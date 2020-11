Uudet akateemikot ovat syöpäbiologi ja suomen kielen kehityksen tutkija. Yhteensä tieteen akateemikkoja on nyt 14.

Akateemikon arvonimi on tänään myönnetty kahdelle suomalaiselle pitkän linjan tutkijalle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti akateemikoiksi Helsingin yliopiston emeritusprofessori Kari Alitalon sekä Turun yliopiston emeritaprofessori Kaisa Häkkisen.

Alitalo on Suomen tunnetuimpia syöpätutkijoita. Häkkinen on suomen kielen historian ja kehityksen asiantuntija.

Kari Alitalo (s.1952) on yksi maailman johtavista veri- ja imusuonten tutkijoista. Hän johti yli 20 vuotta Helsingin yliopiston translationaalisen syöpäbiologian tutkimusohjelmaa.

Imusuonistolla on merkittävä rooli syöpäkasvainten etäpesäkkeiden leviämisessä elimistöön. Alitalon ryhmä on onnistunut kokeellisesti vähentämään etäpesäkkeiden syntymistä imusolmukkeisiin.

Alitalo nimitettiin pysyväksi akatemiaprofessoriksi vuonna 1993.

Kaisa Häkkinen (s.1950) toimi Turun yliopiston suomen kielen professorina vuodesta 1999 aina eläköitymiseensä vuonna 2015. Häkkinen oli myös oppiaineen esimies ja toiminut humanistisen tiedekunnan dekaanina.

Tutkijana Häkkinen on selvittänyt erityisesti suomen kielen kehitystä. Häkkinen on ollut kiinnostunut esimerkiksi vanhoista sanoista ja niiden alkuperistä. Häkkinen on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja, muun muassa Nykysuomen etymologisen sanakirjan. Tiede-lehteen Häkkinen on kolumnoinut vuodesta 2004.

Häkkinen on palkittu vuosien mittaan useita kertoja. Vuoden professoriksi hänet valittiin 2008.

Akateemikon arvonimi voi olla samanaikaisesti enintään kuudellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla. Alitalon ja Häkkisen nimitysten myötä arvonimi on nyt neljällätoista tutkijalla.

Muut tieteen akateemikot ovat nimeämisjärjestyksessä matemaatikko Olli Lehto, syöpätutkija Albert de la Chapelle, tietojenkäsittelytieteilijä Teuvo Kohonen, matemaatikko Arto Salomaa, historioitsija Päiviö Tommila, aivotutkija Riitta Hari, fyysikko Risto M. Nieminen, kehitysbiologi Irma Thesleff, immunologi Sirpa Jalkanen, kasvibiologi Eva-Mari Aro, ilmakehätutkija Markku Kulmala ja filosofi Ilkka Niiniluoto.