Teknologia

VTT valitsi kvanttitietokoneen toimittajaksi kotimaisen startup-yrityksen. Kolmessa vaiheessa toteutettavan koneen hankintahinta on yli 20 miljoonaa.

Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen toimittajaksi on valittu suomalainen kvanttilaskennan start up -yritys IQM. Yritys voitti Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kvanttitietokoneen hankinnasta järjestämän kansainvälisen kilpailutuksen. Kilpailutukseen tuli yhteensä kaksi tarjousta. Kvanttitietokoneen hankintahinta on 20,7 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja opetuskäyttöön tarkoitettu kone on tarkoitus rakentaa IQM:n ja VTT:n yhteishankkeena. Kone toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäisen on tarkoitus valmistua vuonna 2021. Siinä vaiheessa koneessa olisi tarkoitus olla viisi toimivaa kubittia.

Myöhemmin konetta laajennetaan ensin kahteenkymmeneen kubittiin vuonna 2022 ja lopulta viiteenkymmeneen kubittiin 2023.

Kvanttitietokoneen ytimessä olevat kubitit vastaavat perinteisen tietokoneen bittejä. Siinä missä perinteinen bitti voi saada vain kaksi arvoa, ykkösen tai nollan, kubitti voi saada loputtomasti eri arvoja. Siksi kubiteilla laskeminen on teoriassa paljon nopeampaa kuin biteillä.

Kyseessä on ensimmäinen IQM:n toimittama kvanttitietokone. Valinnassa tekemässä ollut toimitusjohtaja Antti Vasara VTT:ltä kertoo IQM:n voittaneen kilpailutuksen erityisesti uskottavan suunnitelmansa vuoksi.

IQM:n kanssa VTT:n on tarkoitus rakentaa konetta alusta asti avoimesti yhtessä.

Maailmalla on jo toiminnassa suurempia, jopa yli 60 kubitin kvanttitietokoneita. Ulkopuolisten pääsy näiden laitteiden pariin on kuitenkin usein rajoitettua. Suomen koneen on tarkoitus poiketa valtavirrasta nimenomaan avoimuutensa ansiosta.

Nyt rakennettavasta koneesta toivotaan alkua kokonaiselle kvanttiteknologian verkostolle.

”Kvanttitietokoneen rakentaminen synnyttää Suomeen poikkeuksellisen tutkimuksellisen ja teknisen kyvykkyyden ja varmistaa Suomelle arvokkaan aseman uusien teknologioiden etujoukoissa”, Vasara kommentoi.