WHO:n jähmeys tilanteen tunnustamisessa viivytti myös Suomen havahtumista. Kun toimiin viimein ruvettiin, järjestön johdolla tehty sopimus rajojen auki pitämisestä lensi romukoppaan.

Suomen hallitusta ja viranomaisia ei ollut viime talvena heti helppo havahduttaa koronaviruksen aiheuttamaan uhkaan, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen maanantaina ilmestyneessä Tieteessä tapahtuu -lehdessä.

Salminen käsitteli lehden pyytämässä tekstissä tieteen ja päätöksenteon yhteispeliä koronakriisin hoidossa ja muistelee kriisin alkuvaihetta.

”Kului jonkin aikaa herätellä päättäjät siihen, että nyt todellakin on tosi kyseessä. Aika monta muistiota kirjoitettiin – – tammi–helmikuun vaihteessa ennen kuin alkoi tapahtua”, Salminen kirjoittaa.

Mikä heräämistä sitten esti?

Salminen vastaa HS:lle, että uhan ymmärtämistä jarrutti Suomessakin Maailman terveysjärjestön WHO:n vastahakoisuus määritellä tilanne niin vakavaksi kuin se oli.

Aluksi WHO:n viesti oli pitkään, ettei ole näyttöjä ihmisten välisistä tartunnoista vaan tauti on saattanut tarttua wuhanilaisiin eläimistä. Se kummastutti THL:n asiantuntijoita.

”Ihmettelimme, onko näin, koska tartuntoja oli niin paljon”, Salminen sanoo HS:lle.

Seuraavaksi WHO:lla kesti kauan julistaa tauti terveysuhaksi. Salmisen mukaan järjestön päättäjät olivat jo kerran koolla julistusta pohtimassa, mutta päätös oli, ettei kyse ole kansainvälisestä terveysuhasta.

Suomessa ja etenkin sosiaali- ja terveysministeriössä WHO on Salmisen mukaan tärkeä laitos, jota on haluttu tukea.

”Kun WHO jotain sanoo, ollaan valmiita sen mukaan menemään.”

THL:ssä todettiin silti, että pandemia saattaa olla tulossa. Salmisen mukaan laitoksesta lähti useita muistioita ministeriöiden niin sanotulle valmiuspäällikkökokoukselle ennen kuin asia etenivät hallituksen pöydälle asti. Hän arvelee, että se saattoi hiukan viivyttää tehokasta varautumista.

THL:n edustaja sai ensimmäisen kerran kutsun valtioneuvoston työkokoukseen vasta 26. helmikuuta. Silloin oli jo käynyt selväksi, että virus pesii Italiassa ja Itävallassa ja leviää sieltä muualle Eurooppaan. Samana päivänä alueelta saatiin ensimmäinen tartunta Suomeen.

Salmisen mukaan THL:n edustajat kertoivat tuossa kokouksessa suoraan hallitukselle, että Suomessa on välittömästi varauduttavaa pandemiaan, joka kantautuu myös meille.

Maaliskuussa alkoi sitten tapahtua – paljon enemmän kuin Salmisen mukaan kukaan olisi pari kuukautta aiemmin uskonut.

Toimia, joihin ryhdyttiin, Salminen kutsuu Tieteessä tapahtuu -lehdessä sellaisiksi, ”joita ei ole edes harkittu keskiajan jälkeen”.

Rajat, koulut, kulttuurilaitokset ja liikuntapaikat suljettiin. Jopa liikkuminen Uudenmaan ja muun Suomen välillä kiellettiin.

Samaan tapaan toimittiin ympäri maailmaa siitä huolimatta, että WHO:n johdolla runsaat vuonna 2005 solmitun IHR-sopimuksen mukaan ihmisen ja tavaroiden liikkumista ei saa pandemiatilanteessa pysäyttää.

Sopimusta laadittaessa pidettiin selvänä, ettei rajoja kannata sulkea, koska se haittaa avun antamista, välttämättömien hyödykkeiden kulkua ja taloutta. Sopimuksessa on mukana 196 maata, Suomi mukaan lukien.

Kriisitilanteessa pykälä heitettiin romukoppaan.

”Oli pakko, koska oli selvää, että ihmisten mukana tauti kulkee eikä muutakaan keinoa sen estämiseen ollut. Sopimus on vain paperia, jos se ei toimi”, Salminen sanoo nyt.

”Kriisit aina yllättävät, ja niissä pitää pystyä matkalla säätämään eikä lukkiutua yhteen ajatukseen.”

Sopimus ei ollut syy siihen, ettei suomalaisia kehotettu perumaan hiihtolomamatkojaan Italiaan ja Itävaltaan.

”Ei ollut riittävästi evidenssiä. Meillä ei ole oikeutta ihan noin vain tehdä suositusta. Ulkoministeriön matkustussuosituksen polku on kohtalaisen monimutkainen.”

Näyttöä alettiin saada, kun muiden Pohjoismaiden kollegat tiedottivat hiihtolomalaisten mukana tulevista tartunnoista. Salminen huomauttaa, että tartuntoja ovat tuoneet eri maihin ennen kaikkea niiden omat kansalaiset, eivät niinkään ulkomaiset turistit.

Suomalaisten onni on nyt se, että he matkustivat viime kesänä niin vähän, Salminen sanoo. Keskieurooppalaiset lähtivät lomamatkoille, mutta suomalaiset menivät mökeille. Osin siksi tautia on täällä vähemmän.

Kaikkiaan Suomen päättäjät ovat Salmisen mielestä pandemian aikana halunneet toimia näytön perusteella ja kuunnelleet tieteen ääntä. Pahimmaksi törmäykseksi hän luonnehtii keväällä kuumentuneita vaatimuksia viruksen täydellisestä tukahduttamisesta.

Salminen kirjoittaa, että ”tuntemattoman pelko” ajoi päättäjätkin pohtimaan, pitäisikö tukahduttaminen ottaa tavoitteeksi, vaikka kaiken tiedon valossa viruksesta eroon pääseminen ei ole ilman rokotteita mahdollista kuin hetkellisesti.

Tukahduttamista ei lopulta tavoiteltu vaan rajoituksia alettiin järjestelmällisesti purkaa sen jälkeen kun epidemia oli keväällä alkanut kutistua. Tartuntojen ajamiseksi nollaan eri sulkutoimia olisi pitänyt jatkaa vielä pidempään.

Epidemian alkaessa Suomessa maaliskuun puolivälissä Salminen arvioi HS:lle, ettei virusta pystytä pysäyttämään vaan kaikista toimista riippumatta yhtä iso osa väestöstä saa lopulta tartunnan. Siinä hän sanoo olleensa väärässä.

”Rajoitukset ovat olleet paljon tehokkaampia kuin osattiin ajatella. Yleinen viisaus oli, että ei-lääketieteellisten toimien vaikutus on vähäinen, mutta tämän viruksen kohdalla ne ovat tehonneet hyvin.”

Alkukeväästä oletettiin, että virus on herkästi tarttuva ja sen tartuttavuus suunnilleen vakio. Koronavirus tarttuu kuitenkin epätasaisesti. Yksi ihminen voi tartuttaa kymmeniä, mutta suuri osa ei tartuta ketään. Siksi myös rajoitustoimet purevat.

Pystymmekö Suomessa pitelemään virusta rokotteen tuloon saakka?

”Ainakin meidän kannattaa yrittää”, Salminen vastaa. Jarrutusta ei silti kannata tehdä hinnalla millä hyvänsä vaan tasapainoillen.

”Olisi hyvä, jos täsmätoimilla pärjättäisiin niin pitkään kuin mahdollista mutta ei viivytellä, kun tarvetta toimiin on.”