Pakolaiskriisin innoittama katuaktivismi on hiipunut, mutta sen omat mikrojulkkiset jatkavat.

”Siis nämähän lähettävät verkkoon ihan kaiken.”

Tutkijatohtori Salla Laaksonen muistaa yhä hämmennyksensä katsoessaan Youtube-lähetystä Suomi-Maidanin mielenosoituksesta Rautatientorilta vuoden 2016 helmikuussa.

Kyseessä oli Suomi ensin -yhdistyksen vastamielenosoitus, jonka kohteena oli torin toisella laidalla järjestetty turvapaikanhakijoiden mielenosoitus.

Molemmat mielenosoitukset jatkuivat lähes neljä kuukautta. Ne muistuttivat enemmän leirejä kuin perinteisiä mielenilmauksia.

Suomi-Maidanilta lähetettiin tuntikaupalla verkkovideoita, joissa käytiin läpi paitsi mielenosoittajien vaatimuksia myös heidän ar­keaan. Videoilla nousivat esille riitelyt niin vastustajien, viranomaisten kuin oman leirin mielenosoittajien kanssa.

Yhdistys oli pahasti jakautunut. Toukokuussa Suomi ensin -yhdistyksen puheenjohtaja Mario Argenta kertoi Helsingin Sanomissa yhdistyksen irtisanoutuvan koko leiristä, jonka se näki mielenosoituksen pääorganisaattorin Marco de Wittin sooloiluna.

Tämä kaikki kiinnosti Laaksosta tutkijana. Hän oli mukana professori Kaarina Nikusen johtamassa tutkimuksessa Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissä mediaympäristössä.

Laaksonen tajusi nopeasti, että maahanmuuton vastustajien tuottama videomate­riaali oli ilmeinen tutkimuskohde.

Laaksonen, Helsingin yliopiston professori Mervi Pantti ja lehtori Gavan Titley kävivät seuraavan vuoden aikana läpi kymmeniä ja taas kymmeniä tunteja maahanmuuttovastaisten ja äärioikeistolaisten toimijoiden tuottamia verkkovideoita.

Työtä hankaloitti materiaalin runsaus. Suorat lähetykset saattavat kestää tuntikausia ja sisältää pääosin löysää jutustelua.

Tekninen taso vaihtelee, osa videoista on kuvattu kadulla ja osa kotistudiossa. Jotkin on kuvattu salaa. Lisäksi materiaali saattaa kadota odottamatta. Kansainväliset julkaisualustat kuten Youtube poistivat usein maahanmuuton vastustajien videoita ja tilejä.

”Tuskin mikään katsomistamme videoista on enää saatavilla”, Laaksonen huomauttaa pari vuotta myöhemmin.

”Mutta ei se tekijöitä lannista. Uusi kanava putkahtaa aina kun edellinen on poistettu, ehkä eri palvelussa.”

Tekijät itse tuntuvat hyväksyvän kanavien katoamisen ikään kuin osana toimintaa. Viime aikoina moni on silti siirtynyt venäläistaustaiseen Vkontakt -palveluun, jossa asiattomuuksia ei seulota yhtä tarkkaan.

Videoita katsellessa tutkijat huomasivat niissä selvää verkkojulkisuuden logiikkaa.

Suuri osa niistä keskittyi tekijöiden itsensä ja heidän ystäviensä brändäämiseen. Tutkijat itse eivät käytä kohteistaan nimiä, vaan puhuvat heistä salanimillä kuten dokumentaristi tai tutkija.

”Valtavan kuvaava oli yksi video, jossa tutkija-nimimerkin oli tarkoitus mennä tekemään kysymyksiä Tampereen keskustorilla kampanjoineelle Laura Huhtasaarelle”, Pantti kertoo.

”Kuitenkin video alkoi pitkällä selostuksella, miten juuri videon kuvauspaikalla eräs toinen maahanmuuttokriittinen sosiaalisen median vaikuttaja oli tönitty ajoradalle autojen sekaan. Tätä korostettiin ja käytiin läpi perusteellisesti, ikään kuin luotiin liikkeen omaa mytologiaa.”

Tyypillistä on myös se, että hahmot vierailevat toistensa lähetyksissä.

Keväällä julkaisemassaan artikkelissa ­Broadcasting the Movement and Branding Political Microcelebrities: Finnish Anti-Immigration Video Practices on YouTube tutkijat lähestyvätkin ääri­oikeiston videomateriaalia mikrojulkisuuden käsitteen kautta.

Sen keskeinen havainto on se, että samalla kun aktivistit ottivat sosiaalisen median haltuunsa, muokkasi sosiaalisen median toimintalogiikka puolestaan liikettä, Laaksonen kuvaa.

”Sosiaalinen media on synnyttänyt maahanmuuttokriittiseen liikkeeseen omat julkkiksensa. He eivät juuri näy lehdissä tai televi­siossa, mutta omilla kanavillaan he viittaavat toisiinsa ikään kuin vanhoina tuttuina.”

Kiinnostavaa onkin, että vaikka vuoden 2016 katuliikehdintä on pitkälti hiipunut pois, somejulkkikset jatkavat. Parhaimmillaan videoilla on voinut olla jopa kymmenen tuhatta katselukertaa. Suurin osa toki jää murto-osaan tästä.

Mistä videoilla sitten puhutaan? Tubettajille tyypillisesti iso osa ajasta menee arjen kuvaamiseen.

Pantti muistelee katsomaansa parituntista videota, jossa yksi aktiivinen videojulkaisija kuvasi kampanjaansa Tampereen yli­opiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa.

”Hänen vaalimainoksensa oli sotkettu, ja tätä ihmeteltiin pitkälti. Ja sitten ei päästy sisään jostain ovesta ja niin edespäin. Jatkuvasti korostettiin, miten heitä kohdellaan epäreilusti ja kaikki on heitä vastaan. Koko kaksituntisen videon aikana ei kuitenkaan päästy esimerkiksi siihen, miksi henkilö olisi edustajistoon halunnut ja mitä hän olisi siellä tehnyt”, Pantti kuvaa.

Koettu rooli kaltoin kohdeltuina altavastaajina korostuu videoissa.

”Kokemus siitä, että he ovat väärinymmärrettyjä ja uhreja on videoissa vahvana. Vastakkainasettelu perinteisen median kanssa ja altavastaajan roolin korostaminen on luultavasti voimakkain yksittäinen piirre.”

Uhrin aseman korostamisen ohella toinen suuri teema ovat liikkeen sisäiset valtataistelut ja riidat, joihin käytetään loputtomasti aikaa.

Kielenkäyttö videoilla on usein epäasiallista.

”Esimerkiksi äskettäin eräs talkshow­henkistä lähetystä vetävä aktivisti oli seuraamassa oikeudenkäyntiä. Keskeisin kommentoinnin aihe oli se, miten tuomari näytti hänestä tyhmältä, miten tällä oli jatkuvasti tyhmä ilme. Ei se paljon eroa jostain ala-asteen nimittelystä”, Pantti kuvaa.

Toinen, talkshowpersoonaksi kutsuttu tubettaja kutsuu usein poliittisia vastustajiaan esimerkiksi ”vajakeiksi” ja ”retardeiksi” pelkkien kuvien perusteella.

Suorien verkkolähetysten valvominen on vaikeaa. Suomenkielistä puhetta ei ilmeisesti juuri osata tai haluta moderoida isoillakaan alustoilla. Videoita ja kanavia poistetaan ilmeisimmin ilmiantojen perusteella.

Pitäisikö koko ilmiö sivuuttaa ja unohtaa verkon perukoille? Laaksosen mielestä se olisi virhe.

”Liikkeessä ei kuitenkaan ole kyse muutamasta kärkkäästä aktivistista, vaan heillä on yleisöä. Ja avoimesti määritelty tavoite poliittisesta vallasta.”

Toistaiseksi tämä on tuottanut hajanaisia valtuustopaikkoja. Laaksonen huomauttaa kuitenkin, ettei tulevaisuudesta ole takeita.

”Nyt kun katuaktivismi on aika lailla kuihtunut, voi ajatella, että nämä ihmiset tavallaan pitävät paikkaa lämpimänä. Että jos tulee uusi pakolaisaalto tai muu sytyke, he ovat valmiina.”

Myös nuoret voivat törmätä sisältöihin ja jäädä koukkuun.

”Osa mikrojulkkisista on omalla tavallaan taitavia. He ovat räävittömiä ja maalaavat kuvaa, jossa olet meidän puolellamme tai meitä vastaan. Omalta osaltaan he vaikuttavat myös siihen, millaisilla termeillä asioista puhutaan”, Laaksonen kertoo.

Pantti kertoo vilkaisseensa haastattelupäivänä nyt syksyllä tuoreita videoita.

”Oulu on tänään valkoinen, mutta ei demografisesti”, tubettaja aloitti alkujuontonsa.

Maahanmuuttajien eli mamujen sijasta puheessa toistuvat matut eli maahantunkeutujat. Luomalla kuvaa uhkasta, josta kukaan muu ei välitä, he nakertavat luottamusta poliisiin, viranomaisiin ja poliitikkoihin.

Pantti kehottaakin seuraamaan, millaisia somekanavia esimerkiksi nuoret seuraavat.

”Jos huomaa nuoren seuraavan ääri­oikeiston videoita, kannattaa pyytää heitä ­pohtimaan, ovatko niissä puhutut asiat kuitenkaan ihan totta. Iso osa väitteistä on hyvin mustavalkoisia tai suoraan vääriä. Tämän osoittaminen voi auttaa kriittisempään ­suhtautumiseen.”