Yhdysvaltalainen bioteknologiayhtiö Moderna ilmoitti maanantaina, että sen kehittämä rokote suojaa koronaviruksen aiheuttamalta sairaudelta alustavien tulosten perusteella 94,5-prosenttisesti, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Rokotetta on testattu kliinisissä kokeissa yli 30 000 koehenkilöllä.

”Tämä alustava analyysi kolmannen vaiheen tutkimuksista on antanut ensimmäisen kerran vahvistusta sille, että rokotteemme voi suojata covid-19-taudilta, mukaan lukien sen vakavalta muodolta”, Modernan toimitusjohtaja Stéphane Bancel sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Viime maanantaina yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Pfizer ja saksalainen bioteknologiayhtiö Biontech kertoivat rokotteensa tehoksi yli 90 prosenttia. Venäjä puolestaan on ilmoittanut Sputnik V -rokotteensa tehoksi 92 prosenttia.

Modernan rokotteen etu Pfizerin ja Biontechin rokotteeseen verrattuna on se, ettei sitä tarvitse säilyttää erikoiskylmissä varastoissa, mikä tekee rokotteen jakelusta helpompaa. Modernan mukaan rokotetta voidaan säilyttää 30 päivän ajan jääkaappilämpötilassa.

”Se helpottaa todella paljon säilytystä ja kuljetusta, ettei tarvita niin massiivisia jäähdytysmekanismeja. Sillä on iso merkitys ilman muuta”, sanoo ulkoministeriön terveyden ja hyvinvoinnin suurlähettiläs Päivi Sillanaukee STT:lle.

Euroopan unionin terveyskomissaari Stella Kyriakides toivotti Modernan uutiset tervetulleiksi Twitterissä.

”Lisää rohkaisevia uutisia koronavirusrokotteen kokeista Modernan julkistettua onnistuneita tuloksia tänään”, Kyriakides kirjoitti.

EU on jo tehnyt osto-oikeussopimuksen Pfizerin ja Biontechin rokotteesta. Lopullisen allekirjoituksen odotetaan tapahtuvan myöhemmin tällä viikolla, mihin Kyriakideskin twiitissään viittaa. EU on tehnyt ennakko-ostosopimuksen myös Modernan kanssa.

Yhdysvaltain lääkevirasto FDA on vaatinut, että hyväksyttävä koronarokote antaa vähintään 50 prosentin suojan. Ensimmäisten tulosten perusteella niin Modernan, Pfizerin kuin Venäjän Sputnik V -rokote täyttää kirkkaasti tämän vaatimuksen.

Maailman terveysjärjestö WHO muistutti maanantaina valtioita siitä, että tulevat koronarokotteet eivät yksin ole tarpeeksi koronapandemian pysäyttämiseksi.

”Rokote täydentää muita keinojamme, mutta ei korvaa niitä. Rokote yksinään ei tule lopettamaan pandemiaa”, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi AFP:n mukaan.

WHO:n mukaan rokotteet tulee antaa ensisijassa hoitohenkilökunnalle, vanhuksille sekä muille riskiryhmässä oleville. Tämän uskotaan vähentävän koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia.

”Rokotteen jälkeenkin virus pääsee leviämään. Seurannan on jatkuttava, ihmisiä on testattava, eristettävä ja hoidettava ja tartunnat on jäljitettävä.”

WHO on varoittanut ennätyksellisistä tartuntamääristä. Esimerkiksi lauantaina raportoitiin 661 000 uudesta tartunnasta.

Maailmanlaajuisesti koronatartunnan on saanut Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan noin 55 miljoonaa ihmistä. Koronavirukseen kuolleita on yli 1,3 miljoonaa. Eniten tartuntoja ja kuolemia on todettu Yhdysvalloissa.

Suomalaiset asiantuntijat arvioivat HS:lle viime maanantaina Pfizerin ja Biontechin rokoteuutisen jälkeen, että rokote vaikuttaa lupaavalta. Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoi olevansa ilahtunut uutisesta.

”Tämä osoittaa, että rokotteella pystyy ehkäisemään tautia ja vielä sangen hyvin”, Rämet sanoi HS:lle.

Myönteiset tulokset Pfizerin kokeesta puhuvat Rämetin mukaan sen puolesta, että myös muut sekä vastaavanlaisella rna-tekniikalla että muilla menetelmillä valmistetut rokotteet hyvin todennäköisesti tulevat toimimaan.

”Minulle tämä kertoo sen, että on ulospääsy tästä ongelmasta. Tiedetään, että kun jonkin aikaa ollaan vielä kärsivällisiä, asia ratkeaa.”

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek piti uutista äärimmäisenä hyvänä mutta muistutti, että kyse on vielä alustavasta tuloksesta ja että tulos todistaa vasta lyhytaikaisesta suojasta.

Maailman terveysjärjestön johtajan tapaan myös suomalaiset asiantuntijat huomauttivat, ettei rokote kukista pandemiaa heti. Rämet arveli, että koronaviruksen kanssa tullaan elämään samaan tapaan kuin influenssan kanssa.

”Viruksesta ei tulla heti pääsemään eroon, mutta meidän on helpompi toimia, vaikka virus on meidän ympärillämme. Lasten ei tarvitse olla huolissaan, kun tapaavat rokotettuja isovanhempiaan”, Rämet sanoi viime viikolla.

