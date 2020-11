Viikon eläin

Postitorven kuoria löytyy rannoilta, mutta harva on koskaan nähnyt itse eläintä

Postitorvi-mustekalasta saatiin harvinainen video luonnollisessa elinympäristössään.

Merenrantaan huuhtoutuu kasoittain kotiloita, muistoja menneistä merenelävistä. Välillä joukosta löytyy kolikon kokoinen, kauniisti spiraalille kiertyvä sarvi. Sinullakin voi olla sellainen etelänmatkojen kotilokokoelmissa.

Mutta mikä eläin siinä on asunut? Jokin merietana? Ei, vaan mustekala.

Postitorvi eli Spirula spirula on pieni ja mystinen mustekala, joka on nimetty sen kierteisen sisäkuoren mukaan.

Eläin on vain pikkusormen kokoinen ja elää niin syvällä, että ihminen ei tapaa sitä luonnollisessa ympäristössä. Postitorvi piilottelee päivisin kilometrin syvyydessä ja nousee yöllä lähemmäs pintaa.

Postitorvien elintapoja on päätelty lähinnä siitä, mihin aikaan vuorokaudesta eläimiä tarttuu verkkoihin mistäkin syvyydestä. Postitorvia elää viljalti Kanariansaarten vesillä, mutta laji on levinnyt ympäri maailmaa.

Postitorvi on veikeän näköinen. Se on kuin pystyssä uiva seepia. Sillä on takaosassaan valoa tuottava elin, joka sekoittaa eläimen siluettia pinnalta tihkuvaa valoa vasten.

Kuten seepialla myös postitorvella on sisäinen kalkkikuori, joka toimii kaasukotelona. Sen avulla eläin säätelee kelluvuuttaan. Seepian kuorta kutsutaan valaansuomuksi. Sen sijaan postitorven kuori on kiertynyt spiraalille hieman kuin nautiluskotiloilla eli helmiveneillä.

Australiassa tutkijat ovat onnistuneet ensi kertaa videoimaan syvyyksissä uivaa postitorvea. He hätkähtivät, kun kauko-ohjattavan sukellusveneen valoihin osui postitorvi 860 metrin syvyydessä.

Siinä se pulputteli paikallaan, pieni peukaloinen, pystyasennossa katse kohti pintaa. Ihmetteli sukellusrobottia aikansa ja livahti tiehensä hennon musteruiskauksen saattelemana.

Akvaariossa eläin ui täsmälleen toisin päin: peräpään kelluke ylhäällä ja pää alaspäin.

Kun postitorvi kuolee ja hajoaa, sen kevyt sisäkuori irtoaa ja kelluu pintaan. Sieltä aallot pyyhkivät kuoren ennen pitkää rantaan.

Jos löydät postitorven kuoren, ajattelepa: se on tervehdys syvän meren pimeydestä, muisto eläimestä, jota harva on nähnytkään.