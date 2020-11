Main ContentPlaceholder

Tiede | Paleontologia

Fossiililöytö Afrikasta vihjaa ponin kokoisten dinosaurusten ylittäneen meriä

Ankannokkaisten dinosaurusten on täytynyt ylittää satoja kilometrejä vettä päästäkseen Afrikkaan. On epäselvää, kuinka pienehkö, noin ponin kokoinen dinosaurus on onnistunut matkan taittamaan.

Taitelijan näkemys 66 miljoonaa vuotta sitten eläneistä hadrosaurideista.­