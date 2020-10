Innovaatiot

Valkuaisproteiini tuotetaan VTT:n menetelmällä lahottajasienen avulla.

Muunnettu lahottajasieni tuottaa proteiinimassaa, joka on samanlaista kuin kananmunassa.­

Tapa tuottaa kananmunan valkuaisen proteiinia ilman kanaa tai kananmunaa toi Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle voiton Eurooppalaisten tutkimuslaitosten innovaatiokilpailussa Brysselissä.

Voitto tuli Impact Expected- kategoriassa, jossa palkittujen keksintöjen odotetaan muuttavan maailmaa.

Uuden menetelmän ytimessä on jalostettu sieni Trichoderma reesei. Alunperin puissa kasvanut lahottajasientä on muokattu laboratoriossa. Näin se tuottaa pilkkomisen sijasta proteiinimassaa, jota on mahdoton erottaa kananmunan valkuaisesta.

”Sienen tuottaman proteiinin ja kananmunanvalkuaisen aminohappokoostumus on täysin identtinen”, kertoo tutkimusryhmän päällikkö Christopher Landowski VTT:ltä.

”Ravitsemuksellisesti näissä ei ole eroa.”

Myös ruoanlaitossa sienen tuottama, eli soluviljelty massa vastasi aitoa kananmunaa, tutkimustiimin päällikkö Emilia Nordlund.

”Proteiinimassa vaahdottui aivan kuin valkuainen. Kuumennettaessa se hyytelöityi samalla lailla kuin paistettavan kananmunan valkuainen.”

Soluviljelyä sienellä voi verrata oluen panemiseen. Siinä hiiva tuottaa sokereista alkoholia, tässä lahottajasieni valkuaisproteiineja.

Raaka-aineiksi tarvitaan vettä, erilaisia mineraaleja ja rypälesokeria eli glukoosia, joka on sienen tärkein ravintoaine. Teoriassa rypäleiden glukoosi olisi korvattavissa puusta saatavalla glukoosilla.

”Koska tarkoituksena on tuottaa ihmisravinnoksi kelpaavaa proteiinia, olemme ottaneet glukoosin raaka-aineeksi sen puhtauden takia. Puuraaka-ainetta ei toistaiseksi ole saatavilla elintarviketuotannolta vaaditulla hygieniastandardeilla.”

Valkuaisen tuottaminen ilman kanoja on monella tapaa yksinkertaisempaa.

Helsingin yliopiston tekemien laskelmien mukaan munanvalkuaisen proteiinin tuottaminen solutehtaassa tuottaa noin 75 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasuja ja käyttää 90 prosenttia vähemmän maata kuin kanojen kasvatus.

Maailmassa tuotetaan noin 1,4 biljoonaa munaa vuodessa. Jos edes osa tuotannosta korvattaisiin soluviljelyllä, ympäristön kuormitus vähenisi selvästi.

Vaikka menetelmää on toistaiseksi kokeiltu vasta 300 litran bioreaktoreissa, olisi sen laajentaminen tuhansia kertoja suurempaan teolliseen mittakaavaan täysin mahdollista, Landowski uskoo.

”Yhden proteiinikilon tuotantokustannus jää alle 10 euroon, mikä tekee hinnasta kilpailukykyisen kananmunien kanssa.”

Keksinnöllä ei ole vielä kaupallista yhteistyökumppania, mutta Landowski toivoo sellaisen löytyvän elintarviketeollisuuden parista.

”Uskoisin, että suurin hyöty tästä olisi esimerkiksi leipomolle, joka tarvitsee tuhansia litroja valkuaista joka päivä.”

Kananmuna ei kuitenkaan ole pelkkää valkuaista. Onnistuisiko myös keltuaisen kasvattaminen soluista?

”Keltuainen on valkuaista vaikeampi, koska proteiinien lisäksi siinä on esimerkiksi rasvoja ja muita lipidejä. Mitään periaatteellista ongelmaa siinä ei kuitenkaan ole, kyse on vain oikean tekniikan löytämisestä,” Landowski kertoo.

Kuinka pian tämä voisi onnistua?

”Sehän riippuu tietysti resursseista. Rajattomilla resursseilla uskoisin, että valmista voisi tulla vuodessa tai kahdessa, mutta realistisemmin luulen, että viitisen vuotta voisi olla hyvä veikkaus.”