Ihmisen keho, eläimet ja avaruus kiinnostavat lapsia vuodesta toiseen.

Jos pieraisee purkkiin, haiseeko se kymmenen vuoden päästä? Mitä päivänkakkarat tekevät öisin? Miten lähelle Aurinkoa pitää päästä, että voi käristää makkaran?

Lasten esittämiin tiedekysymyksiin on vastattu Helsingin Sanomien tiedetoimituksessa jo kahdeksan vuoden ajan. Nyt kysymysten pohjalta on koottu kolmas kirja: Miksi linnut heräävät niin aikaisin aamulla?

Siihen on poimittu 130 konstikasta kysymystä ja tyhjentävät vastaukset niihin.

Vuodesta toiseen lapsia kiinnostavat teemat nousevat esiin myös uudessa kirjassa. Siinä pohditaan erityisesti ihmisen anatomiaa, eläimiä ja avaruuden ilmiöitä.

Ihmisissä kiinnostavat etenkin pieru ja kakka ja eläimistä dinosaurukset, mutta tänä vuonna lapsia ovat kummastuttaneet myös pörriäiset ja kasvit.

” ”Aikuisilla onkin paljon opittavaa lapsilta.”

Alun perin aikuisille suunnattu kysymyspalsta siirtyi lasten haltuun sen jälkeen, kun heidän pohdintansa osoittautuivat aikuisten kysymyksiä oivaltavimmiksi.

Elisa Aaltola­

Eläin- ja ympäristö­filosofiaa Turun yliopistossa tutkivan Elisa Aaltolan mukaan lapset ovat kuin pikku­filosofeja, jotka uskaltavat kysyä myös moraalisesti vaikeista aiheista.

”Minulta on esimerkiksi kysytty, miksi sikaa saa syödä mutta koiraa ei, tai miksi eläimiä saa satuttaa, jos satuttaminen on kerran väärin. Nämä asiat pohdituttavat myös aikuisia, mutta niistä keskustelu on meille kiusallista, sillä ne paljastavat ristiriitaisen suhtautumisemme eläimiin.”

Aaltolan mukaan aikuisilla on tapana jumittua tietynlaiseen maailmankatsomukseen ja välttää sellaisia kysymyksiä, jotka ovat ristiriidassa oman elämäntavan kanssa.

”Aikuisilla onkin paljon opittavaa lapsilta, jotka kyseenalaistavat maailmaa rohkeasti.”

Lasten kysymyksiin vastaaminen on Aaltolan mukaan tasapainottelua sen välillä, kuinka jyrkkiä moraaliargumentteja voi sanoa suoraan ja millaista tietoa pitää piilottaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että asioita ilmaisee aiheesta riippumatta optimistisesti.

”Kyynisyyteen ehtii tottua myöhemminkin. Lapsille on hyvä korostaa, että vaikka maailmassa olisi jotain vialla, se on mahdollista korjata.”

Moni tutkija on palstalle vastatessaan huomannut, että oman tutkimusalan selittäminen lapsille on yllättävän haastavaa.

Suvi Viranta-Kovanen­

Ihmisen anatomiaa Helsingin yliopistossa opettava Suvi Viranta-Kovanen joutuu yksinkertaisten kysymysten edessä pohtimaan huolellisesti, kuinka ne voisi selittää ilman asiantuntijatermejä.

”Silloin kun ei ole käytössä tarkkaa termistöä, mutkien oikominen ei ole mahdollista. Se tekee välillä ihan hyvää, että joutuu itsekin miettimään asioita perinpohjaisesti hermojen, lihasten ja nivelten toiminnasta lähtien”, Viranta-Kovanen kertoo.

” Lasten kysymykset herättävät tutkijoita tarkastelemaan omaa alaa uusista näkökulmasta.

Saman on huomannut myös Ilmatieteen laitoksen tutkija Tiera Laitinen, joka on selittänyt lapsille muun muassa ilmakehään, avaruuteen, revontuliin ja sää­ilmiöihin liittyviä aiheita. Hänen mukaansa lapsille vastatessa havahtuu siihen, ettei mikään ole itsestään selvää.

”Kun jotain asioita tutkii syvemmin, siinä urautuu ajattelemaan aina samojen kaavojen kautta”, Laitinen sanoo.

Tiera Laitinen­

Kun selittää asioita asiantuntijoille, ei tarvitse itse ymmärtää kunnolla, sillä tutkija voi piiloutua termien taakse ja toistella ulkoa opeteltuja fraaseja. Lapsille vastatessa asia on sen sijaan ymmärrettävä pohjia myöten.

”Pitää miettiä uudelleen, miksi asiat toimivat niin kuin me olemme tottuneet niiden toimivan. Se on hyvin valaisevaa ja myös palkitsevaa”, Laitinen sanoo.

Lasten kysymykset herättävät tutkijoita tarkastelemaan omaa alaa uusista näkökulmasta. Laitisen mieleen jäi kysymys siitä, kuinka kuumia revontulet ovat.

”Sellaista ei ole tullut koskaan edes ajatelleeksi, vaikka olen tutkinut revontulia vuosia. Kyseessä on kuitenkin hyvin olennainen kysymys, sillä arkikokemuksemme mukaan valo ja lämpö liittyvät usein yhteen.”

Tom Kuusela­

Fyysikko Tom Kuusela on huomannut, että tieteen popularisoi­mi­nen voi olla asian­tuntijoille jopa pelottavaa. Vastauksia on ymmärrettävyyden nimissä oikaistava ilman, että johtaa harhaan.

”Siinä voi herkästi tulla joku kollega sanomaan, että eihän se homma nyt ihan näin mene, ja tämäkin yksityiskohta olisi pitänyt mainita. Mutta lapsille selittäessä tällaiset asenteet on pakko heittää romukoppaan.”

Valon kvanttimekaanisia ominaisuuksia Turun yliopistossa tutkiva Kuusela on selittänyt lapsille fysiikan ja kemian ilmiöitä laidasta laitaan, pierun hajusta sähkön näkemiseen. Joka kysymys on opettanut jotain uutta.

”Yksinkertaistenkin kysymysten takaa saattaa löytyä hyvin monimutkaisia fysiikan ilmiöitä. Omaa osaamista täytyy laventaa etsimällä tietoa netistä, kirjoista ja muilta tutkijoilta.”

” ”Olen perehtynyt hiusten rakenteeseen ja tehnyt tyttäreni kanssa tieteellisiä kokeita.”

Vaikka kysymykset olisivat kuinka vaikeita, Kuusela pyrkii vastaamaan niihin aina mahdollisimman tyhjentävästi.

Juuri nyt työn alla on kysymys, jota Kuusela kuvaa tähänastisista kysymyksistä kaikkein vaikeimmaksi.

”Eräs lapsi kysyi, miksi hius uppoaa ensin veteen ja nousee sitten takaisin pinnalle. Olen perehtynyt hiusten rakenteeseen ja tehnyt tyttäreni kanssa tieteellisiä kokeita, mutten vielä ole löytänyt vastausta.”

Kuusela lupaa etsivänsä vastauksen, keinolla millä hyvänsä.

”Aikuisilla on tapana vastata lasten kysymyksiin vähän sinne päin, mutta mielestäni myös lapsilla on oikeus saada kysymyksiinsä kunnollisia vastauksia.”

Miksi linnut heräävät aikaisin aamulla? ja 129 muuta konstikasta kysymystä, joihin saadaan tyhjentävä vastaus. Toim. Tuomas Kaseva, Touko Kauppinen ja Juha Merimaa. HS-kirjat 2020. 159 s.

Kirjaa myydään kirjakaupoissa. HS:n tilaajat voivat ostaa sen etuhintaan osoitteesta HS.fi/kauppa.