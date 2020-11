Rokote antoi ihmiskokeiden alustavien tulosten mukaan keskimäärin 70 prosentin suojan.

Astra Zenecan rokote on kolmas, josta on saatu lupaavia tuloksia viime vaiheen ihmiskokeissa.­

Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö Astra Zenecan koronavirusrokote on jo kolmas, josta on saatu lupaavia tuloksia kolmannen vaiheen ihmiskokeissa. Lääkeyhtiö kertoi maanantaina tiedotteessaan, että rokote antaa 70 prosentin suojan koronataudilta.

Keskimääräinen teho ei ole alustavien tulosten mukaan aivan yhtä hyvä kuin kahdella muulla pitkälle edenneellä rokotteella. Pfizerin ja Biontechin rokote antaa kokeiden perusteella 95 prosentin ja Modernan rokote 94,5 prosentin suojan taudilta.

Tehokkuuden lisäksi rokotteenvalmistajat kilpailevat kuitenkin myös tuotantokapasiteetilla, ja siinä Astra Zeneca johtaa. Yhtiö on kertonut, että vuoden loppuun mennessä sillä on valmiina 200 miljoonaa annosta. Rokote on kaksiosainen, joten tälle vuodelle luvatusta tuotannosta riittäisi sadalle miljoonalle ihmiselle.

Ensi vuonna yhtiö sanoo yltävänsä kolmeen miljardiin annokseen.

Pfizer on luvannut valmistaa rokotettaan tämän vuoden puolella 50 miljoonaa ja ensi vuonna 1,3 miljardia annosta. Sitäkin tarvitaan suojan muodostamiseksi kaksi annosta.

Euroopan unioni on sopinut hankkivansa 300 miljoonaa annosta Astra Zenecan rokotetta sen jälkeen, kun se on saanut myyntiluvan. Vastaava sopimus 200 miljoonan annoksen hankinnasta on tehty myös Pfizerin ja Biontechin kanssa. Molempiin sopimuksiin liittyy mahdollisuus sadan miljoonan rokoteannoksen lisäostoon.

Nämä rokotteet saattavat siis olla ensimmäisiä, joita suomalaiset saavat. Kun yhtiöt alkavat toimittaa rokote-eriä EU:lle, Suomi saa haluamiaan rokotteita 1,23 prosentin osuudella.

Rokottamisen aloittaminen riippuu lopulta siitä, milloin Euroopan lääkevirasto EMA myöntää rokotteille myyntiluvan. EMA arvioi juoksevasti rokotekehittäjien antamaa tietoja rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean jaostopäällikkö Kari Punnonen ei pysty sanomaan tarkkaa aikaa, kuinka kauan luvan saamisen menee, kun rokotevalmistajat jättävät EMA:lle myyntilupahakemuksen.

”Periaatteessa se voi olla parhaimmillaan kuukauden kahden kuluessa. EMA on sitoutunut arvioimaan puuttuvat tulokset heti, kun niitä saadaan ja tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä kokouksia.”

Nopeimmillaan myytinlupa EU:n alueella heltiäisi siis vielä tämän vuoden puolella. Alkaako jakelu saman tien, riippuu Punnosen mukaan siitä, miten yhtiöt pystyvät rokotteita toimittamaan.

Punnosen mukaan kaikkien loppusuoralle ehtineiden rokotteiden suojatehotulokset ovat olleet niin hyvät, että siltä osin ne kelpaisivat hyväksyttäviksi. Myyntiluvan arvioinnissa painaa lisäksi muukin.

”Tässä on vielä paljon asioita, joita ei tiedetä ja jotka liittyvät turvallisuuteen eri ikäryhmissä tai immuunivasteen kestoon.”

Astra Zenecan rokotteen teho vaihteli nyt julkistetuissa koetuloksissa annostuksen mukaan.

Parempi, 90 prosentin teho saatiin tutkimusjoukossa, jolle annettiin ensi puolikas rokoteannos ja sitten täysi annos. Kahden täyden annoksen tutkimusjoukossa suoja jäi 62 prosenttiin. Yhdistetty keskimääräinen suojateho oli 70 prosenttia.

Joka tapauksessa myös Astra Zenecan rokotteen teho ylittää reippaasti 50 prosentin vähimmäisvaatimuksen, jota Yhdysvaltain lääkevirasto (FDA) edellyttää myyntiluvan antamiseksi. Euroopan lääkevirasto EMA ei ole asettanut etukäteen vaatimusta rokotteen teholle.

”Tulokset osoittavat, että meillä on tehokas rokote, joka säästää vielä monen ihmisen hengen”, Oxfordin yliopiston rokotekehitysryhmän johtaja, professori Andrew Pollard sanoo tiedotteessa.

Suoja on myös parempi kuin keskimäärin influenssarokotteilla, jotka parhaassa tapauksessa antavat 60–70 prosentin suojan työikäisille aikuisille mutta heikoimmillaan vain 20 prosentin.

”Kyllä tämä on hyvä teho, siitä ei ole epäilystä. Kysymysmerkki on se, mikä on ihanteellinen annos, kuinka pitkä suojan kesto on ja onko se tehostettavissa jatkossa”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.

Nohynek pitää hyvänä uutisena myös sitä, että rokotteen saaneista koehenkilöistä kukaan ei joutunut sairaalaan tai saanut muutoin vakavaa tautia.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä suosittelee, että koronavirusrokotteen saavat ensimmäisenä terveydenhuollon ja hoivakotien henkilöstö, ikääntyneet ja ne, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Nohynekin mukaan nykytiedoilla ei voi vielä ratkaista sitä, sopivatko tarjolla olevat rokotteet eri tavoin eri ihmisryhmille.

”Nämä ovat alustavia tuloksia. Meidän täytyy tietää enemmän ja tarkemmin siitä, minkä ikäisille ja minkälaisille riskiryhmille nämä rokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia.”

Arvoitus on sekin, estävätkö rokotteet viruksen tarttumista vai ainoastaan taudin puhkeamista.

Eläinkokeissa tartuntoja ovat paremmin estäneet nenään annettavat rokotteet, eikä yksikään pisimmälle ehtineistä rokotteista ole sellainen. Siksi suomalaistukijoiden nenäsuihkeena annettavalle rokotteelle saattaa tulla vielä käyttöä, vaikka se ei ehdi markkinoille ensimmäisten joukossa.