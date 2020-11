Concorde teki uuden ennätyksen

Lokakuu 1970: Concorde-matkustajakoneen ranskalaisvalmisteinen prototyyppi saavutti keskiviikkona uuden nopeusennätyksensä lentämällä kaksi kertaa ääntä nopeammin.

Koneen valmistanut ranskalaisyhtiö ilmoitti, että koneen koelentäjä Andre Turcat saavutti 2 machia (kaksinkertaisen äänennopeuden) 16 000 metrin korkeudessa Atlantin yläpuolella.

Concorde, joka on ranskalaisen ja englantilaisen yhtiön yhteistyön tulosta, on tarkoitettu kuljettamaan noin 120 matkustajaa Pariisin ja New Yorkin välisellä reitillä hiukan alle kaksi kertaa ääntä nopeammin.

Parhaillaan käynnissä olevat kokeet tulevat osoittamaan, pystyykö kone suoriutumaan tästä tehtävästä suunnitellulla nopeudella.

Julkisuudessa on esitetty jatkuvasti väitteitä, että kone olisi epäonnistunut, mutta sekä Englanti että Ranska ovat kieltäneet nämä huhut.