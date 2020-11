Tähtitiede

Kaukainen magnetar sykki hetkessä 100 000 kertaa niin paljon energiaa kuin Aurinko.

Magnetarilla on hurja magneettikenttä. Kuvitus on Yhdysvaltain avaruushallinnon videolta.­

Joulukuussa 2004 maapalloon osui erittäin voimakas energiapurkaus. Se pimensi satelliitit ja sekoitti viestintälaitteita maan päälläkin, kun planeetan magneettikenttä muljahteli energiapulssien iskeytyessä ionosfääriin.

Tähtitieteilijät olivat ihmeissään. Mitä tapahtui?

”Ajattelin, että joko se oli jättimäinen tähden purkaus tai sitten mittalaitteissa oli jotain vikaa”, muisteli astrofyysikko David Palmer tapausta Scienceline-lehdessä muutama vuosi sitten.

Tämä purkaus ei ollut peräisin Auringosta vaan paljon kauempaa. Purkaus lähti matkaan 50 000 vuotta sitten kaukaa avaruuden uumenista, kuolleen tähden ytimestä. Silloin maapallolla eli vielä neandertalinihmisiä.

Lähde oli 50 000 valovuoden päässä sijaitseva äärimmäisen magneettinen neutronitähti, niin sanottu magnetar. Neutronitähdet ja magnetarit ovat suurten tähtien kasaan puristuneita ytimiä. Ne syntyvät, kun paljon Aurinkoa suurempi tähti räjähtää ja sen ydin musertuu kasaan äärimmäisen tiiviiksi.

Jos se puristuisi vielä tiiviimmäksi, kyseessä olisi jo musta aukko.

Näissä tähdissä koko Auringon massa on puristunut vain 20 kilometrin läpimittaiseksi palloksi. Tällaisessa paineessa eivät atomitkaan enää pysy koossa vaan muhjuuntuvat tähden ytimessä eräänlaiseksi kvarkkipuuroksi.

Hurja ajatus on sekin, että neutronitähdellä on kiinteä ja kuumana hohtava kuori, jossa atomit ovat järjestyneet varsin erikoisella tavalla. Neutronitähden kuori on maailmankaikkeuden kovinta ainetta. Teelusikallinen neutronitähden ainetta painaisi miljardeja tonneja.

Vastaavasti neutronitähden painovoima on järjetön. Jos ihminen seisoisi neutronitähden pinnalla, hän sulaisi hetkessä yksittäisten atomien paksuiseksi tahnaksi.

Valtava kuumuus hajottaisi nämä atomit, ja ihmisen jäännökset leijailisivat yksittäisinä ioneina voimakkaan magneettikentän heitteleminä. Näin kuvaa tähtitieteilijä Phil Plait blogissaan oloja neutronitähden pinnalla.

Magnetar taas on erityinen neutronitähti, jolla on todella voimakas magneettikenttä. Niin voimakas, että sitä on vaikea suhteuttaa. Magneettikenttä on tuhat biljoonaa kertaa niin voimakas kuin maapallolla.

Tällaisessa magnetarissa oli 50 000 vuotta sitten ilmeisesti niin sanottu tähtijäristys. Käsittämätön paine ja äärimmäinen magneettikenttä saivat tähden kuoren liikahtamaan, ehkä vain joitakin millimetrejä.

Tästä syntyi hetkessä niin väkivaltainen energiaryöppy, että magnetar vapautti gammasäteilyä sekunnissa saman verran kuin Aurinko tuottaa 150 000 vuodessa. Joulukuun 27. päivänä 2004 tämän purkauksen jäänteet osuivat maapalloon. Näinkin kaukaa tuon magnetarin säteily riitti pimentämään satelliitit taivaalta.

Magnetarit ovat siis todellisia kuolemantähtiä. Jos magnetar sykkisi avaruudessa edes kymmenien valovuosien päässä Maasta, täällä tuskin voisi olla elämää. Purkaukset pyyhkisivät otsonikerroksen avaruuden tuuliin.

On epäilty, että osa maapallon suurista sukupuutoista olisi johtunut tällaisista magnetarien tai vastaavien kohteiden purkauksista. Kaikki tunnetut magnetarit sijaitsevat kuitenkin hyvin kaukana aurinkokunnasta. Tähän mennessä niitä on havaittu 30.

Tämän vuoden huhtikuussa maapalloon osui toinen tällainen purkaus, niin sanottu nopea radiopurske. Nyt tutkijat saivat tapahtuman tallennettua useilla eri instrumenteilla ja aallonpituuksilla. Purkauksen synnyttäjä oli myös lähempänä kuin mikään aiemmin havaittu.

Magnetar ärjäisi tällä kertaa 30 000 valovuoden päässä Ketun tähdistössä. Kansainvälinen tutkijaryhmä esittelee havaintojaan kolmessa artikkelissa, jotka julkaistiin viime viikolla Naturessa.

Nyt havainnoitu magnetar on nimeltään SGR 1935+2154. Se on niin ikään supernovana räjähtäneen tähden ydin. Nasa julkaisi havainnosta videon.

Ensin maapallolle saapui ryöppy röntgensäteitä, jotka tallentuivat avaruudessa kiertävien Swift- ja Fermi-teleskooppien mittalaitteisiin. Seuraavana päivänä Maahan osui voimakas radiopurske, jota havainnoitiin useilla teleskoopeilla ympäri maailmaa.

Vaikka magnetarien on aiemminkin epäilty olevan näiden radiopurskeiden lähteitä ja vuoden 2004 tapahtumat on yhdistetty magnetariin, nyt saatiin tutkijoiden mukaan ensimmäistä kertaa yhdistettyä radiopurske tuoreeltaan sen aiheuttajaan ja purkauksesta saatiin havaittua sekä röntgensäteet että radioaallot.

Purkaus vapautti yhdessä millisekunnissa 100 000 kertaa niin paljon energiaa kuin Aurinko. Tapahtuma näytti olevan kertaluontoinen ärjäys. Teleskoopit olivat tarkkailleet samaa taivaan aluetta jo pitkään, eikä muita purskeita havaittu.

Tutkijat eivät tiedä, mikä moisen purkauksen tällä kertaa aiheutti. Vuoden 2004 purkauksen arvellaan siis johtuneen tähtijäristyksestä, jossa magnetarin kuori vavahtaa ja avaruuteen räjähtää käsittämätön määrä säteilyä.

Nyt tutkijat uumoilevat Nature-tiedelehdessä, että magnetarissa olisi syntynyt voimakas roihu, joka olisi törmännyt aiempien purkausten synnyttämiin hiukkasiin avaruudessa. Tästä olisi sitten muodostunut voimakas sokkiaalto, joka kantautuu halki avaruuden, maapallollekin asti.