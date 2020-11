Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös kaivoveden puhtautta, digitaalista tallennusta ja dinosaurusten ajan Helsinkiä. Entä näkevätkö koirat ja hevoset unia?

Ida Adje, 9

Pussilakana on ollut käytössä jo satoja vuosia sitten Saksan ja Sveitsin vuoristoalueilla sekä Ruotsissa ja muuallakin Skandinaviassa.

Alkujaan pussilakanaa käytettiin untuvapeitteen päällisenä.

Tarkempaa ajankohtaa keksimisestä ei ole tiedossa. Myöskään keksijästä tai keksijöistä ei ole ­tietoa. Mainintoja pussilakanasta näyttää löytyvän historialähteistä ainakin jo 1700- ja 1800-luvuilta.

Pussilakanoiden laajempi kaupallinen valmistus alkoi, kun englantilainen suunnittelija Terence Conran matkaili Ruotsissa 1960-luvun alussa, ihastui niihin ja vei idean kotimaahansa.

Suomalainen Finlayson-yritys oli samoihin aikoihin liikkeellä aloittaessaan tuotteen valmistamisen vuonna 1964.

Samalla pääsi hiipumaan perinne, jossa lakanoita kirjontoineen ja virkattuine pitseineen tehtiin lähinnä kotona.

Suomessa lakanoiden teke­miseen käytettiin ennen vanhaan jopa itse kasvatettua ja kudottua pellavaa. Nykyisin kaupasta ostettavat pussilakanat on valmistettu etupäässä helppohoitoisesta puuvillasta tai puuvillapoly­esterisekoitteesta.

Eroja eri maiden välillä näkee siinä, mistä pujotusta helpottavat aukot löytyvät: kulmista, sivulta, alaosasta vai keskeltä lakanaa.

Jaana Kärnä-Behm

käsityötieteen yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Riikka Räisänen

dosentti ja käsityötieteen yliopistotutkija

Helsingin yliopisto

Kaivo löytyy monen suomalaisen talon pihalta.­

Miten kaivosta tulee puhdasta vettä, vaikka vesi tulee maan läpi?

Tinja Volanen, 6

Maalajeja on monenlaisia. Osa sopii hyvin kaivojen asentamiseen, osa heikommin. Kaivo pyritään kaivamaan maahan, joka koostuu hiekasta tai sorasta.

Kun sadevesi kulkee maalajien pienenpienten onkaloiden eli huokosten läpi, se puhdistuu. Tällöin esimerkiksi monet epäpuhtaudet, kuten bakteerit tai kemikaalit, voivat tarttua huokosten seinämiin ja puhtaampi vesi jatkaa matkaa.

Lopulta tämä maanalainen vesi eli pohjavesi kulkeutuu kaivoon.

Pohjavesi on usein puhdasta sellaisenaan eli juomakelpoista suoraan kaivosta. Joskus mukana voi kuitenkin olla vielä veden laatua heikentäviä aineksia, vaikka vesi näyttäisi kirkkaalta.

Silloin vesi joudutaan vielä puhdistamaan kaivosta nostamisen jälkeen.

Näin käy usein esimerkiksi kaupunkien juomavedelle, joka pumpataan isoista kaivoista vedenpuhdistamon puhdistuslaitteiden kautta ennen kuin se päätyy ihmisten juotavaksi.

Pekka M. Rossi

vesihuoltotekniikan apulaisprofessori

Oulun yliopisto

Maailma oli erilainen piirroksen euoplocephalusin aikana.­

Miltä Helsingissä näytti silloin, kun maailmassa oli dinosauruksia?

Tristan Ranta, 6

Dinosaurukset elivät liki 180 miljoonaa vuotta. Nykyisen Helsingin alue näytti hyvin erilaiselta eri aikoihin.

Dinosaurusten ajan alkupuolella eli noin 230 miljoonaa vuotta sitten alueella oli todennäköisesti kuivaa saniaisaroa tai jopa aavikko.

Maaeläimistö koostui lähinnä pseudosukeista eli krokotiilien esi-isistä, kaksikeilahampaisista eli hieman sian oloisista kasvinsyöjistä ja kynodonteista eli pienistä nisäkäsmäisistä pedoista. Joissa ja järvissä liikkui krokotiilimaisia fytosaureja ja panssarisammakoita. Ilmassa lensivät ensimmäiset lentoliskot.

Ajan kuluessa ilmasto vaihtui kosteammaksi ja viileämmäksi, jolloin seutu muuttui havupuumetsäksi, jota saniaisten peittämät aukiot täplittivät. Alueella oli myös matalia järviä ja jokia. Tällöin dinosauruksia oli jo paljon erilaisia. Myös monet liskot, nisäkkäät, salamanterit, sammakot, linnut, lentoliskot ja vesissä elävät krokotiilit runsastuivat.

Dinosaurusten ajan lopulla Helsinki kuten koko Etelä-Suomen rannikko oli puolestaan todennäköisesti matalan meren rantaa. Se oli luultavasti hyvin samanlainen kuin nykyinen Viron rannikko eli sisälsi matalia ja törmäisiä saaria.

Saaria peittivät runsaat subtrooppiset metsät, joissa oli jo monia nykyisiäkin kasveja.

Noissa metsissä eleli monien dinosaurusten lisäksi lintuja ja nisäkkäitä. Saarten yläpuolella varmasti liiteli suuria lentolis­koja, ja rannoille saapui munimaan merikilpikonnia. Varsinkin salmissa eleli monenlaisia eläimiä, kuten suuria kaloja ja isoja merimatelijoita.

Mikko K. Haaramo

selkärankaispaleontologi

Helsingin yliopisto

Koira voi liikahdella unissaan.­

Näkevätkö koirat ja hevoset unia?

Niilo Pelkonen, 5, ja ­Oona Pikkarainen, 8

Koirat nukkuvat päivittäin enemmän kuin ihmiset.

Koiran kanssa asuvat tietävät, miltä nukkuva lemmikki näyttää. Syvän unen aikana koira monesti vikisee tai haukahtelee. Sen tassut voivat liikahdella aivan kuin eteenpäin askel­taessa. Käytöksestä on päätelty, että todennäköisesti kyse on unen näkemisestä.

Aivosähkökäyrään perustuvat tutkimukset ovat osoittaneet, että koirien uni muistuttaa aivojen toiminnan kannaltaihmisten unta. Unijaksot ovat kuitenkin lyhyempiä, ja koira havahtuu hereille meitä useammin. Onkin osuvaa, että lyhyitä unenpätkiä koisivien ihmisten sanotaan nukkuvan koiranunta.

Hevosten unta on tutkittu vähemmän kuin koirien. On havaittu, että hevoset voivat torkkua seisaallaan. Maaten nukkuvat hevoset liikuttavat usein jalkojaan ja kuorsaavat äänekkäästi. On voitu todeta, että unennäköön tarvittavan vilkeunen aikana ne makaavat kyljellään.

Nykytiedon valossa näyttääkin siltä, että koirat ja hevoset näkevät unta. Niiltä ei voi kuitenkaan kysyä unennäkemisestä ja näin varmistaa lopullisesti asia. Sama koskee unien sisältöjä. Niiden paljastamiseen ei ole minkäänlaista keinoa.

Ihmiset näkevät unia muun muassa toisistaan ja muista eläimistä. Samalla perusteella voisi arvailla, että ainakin koirat uneksivat muista eläimistä ja omista ihmisistään.

Outi Vainio

eläinlääketieteellisen farmakologian professori

Helsingin yliopisto

Kuinka dvd- tai bluray-levylle mahtuu kokonainen elokuva?

Venny Simonaho, 6

Parituntinen elokuva vie melkoisen paljon tilaa.

Jos filmin jokaisen kuvan tulostaisi paperille, syntyisi noin 18 metriä korkea paperipino. Ruudulle tai näytölle kuvat tuotetaan vuorotellen. Jotta videokuva näyttää sujuvalta, kuvia esitetään 25 sekunnissa.

Jokainen dvd- tai bluray-kuva koostuu pisteistä, joilla on oma väri ja kirkkaus. Dvd-elokuvan jokaisessa kuvassa on 720 pistettä rivissä, ja rivejä on yhteensä 480. Bluray-levyllä on 1 920 pistettä rivissä ja rivejä 1 080.

Dvd- ja bluray-levyn jokaisen kuvan jokainen piste on ohjelmoitu jonoksi ykkösiä ja nollia. Nollaa ­levyllä vastaa möykky ja ykköstä tasainen alue. Videolaite lukee noita alueita laservalolla.

Jotta kaikki möykyt mahtuvat levylle, niiden pitää olla erittäin kapeita. Yhden hiuksen paksuiselle alueelle dvd-levyllä mahtuu yli 100 ja blu-raylla yli 200 möykkyä rinnakkain.

Jari Hannu

mikroelektroniikan yliopistonlehtori

Oulun yliopisto

