Tammikuussa saksalaisessa bioteknologia­yrityksessä alkoi ”operaatio valonnopeus” ja nyt käsillä on rokote, jota koko maailma odottaa

Todennäköisesti ensimmäisen markkinoille päätyvän koronarokotteen taustalla on saksalainen bioteknologia­yritys Biontech. Sen on perustanut turkkilais-saksalainen pariskunta, joka piti rokotteen kehittämistä lähestulkoon velvollisuutenaan.

Ugur Sahin on saksalaisen bioteknologiayritys Biontechin toinen perustaja. Biontechin ja Phizerin kehittämän koronarokotteen odotetaan olevan ensimmäinen markkinoille tulevista rokotteista.­

Kultakaivos 12, 55131, Mainz.

Se on lääketieteen teknologiayritys Biontechin katuosoite Mainzin kaupungissa läntisessä Saksassa. Biontech on yritys, jonka lääketieteelliset innovaatiot ovat olleet keskeisiä ensimmäisen koronarokotteen läpimurrossa yhdessä lääkeyhtiö Pfizerin kanssa.

Maanantaina Biontech ja Pfizer kertoivat, että niiden rokote oli tehonnut 90-prosenttisesti lääketutkimuksen koehenkilöihin.

”Tämä voi olla covid-ajan alun loppu”, Biontechin perustaja Ugur Sahin sanoi tiistaina.

Biontechin perustajapariskunnasta Ugur Sahinista, 55, ja Özlem Türecistä, 53, on tullut Saksassa lähes supertähtiä.

Özlem Türeci on toinen Biontechin perustajista.­

Türeci on yrityksen lääketieteellinen johtaja ja Sahin hallituksen puheenjohtaja. Kummatkin määrittelevät itsensä mieluiten lääkäreiksi ja tutkijoiksi, kirjoittaa saksalaislehti Süddeutsche Zeitung.

Biontech on ollut vuoden 2020 alkuun saakka syöpähoitoihin keskittynyt bioteknologiayritys, jolla ei ole toistaiseksi vielä yhtään omaa lääkettä markkinoilla.

Tammikuussa Ugur Sahin seurasi koronaviruksen leviämistä Kiinassa ja arvioi nopeasti, että koronavirus voi aiheuttaa pandemian.

Nyt näyttää siltä, että maailman ensimmäisestä koronavirusrokotteesta on tulossa yhtiön ensimmäinen markkinoille päätyvä lääke. EU-komissio teki sopimuksen 300 miljoonan annoksen rokotushankinnasta Pfizerin ja Biontechin kanssa keskiviikkona.

Sahin ja Türeci ovat kummatkin tulleet lapsina Turkista Saksaan. Türecin isä halusi Saksaan lääkäriksi. Sahin muutti äitinsä kanssa neljävuotiaana Turkista Kölniin, missä hänen isänsä työskenteli autovalmistaja Fordin leivissä.

Ugur Sahin on sanonut, että koronavirusrokotteen kehittäminen tuntui yrityksen velvollisuudelta.­

Sekä Sahin että Türeci ovat halunneet pienestä pitäen lääkäreiksi.

Türeci on kertonut, että hän leikki isän vastaanotolla sisarustensa kanssa. Mikään muu kuin lääkärin ammatti ei tullut edes mieleen, kirjoittaa Süddeutsche Zeitung.

Pariskunta kohtasi työskennellessään Saarlandin osavaltion yliopistosairaalassa lähellä Ranskan rajaa.

”Olemme hyvä tiimi”, sanoo Sahin.

Menestys ei ole pudonnut taivaasta, sen eteen on tehty kovasti töitä. Biologisen lääkkeen kehittämisen tarvitaan vuosikausien työ.

Vuonna 2001 he perustivat ensimmäisen bioteknologiayrityksensä Ganymedin.

Vuonna 2002 he menevät naimisiin. Türeci on kertonut, että aamulla ennen maistraattiin lähtöä hän ja miehensä työskentelivät laboratoriossa. Kun vihkiminen oli ohi, he palasivat takaisin firman laboratorioon.

Biontechin he perustivat vuonna 2008. Ganymedin he myivät Japaniin vuonna 2016. Kummassakin yhtiössä on sijoittajina veljekset Thomas ja Andreas Strüngmann, jotka ovat itse tienanneet miljardeja myytyään rinnakkaislääkeyhtiönsä Hexalin.

Amerikkalaislehti The New York Times kirjoittaa tartuntatautilääkäreiden konferenssista Berliinissä kaksi vuotta sitten. Siellä puhujana oli Ugur Sahin. Hän kertoi tuolloin yleisölleen, että hänen yrityksellään on olemassa keino käyttää hyväkseen RNA-teknologiaa tilanteessa, jossa maailmaan leviää jokin epidemia.

RNA-teknologiassa rokotteessa on viruksen geneettistä koodia, josta elimistön solut tuottavat viruksen osaa. Kun immuunijärjestelmä havaitsee sen elimistöön kuulumattomaksi, se muodostaa sille immuunivasteen.

Berliinin konferenssin aikaan koronaviruksesta ei vielä ollut havaintoakaan.

Tammikuussa 2020 havaintoja oli, ja tilanne Kiinassa alkoi näyttää pahalta. Pariskunta päätti pistää Biontechin kaikki voimat rokotekehitykseen. Biontechissä peruttiin lomat ja alkoi ”operaatio valonnopeus”.

”Maailmassa ei ole kovin montaa yritystä, joilla olisi kapasiteetti ja tietotaito tehdä tätä niin nopeasti kuin me. Se ei siis tuntunut vain mahdollisuudelta vaan myös velvollisuudelta. Ymmärsin, että saatamme olla ensimmäisiä, jotka saavat rokotteen valmiiksi”, Ugur Sahin sanoi lokakuussa New York Times mukaan.

Tässä vaiheessa tarvittiin kumppania. Rokotteen testaaminen ei olisi onnistunut Biontechiltä yksin. Yritys oli jo vuodesta 2018 tehnyt yhteistyötä Pfizerin kanssa influenssarokotteiden kehittämisessä, ja maaliskuussa 2020 yritykset sopivat yhteistyöstä koronavirusrokotteen tutkimisessa.

Ugur Sahin on kertonut, että Pfizerin toimitusjohtajan, kreikkalaistaustaisen Albert Bourlan kanssa oli helppoa löytää luottamussuhde, koska kummatkin ovat maahanmuuttajia.

Tämän viikon maanantaina yhtiöt pystyivät kertomaan rokotteensa olevan valmis ja toimivan paremmin kuin useissa arvioissa oli ennakoitu. Torstaina Yhdysvaltain teknologiapörssi Nasdaqissa Biontech on noteerattu arvoltaan 26 miljardin arvoiseksi.

Biontechin perustajaparikunta sai tietää rokotetutkimuksen onnistumisesta sunnuntai-iltana kotonaan Mainzissa. Heillä on yksi teini-ikäinen tytär.

”Keitimme turkkilaista teetä. Juhlimme kotona. Se oli helpotus”, Ugur Sahin kertoi New York Timesin mukaan.