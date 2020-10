Lasten tiedekysymykset

Miksi ihmisellä on viisaudenhampaat? Miksi niitä sanotaan sellaisiksi?

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös tähtisumuja, Jumalan syntymäpäivää ja eläinten kuuloa. Entä kuorsasivatko dinosaurukset?

Isla Liljeroos, 7

Viisaudenhampaat ovat ne posken perällä olevat hampaat, joita hammaslääkärit kutsuvat kaseiksi. Eläintieteilijät puolestaan sanovat niitä kolmansiksi poskihampaiksi.

Kyseiset hampaat kasvavat ihmisen lisäksi suurelle osalle muitakin nisäkäs­lajeja. Erityisen suuria ne ovat monilla kasvinsyöjillä. Ne saavat niistä lisää ruoan hienontamiseen tarvittavaa purupintaa.

Ihmisen historiassa viisaudenhampaat olivat suurimmat poskihampaat vielä muutama miljoona vuotta sitten. Työkalujen ja tulen keksimisen sekä maanviljelyksen harjoittamisen myötä ihmisen leuka on ajan mittaan pienentynyt. Samalla kaikki poskihampaat ovat pienentyneet. Viisaudenhampaat ovat kutistuneet eniten.

Nykyään monella ihmisellä viisaudenhampaat eivät kehity lainkaan. Jos ne kehittyvät, hammaslääkärit ottavat ne mielellään pois, etteivät viisaudenhampaat jää muiden hampaiden taakse jumiin ja aiheuta tulehduksia.

Nimensä viisaudenhampaat ovat saaneet siitä, että ne ovat viimeiset poskihampaat, jotka puhkeavat suuhun. Yleensä ne syntyvät niin myöhään, että ihmisen ajatellaan jo kypsyneen ja viisastuneen.

Jukka Jernvall

professori

Helsingin yliopisto

Rapusumu hehkuu näyttävästi avaruusteleskooppi Hubblen kuvassa. Se on koostettu useasta kuvasta.­

Miten tähtisumu syntyy?

Elias Järvenpää, 10

Tähtisumut eli nebulat koostuvat pääosin kaasusta. Sen takia ne näyttävät sumumaisilta. Eniten tähtisumuissa on vetyä ja heliumia.

Parhaiten tunnetut nebulat kuuluvat Linnunrata-galaksiimme. Tähtisumut ovat hyvin ­kauniita ja värikkäitä. Niitä voi nähdä esimerkiksi avaruusteleskooppi Hubblen kuvissa tai katsomalla suurella kaukoputkella taivaalle.

Tähtisumut syntyvät, kun kaasupilvet alkavat tiivistyä painovoimansa ansiosta. Nebula tulee kunnolla näkyviin, kun sen lähellä olevat tähdet valaisevat ­sitä.

Tähdet ovat itsekin aikoinaan syntyneet samanlaisista kaasupilvistä. Painovoima pyrkii vetämään kaasupilvet kasaan, jolloin syntyy lopulta erittäin tiheitä ja kuumia kaasupalloja eli tähtiä.

Mika Juvela

tähtitieteen yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Uskonnolliset ihmiset ajattelevat usein, että jumalilla ei ole syntymäpäiviä.­

Milloin on Jumalan syntymäpäivä?

Matilda Sirviö, 6

Uskonnolliset ihmiset ajattelevat usein, että jumalilla ei ole syntymäpäiviä, koska ne ovat olleet aina olemassa. Ne eivät siis heidän mielestään ole syntyneet eivätkä kuolleet vaan ovat ikuisia olentoja. Tällainen jumalkäsitys on esimerkiksi islamissa, kristinuskossa ja juutalaisuudessa.

Jos Jumalan ajatellaan kuitenkin eläneen ihmisten keskuudessa, hänen saatetaan ajatella myös syntyneen ja kuolleen.

Esimerkiksi kristinuskon Jeesusta pidetään ihmiseksi tulleena Jumalana, jolle on määritetty syntymäpäivä 24. päiväksi joulukuuta. Ei ole kuitenkaan varmaa, milloin Jeesus on todellisuudessa syntynyt, jos hän on ollut oikeasti elänyt henkilö, kuten historiantutkimus nykyisin olettaa.

Myös monien hindulaisten jumalien syntymäpäiviä juhlitaan, vaikka niiden ajatellaan olevan ikuisia. Noita jumaluuksia on peräti miljoonia. Antiikin Kreikan jumalat puolestaan muistuttivat ihmisiä monin tavoin. Ne syntyivät, perustivat perheitä ja toimivat usein kuin ihmiset.

Jumalten syntymäpäiviä vietetäänkin, koska jumalat halutaan tuoda lähemmäksi ihmisiä ja uskonnollista yhteenkuuluvuutta tahdotaan vahvistaa.

Heikki Pesonen

uskontotieteen yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Tyrannosaurus tuskin kuorsasi.­

Kuorsasivatko dinosaurukset?

Anton Elo, 7

Eivät kuorsanneet.

Kuorsaamisen ääni voi syntyä nielussa ihmisillä ja muilla sellaisilla nisäkkäillä, joilla on siellä paljon pehmeitä osia. Dinosaurusten nielu oli rakenteeltaan samanlainen kuin linnuilla, eikä siellä ollut näin paljon pehmeitä kudoksia. Myöskään linnut eivät kuorsaa.

Dinosauruksilta saattoi kyllä tulla muunlaisia päriseviä ääniä nukkumisen aikana. Monilla niistä oli nimittäin sieraintensa ympärillä pehmeitä kudoksia, jotka saattoivat liikkua nuk­kuessa. Pärisevä ääni muodostui todennäköisesti samaan tapaan kuin monilla pehmeä­nenäisillä nisäkkäillä, kuten hevosilla ja norsuhylkeillä.

Mikko K. Haaramo

selkärankaispaleontologi

Helsingin yliopisto

Mikä eläin kuulee parhaiten?

Aarne Mannelin, 5

Hyvin monille eläimille kuulo on erittäin tärkeä aisti.

Tarkin kuulo on toistaiseksi todettu eräillä yöperhosilla. ­Vahakoisan on mitattu kuulevan jopa 300 kilohertsin ääniä. Se tarkoittaa 300 000 värähdyksen kuulemista sekunnissa. Ihminen kuulee korkeintaan noin 20 kilohertsin ääniä eli ­viisitoista kertaa huonommin kuin vahakoisat.

Myös yöperhosia pyydystävät lepakot kuulevat hyvin hiljaisia ääniä, mutta kuitenkin korkeintaan 200 kilohertsiin saakka. Öisin liikkuvat perhoset pystyvätkin kuulemaan hyvin esimerkiksi juuri lepakoiden ääntelyt. Yöperhoset voivat näin pudottautua tarvittaessa alas taivaalta ja välttää joutumasta lepakoiden saaliiksi. Moni yöperhonen voi myös viestiä keskenään lepakoiden kuulematta.

Myös päästäiset sekä hiiret, myyrät ja muut pikkujyrsijät voivat kuulla niin korkeita ääniä, ettemme me ihmiset kuule niitä lainkaan.

Valaat ja norsut kuulevat niin matalia ääniä, että me tunnemme ne enintään vain tärinänä. Varsinkin valaat voivat kuulla satojen ja mahdollisesti jopa tuhansien kilometrin päähän.

Tiedetään, että myös delfiineillä, aavikkoketuilla ja Afrikassa elelevillä korvakoirilla on hyvin tarkka kuulo.

Jussi Viitala

tietokirjailija, biologian tutkija

Kuulo on elintärkeä monelle.­

Lähetä kysymys sekä kysyjän nimi ja ikä osoitteeseen ­hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.