminnasta syntyvä kasvihuonekaasu.

Metaanin ilmastoa lämmittävä vaikutus on monikymmenkertainen hiilidioksidiin verrattuna, mutta se myös haihtuu ilmakehästä hiilidioksidia nopeammin, parissakymmenessä vuodessa.

”Vielä toistaiseksi on epätodennäköistä, että havaituilla metaanipurkauksilla olisi merkittävää vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Olennaisinta on kuitenkin se, että metaanivuodon käynnistänyt prosessi on jo alkanut”, kertoi Tukholman yliopiston tutkija Örjan Gustafsson The Guardian -lehdelle.

Todennäköisin selitys metaanipäästöjen purkautumiselle oli tutkimusryhmän mukaan Pohjoisen jäämeren itäosiin päässeet lämpimät merivirtaukset Atlantin valtamereltä. Tämä puolestaan on seurasta ihmisten aiheuttamista häiriöistä ilmastossa, tutkijat sanovat.

Tällä hetkellä napa-alueen lämpötila nousee kolminkertaista vauhtia muuhun maailmaan verrattuna. Siperiassa mitattiin vuoden alkupuoliskolla viisi celsiusastetta tavanomaisia korkeampia lämpötiloja.

Viime viikolla uutisoitiin, että Siperian pohjoispuolella sijaitseva Laptevinmeri on jäätymässä tänä vuonna ennätyksellisen myöhään. Se ei ollut alkanut jäätyä vielä lokakuun loppupuolella, ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana.

Laptevinmeren viivästyneen jäätymisen seurauksena arktisella alueella on ennätysmäärä avointa merta. Tutkijat varoittavat, että viivästynyt jäätyminen voi aiheuttaa heijastusvaikutuksia koko napa-alueelle.