Tähtitiede

Arecibon iso lautasantenni Puerto Ricossa hajosi. Ehjänä se löysi kaukaisia neutronitähtiä ja asteroideja. Antenni tarjosi futuristisen lavasteen James Bond -elokuvalle. Sitä on kuvattu myös tv-sarja Salaisiin kansioihin.

Arecibon kuulu radioteleskooppi luoteisessa Puerto Ricossa puretaan. Näin päätti 19. marraskuuta radioteleskoopin omistaja Yhdysvaltain tiedesäätiö (NSF).

Arecibon lautasantenni oli vuoteen 2016 maailman suurin yksittäinen radioteleskooppi, läpimitaltaan huikeat 305 metriä.

Sen ison antennin avulla ja tutkien avulla löytyi yli 50 vuoden aikana useita avaruuden kiintoisia kohteita, aina neutronitähdistä asteroideihin.

Iso pylväät ja 18 kaapelia tukivat laitteita jättimäisen lautasantennin päällä.­

Antenni alkoi romuttua elokuussa. Yksi radioteleskoopin tukikaapeleista katkesi. Pudotessaan se repi 30 metrin aukon itse antennin pintaan.

Insinöörit tutkivat syksyn aikana tämän jo 57-vuotiaan antennin tukirakenteita.

Korvaava kaapeli oli valmiina asennukseen, mutta 7. marraskuuta katkesi toinen tärkeä kaapeli. Pudotessaan se myös repi isoa teleskoopin lautasta, tosin lähinnä sen reunoja.

Tätä ennen iso radioteleskooppi on hajonnut vuonna 1988, kun läpimitaltaan yli satametrinen Green Bankin observatorio romahti.

Syksyn mittaan insinööreille alkoi paljastua, että koko rakennelma voi romahtaa. Korjaus olisi liian vaarallista ja kallista.

Siksi koko jättimäinen antenni saa mennä. Alumiiniliuskoista koottu lautanen vedetään pian maan tasalle, vaikka sen laitteistoa oli uusittu.

Antennin ympärille on nyt rakennettu turva-alue. Purkamisen jälkeen Areciboon jää enää tutka-asema.

Ennen hajoamista Areciboa ravisteli hurrikaani vuonna 2017 ja kaksi maanjäristystä vuosina 2019 ja 2020. Ne kaikki se kesti.

Menetys on suuri erityisesti radiotähtitieteelle. Arecibon antennin avulla vahvistettiin ja löydettiin avaruuden uusia kohteita.

Radioaaltojen avulla löytyi esimerkiksi ensi kertaa sellaisia neutronitähtiä, jotka kiertävät toisiaan. Lautasen avulla havaittiin myös hyvin voimakkaita radiopurskeita kaukana avaruudessa.

Lisäksi Arecibon löytöjen listalla on eksoplaneettoja. Arebico on tutkinut myös Maan ohi kiitäviä asteroideja. Sen avulla on tulkittu jopa sisäplaneetta Merkuriuksen napaseutujen jäitä.

Viime vuosina yli 250 tutkijaa on käyttänyt teleskooppia, kertoo aikakauslehti Time. Paikka on myös Puerto Ricon suosituimpia turistikohteita.

Yleiskuva Arecibosta.­

Kiehtovin Arecibon hankkeista lienee se, jossa tutkijat lähettivät universumiin radioviestin vuonna 1974.

Viestin laati Frank Drake apunaan tähtitieteilijä Carl Sagan. Drake on kuuluisa kaavastaan, jolla on määritetty kehittyneen elämän mahdollisuuksia universumissa. Radioviesti yritti kertoa hyvin lyhyesti maapallosta ja sen ihmisistä.

Viestissä oli kuvattu bitteinä numerot yhdestä kymmeneen, yleisten alkuaineiden atominumerot sekä elämän kaavan eli dna:n muoto ja rakenne. Mukana oli myös tietoja ihmislajista, grafiikkaa aurinkokunnastamme sekä Arecibon teleskoopin rakenne.

Arecibon viestit vieraalle älylle oli laadittu ruudukon muotoon.­

Viestin lähettäminen kesti alle kolme minuuttia, ja se oli 1 679 bittiä pitkä. Viesti on yhä aivan alkumatkalla kohteeseensa eli pallomaiseen tähtijoukkoon Messier 13:een. Se sijaitsee noin 25 000 valovuoden päässä meistä.

Vastausta ei ole voitu odottaa ihan tähän hätään, koska viestit eivät kulje valoa nopeammin. Viesti sai kuitenkin paljon julkisuutta, ja se olikin enemmän mainostemppu.

Arecibon avulla on yritetty myös päinvastaista: avaruudesta on etsitty Maan ulkopuolisen älyn lähettämiä signaaleja.

Nämä Arecibon hankkeet olivat osa niin sanottua Seti-ohjelmaa. Seti etsii yhä älyllistä elämää Maan ulkopuolelta, lähinnä radioaaltojen avulla.

Lautasantennin laitteet sopivat myös vakoiluun. Arecibon tutkien avulla paikannettiin Neuvostoliiton eli nykyisen Venäjän laitteiden radiosignaaleja, jotka kimposivat Kuun pinnasta takaisin Maahan.

Vakoilu vaikutti päätökseen Arecibon rakentamisesta 1960-luvun alussa. Ison antennin avulla saattoi jäljittää ohjuksia, jotka lentäisivät ilmakehän yläosissa.

Ohjukset jättävät jälkeensä lämpövanan, jonka tarkka tutka havaitsee. Siviileille sanottiin, että Arecibon tutkilla saattoi tutkia maapallon yläilmakehää eli ionosfääriä.

Radioantennin vastaanotin ja sen tutkat ovat kaapelien varassa 130 metrin korkeudella.­

Arecibossa on myös muuta symboliikkaa. Jotkut ovat pitäneet sitä yhtenä luonnontieteen tärkeistä symboleista.

Nyt tutkijat ovat valitelleet, että on kuin arkkitehdit pakotettaisiin purkamaan mestarillisesti suunniteltu rakennus, kuten Sydneyn oopperatalo.

Areciboa on verrattu esimerkiksi San Franciscon Golden Gate -siltaan tai New Yorkin Vapaudenpatsaaseen.

Uljas ja outokin teleskooppi on sopinut myös lavasteeksi. Sen futuristisissa rakenteissa on kuvattu Bond-elokuvaa 007 ja kultainen silmä (1995) sekä arvostettua tieteiselokuvaa Ensimmäinen yhteys (1997), jossa hääri taustalla myös Carl Sagan. Elokuva perustuu Saganin kirjaan.

Nuorempi polvi muistaa Arecibon ehkä paremmin tv-sarjasta Salaiset kansiot.

Pierce Brosnanin näyttelemä James Bond (oik.) liukuu lautasantennia pitkin rikollisten päälle vierellään Izabella Scorupcon esittämä Natalya Simonova.­

Suurimpien tilalle tulee yleensä yhä parempaa ja monesti isompaa. Näin on jo käynyt.

Kiinan eteläosiin Guizhouhun valmistui heinäkuussa 2016 radioteleskooppi Fast. Sen läpimitta on huikeat 500 metriä. Se on nyt maailman suurin yksittäinen lautasantenni mutta ei yhtä monipuolinen kuin Arecibo.

Arecibon tilalle kohosi Kiinan vielä suurempi radioteleskooppi Fast.­

Radiotähtitieteilijöiden suuri unelma on rakentaa iso teleskooppi Kuun toiselle puolelle. Siellä Maan vilkas radioliikenne ei häiritse avaruuden radiolähteiden haravointia. Nasa on jo suunnitellut teleskooppia Kuun kraatteriin.

Arecibo kummittelee kuitenkin nimenä tieteissä vielä vuosia. Monet tähtitieteilijät työstävät yhä sen keräämää dataa.