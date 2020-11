Arkeologia

Tutkijoiden arvioiden mukaan varakkaampi miehistä oli 30–40-vuotias, toinen taas 18–23-vuotias.

Arkeologit ovat löytäneet suuresta huvilasta Pompejin laitamilla kahden Vesiviuksen purkaukseen kuolleen ihmisen jäänteet, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutistoimistot AFP ja Reuters.

Tutkijat uskovat vaatejäämien ja miesten ulkomuotojen perusteella, että toisella miehistä oli todennäköisesti korkea status ja toinen taas oli hänen orjansa. Rikkaampi heistä oli 30–40-vuotias, toinen 18–23-vuotias.

Rikkaan miehen kaulan alueelta löytyi jäänteitä lämpimästä villapuserosta. Toisen miehen selkänikamissa olleet vammat viittaavat tutkijoiden tulkinnan mukaan fyysiseen työhön ja orjuuteen.

Kun Vesuvius-tulivuori purkautui vuonna 79, siitä syöksyi ilmaan sulaa kiveä ja tuhkaa puolitoista miljoonaa tonnia sekunnissa. Pompeji, Herkulaneum ja muut lähialueen kaupungit jäivät tuhkan ja laavan alle. Ihmisiä kuoli tulikuuman purkauspilven aiheuttamiin lämpösokkeihin. Kuolemat ovat aiempien tutkimusten mukaan olleet välittömiä.

Nyt löydetyt miehet yrittivät tutkijoiden mukaan päästä purkausta karkuun ennen sen alle jäämistä.

”He kuolivat lämpösokkiin, kuten heidän puristuneista jaloistaan ja käsistään näkyy”, arkeologiryhmän johtaja Massimo Osanna kertoi toimittajille BBC:n mukaan.

Tuhka on säilönyt Pompejin niin, että se on ollut arkeologeille todellinen aarreaitta. Kaupunkia on kaivettu esiin 1700-luvulta lähtien, ja tutkimusten ansiosta tiedämme varsin yksityiskohtaisiakin asioita antiikin roomalaisten arjesta.

Tutkimukset jatkuvat kaupungissa, joka pysyy koronavirusrajoitusten vuoksi suljettuna turisteilta. Pompejin hukkunut kaupunki on Italian toiseksi vierailluin turistikohde Rooman Colosseumin jälkeen.