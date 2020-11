Eksoplaneetat

Todennäköisesti Maan kokoinen planeetta löydettiin Einsteinin laskelmien avulla.

Aurinkokuntamme planeetat kiertävät Linnunrataa yksissä tuumin, tiukasti Auringon painovoiman liekaan sidottuina.

Mutta avaruudessa on myös yksinäisiä planeettoja, jotka eivät ole osa mitään planeettakuntaa. Jokin raju tapahtuma on sysännyt ne irti tähtensä kiertoradalta, ja nämä planeetat matkaavat yksin läpi pimeän avaruuden. Niillä tuskin voi olla elämää.

Useita tällaisia yksinäisiä kulkureita on löydetty, mutta nyt tutkijat ovat onnistuneet erittäin vaikeassa havainnossa.

Puolalaisjohtoinen tutkijoiden ryhmä näki vilaukselta, kun hyvin kaukana avaruudessa lipuva yksinäinen planeetta sujahti taustalla olevan vielä kaukaisemman tähden ohi.

Tutkijoiden mukaan kyseessä on todennäköisesti Maan tai Marsin massainen kohde.

Tällaisia yksinäisiä planeettoja on vaikea havaita, sillä ne ovat todella pieniä ja himmeitä. Niitä ei voi nähdä suoraan kaukoputkella. Havainnon tekee mahdolliseksi ilmiö, jonka Albert Einstein ennusti suhteellisuusteoriassa.

Kun planeetta tai muu kohde kulkee avaruudessa tähden editse, sen painovoima taittaa taustalta tulevaa tähden valoa.

Tämä valon vääristymä voidaan havaita. Ilmiötä sanotaan gravitaatiolinssiksi ja vielä tarkemmin mikrolinssiksi, kun kyse on galaksia pienempien kohteiden, kuten tähtien ja planeettojen havainnoinnista.

Tutkijoiden laatima video havainnollistaa, miten linssinä toimiva planeetta vääristää taustalla olevan tähden valoa. Tutkimuksen julkaisi The Astrophysical Journal Letters.

” Käytössä havaintoaineistoa miljoonista tähdistä vuosien varrelta.

”Mikrolinssi-ilmiön havaitseminen on äärimmäisen epätodennäköistä, sillä kohteen, havaitsijan ja linssin täytyy olla lähes täydellisesti linjassa”, kertoo tutkimuksen päätekijä, tutkijatohtori Przemek Mróz Varsovan yliopiston tiedotteessa.

Mróz laskee, että jos vastaavaa tapahtumaa yrittäisi havaita tarkkailemalla vain yhtä ainutta tähteä, pitäisi odotella miljoona vuotta, jotta planeetta sujahtaisi sopivasti ohi. Eikä niin kävisi välttämättä sittenkään.

”Joko olimme todella onnekkaita, tai sitten tällaisia kohteita on galaksissamme paljon”, Mróz kertoo Live Science -verkkolehdelle.

Tutkijoilla oli nyt käytössä havaintoaineistoa miljoonista tähdistä vuosien varrelta. Chilessä Las Campanasin observatorion teleskooppi on ollut suunnattuna Linnunradan keskustaa kohti.

Puolalais-yhdysvaltalainen OGLE-hanke on löytänyt useita eksoplaneettoja tämän gravitaatiolinssimenetelmän avulla. Nimi tulee sanoista Optical Gravitational Lensing Experiment. Sattumaa tai ei, ogle tarkoittaa englanniksi myös tuijottamista tai töllöttelyä.

Tuntematon planeetta olisi massaltaan likimain Maapallon kokoinen. Juuri tämän kokoiset planeetat saattavatkin tulla syöstyksi ulos tähtikunnistaan niiden muodostumisvaiheessa, kun isommat planeetat hakevat vielä uriaan ja niiden painovoima myllertää kiertoratoja.

Havainnossa on vielä paljon epävarmuuksia.

Planeetan kokoa ei tiedetä. Emme myöskään voi laskea sen etäisyyttä. Gravitaatiolinssin vääristämä tähti, jonka editse planeetta kulki, on 27 000 valovuoden päässä Linnunradan keskustassa, mutta itse planeetta on varmastikin paljon lähempänä.

Planeetalle, tai planeetaksi epäillylle kohteelle, on annettu nimeke OGLE-2016-BLG-1928. Alkuperäinen havainto tehtiin siis vuonna 2016.

Tällaisen pienen kohteen aiheuttaman linssivääristymän odotetaan kestävän noin pari tuntia, ja havainto osui haarukkaan. Kohdetta pystyttiin havainnoimaan vajaat 42 minuuttia. Siinä ajassa ei ehditä saamaan kovin paljon tietoa.

Sen verran tutkijat pystyivät määrittelemään, että planeetan lähistöllä ei ole omaa tähteä ainakaan kahdeksan tähtitieteellisen yksikön päässä. Yksi tähtitieteellinen yksikkö (AU) on yhtä kuin Maapallon ja Auringon välinen etäisyys.

Havainto voisi periaatteessa selittyä myös taustalla olevan tähden elämöinnillä. Tähti, jonka editse kohde kulki, on punainen jättiläinen. Ne tuottavat välillä valtavia roihupurkauksia. Tutkijoiden mukaan havainnon luonne ei kuitenkaan täsmää tähän.

Havainto on poikkeuksellinen ja vaatii vielä lisävarmistuksen, mutta tällaisen planeetan olemassaolossa ei sinänsä olisi mitään kummallista. On laskettu, että tällaisia yksinäisiä kulkureita voisi olla miljardeja pelkästään omassa galaksissamme. Niitä on löydetty jo useita.

Ylipäänsä eksoplaneettoja eli Aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja tunnetaan jo yli 4 500.