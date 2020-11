Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös musiikin syntyä, rään suolaisuutta ja kirahvin notkeutta. Entä miksi maton alle menee roskia?

Emma Sivelä, 7

Revontulia syntyy, kun avaruudesta ryöpsähtää maapallon ilmakehään pienen pieniä hiukkasia, jotka törmäilevät ilman aineisiin.

Näin käy useimmin keskiyön tienoilla, mutta se on mahdollista mihin aikaan tahansa.

Revontulia esiintyy Suomessa sitä enemmän, mitä pohjoisempana ollaan. Keski-Lapissa Sodankylän tienoilla niitä näkyy keskimäärin joka toinen yö, kun on pilvetöntä ja pimeää.

Eniten revontulia on Kilpis­järvellä ja Utsjoella, missä niitä voi nähdä kolmena yönä neljästä, jos sää on sopiva.

Suomen etelärannikolla revontulet näkyvät paljon har­vemmin, keskimäärin kymmenkunta kertaa vuodessa.

Jotta näemme revontulet, tarvitaan juuri pilvettömyyttä ja pimeyttä. Kesäisin yöt ovat Lapissakin liian valoisia. Syksyisin ja talvisin esteenä on usein pilvisyys. Silloin pilvisiä vuorokausia on keskimäärin enemmän kuin selkeitä tai osittain pilvisiä vuorokausia.

Tiera Laitinen

tutkija

Ilmatieteen laitos

Ville Siiskonen

meteorologi

Ilmatieteen laitos

Miksi räkä on suolaista?

Sharon Tchantcha, 9

Flunssan alkaessa tai allergisen nuhan oireillessa nenästä valuva räkä on kirkasta ja juoksevaa. Se ei maistu suolaiselta eikä yleensäkään miltään.

Lapsen nenä voi valua.­

Myöhemmin flunssan edetessä tuo erite muuttuu paksummaksi ja kellanvihreäksi. Flunssan loppuvaiheessa se on lähes kiinteää karstaa. Varsinkin taudin lopulla nenästä kaivettu räkä maistuu suolaiselta.

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että taudin edetessä vesi vähenee räässä eli se kuivuu. Tällöin räässä on suhteessa enemmän elimistön omia suoloja kuin alkuvaiheen juoksevassa eritteessä.

Samalla tavalla käy, kun esimerkiksi lihakeittoa keitetään niin pitkään, että vesi häviää melkein kokonaan. Jäljelle jäänyt paksu tuotos maistuu suolaiselta.

Harri Saxén

lasten infektiotautien professori

Helsingin yliopisto

Musikaalisuus on ollut nykyihmisen perimmässä hyvin kauan.­

Mistä musiikki syntyi?

Arlo Juvonen, 9

Tiedämme, että lähisukulaisemme simpanssit eivät ole koskaan laulaneet tai musisoineet.

On todennäköistä, että ääntely kehittyi moninaiseksi musiikiksi samaa tahtia kuin ihmisten ajattelu.

Musiikki ei siis ilmaantunut ikään kuin äkkisyntymällä.

Ihmisten musikaalisuuden syynä olevat geenit eli perintötekijät alkoivat muotoutua ja vahvistua jo noin pari miljoonaa vuotta sitten. Toisin sanoen musiikki laajassa merkityksessä on yhtä vanha kuin ihmislaji, jonka alkukoti on Afrikassa.

Todennäköisesti kävi niin, ­että musiikkia tarvittiin alussa jokapäiväiseen viestintään.

Ennen puhekielen ja puhumiseen sopivien elinten kehittymistä sävelelliset jokeltelut, taputukset ja rytmikkäät tanssit olivat tärkeitä. Ne pitivät yllä ­esimerkiksi rauhaa ja turvallisuutta.

Musiikin alkuperää tutkitaan nykyisin lähinnä geenien tasolla. Musiikista kielivät historialliset lähteet ovat paljon nuorempia. Varhaisimmat jäänteet soittimista ovat Krimin niemimaan 90 000 vuotta vanhat pillit.

Timo Leisiö

musiikkiantropologi

Itä-Suomen yliopisto

Kirahvi joutuu vähän kumartumaan, että se pystyy juomaan.­

Osaako kirahvi spagaatin?

Pihla Ruponen, 9

Kysyjä on kenties saanut idean kysymykseen, kun on nähnyt kuvan kirahvista juomassa.

Kirahvi on lähes kuusimetrisenä maailman korkein eläin. Sillä on todella pitkä kaula.

Rakenteensa takia sen on juotava melko hassussa asennossa. Kirahvi ei pysty suorin jaloin kurkottamaan kaulaansa alas. Siksi sen on levitettävä etujalkansa hyvin leveälle ja toisinaan myös taivutettava polviaan, jotta se ylettyy juomaan.

Vaikka asento näyttää siltä, ­että siitä olisi mahdollista taipua spagaattiin, sellaista ei ole kirahveilta nähty.

Todennäköisesti sen rakenne estää liikkeen. Spagaatin tekemistä rajoittaisivat etujaloissa ainakin kirahvin rintakehän ja lapojen rakenteet.

Takajalkojen lonkat voisivat jopa mahdollistaa spagaatin. Kirahvien on nähty potkaisevan tunkeilevia eläimiä hyvin erikoisissa asennoissa. Jos kirahvit harjoittelisivat spagaattia yhtä paljon kuin monet ihmiset, sen tekeminen ainakin takajaloilla ei ehkä olisi mahdotonta.

Sellaisessa asennossa ne ­olisivat kuitenkin hyvin alttiina petoeläinten hyökkäyksille, joten spagaattia ei kannattaisi tehdä.

Hanna-Maija Lahtinen

nisäkäskuraattori

Korkeasaaren eläintarha

Maton allakin voi olla roskia, koska matot eivät ole tiiviisti lattiaa vasten.­

Miksi mattojen alle menee roskaa?

Leevi Kosonen, 13

Mattojen alle kertyy isoja roskia, kuten ruoan muruja ja hiekkaa, mutta myös hienojakoisempaa pölyä.

Pöly koostuu pienistä hiukkasista, jotka ovat irronneet esimerkiksi vaatteista, papereista ja ihmisistä. Ne leijuvat ilmassa sekä laskeutuvat lattialle ja muille pinnoille.

Myös matosta voi irrota ­nukkaa eli sen pienikokoisia ­aineksia. Mitä paksumpi matto, sitä enemmän nukkaa irtoaa. Uudesta villaisesta ja pitkä­karvaisesta matosta lähtee nukkaa paljon.

Matot eivät ole tiiviisti lattiaa vasten, joten roskat pääsevät kulkeutumaan niiden reunojen alta. Voi tehdä pienen kokeen: kun kodissa kurkistaa eri mattojen alle, painavimman alta pitäisi löytyä vähiten roskaa. Se kun painuu tiiviisti lattiaa vasten.

Roskat voivat kulkeutua myös maton läpi, jos sen materiaali on huokoinen eli ei kovin tiheä. Näin käy usein esimerkiksi virkatuille matoille.

Toki roskaa kertyy mattojen alle enemmän sellaisissa tiloissa, joissa sitä on ylipäätään paljon. Jos paikalla siivosi joku hyvin laiskasti, on jopa mahdollista, että hän on lakaissut roskat maton alle. Tämä ei toki ole suositeltavaa.

Hanna Leppänen

erikoistutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

