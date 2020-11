Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaikki elämän rakentamiseen tarvittavat alkuaineet löytyivät komeetalta kiinteässä muodossa.

Turun yliopiston johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on löytänyt komeetan pölyhiukkasista kiinteää fosforia ja fluoria. Löydös vahvistaa ajatusta siitä, että elämän rakennusaineet ovat voineet tulla Maahan komeettojen mukana.

Tutkimus on julkaistu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society -tiedelehdessä.

Löydös tehtiin Euroopan avaruusjärjestön Rosetta-luotaimen keräämistä pölyhiukkasista. Luotain kiersi 67P/Churyumov-Gerasimenko -komeettaa vain muutaman kilometrin etäisyydellä vuosina 2014–2016.

Rosetta keräsi pölyhiukkaset suoraan komeetan läheisyydestä, kuvasi ne mikroskoopilla ja mittasi lopuksi massaspektrometrillä. Sen jälkeen aineisto lähetettiin Maahan analysoitavaksi.

Analyysi paljasti, että muutamissa hiukkasissa oli elämän rakennuspalikoina tunnettuja fosfori-ioneja.

Fosfori on yksi niistä harvoista alkuaineista, joita kaikki tuntemamme elämä tarvitsee. Sitä löytyy muun muassa dna:sta ja rna:sta, ja sen arvellaan olleen mukana elämän alkuun saattamisessa maapallolla.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun fosforia löytyi komeetalta kiinteässä muodossa. Turun yliopiston tähtitieteen tutkijan Harry Lehdon mukaan löydös on merkittävä, sillä elämä maapallolla tarvitsi syntyäkseen nimenomaan kiinteässä muodossa olevaa liukoista fosforia.

”Parhaiten elämän rakentamiseen soveltuu joko puhdas fosfori tai esimerkiksi raudan ja fosforin muodostama yksinkertainen mineraali”, tutkimushanketta johtanut Lehto sanoo.

Yleisimmin fosforia löytyy maapallolta ja asteroideilta apatiittimineraalien muodossa. Lehdon mukaan apatiittimineraali ei kuitenkaan toimi elämän rakennuspalasena, sillä se on täysin hapettunutta.

”Sellaisessa muodossa fosforia ei pysty käyttämään esimerkiksi rna:n rakentamisessa. Osoitimme tutkimuksessamme, ettei komeetan fosfori ollut peräisin apatiittimineraaleista, vaan se esiintyi jossain helpommin liukenevassa muodossa.”

Tuoreen fosforilöydöksen ansiosta samalta komeetalta on löydetty ensimmäistä kertaa kiinteässä muodossa kaikki elämän tärkeimmät rakennuspalaset: hiili, vety, typpi, happi, rikki ja viimeisimpänä fosfori.

Neljä vuotta sitten Rosetta-luotaimen mittauksista paljastui, että suurten orgaanisten molekyylien osuus komeetan pinnan hiukkasista oli 45 prosenttia.

Lisäksi komeetalta on löydetty kaasumaista glysiiniä, joka on yksinkertainen aminohappo. Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät elämän alkuaineita ja ovat tärkeitä kaikelle elolliselle niissä rakentuvien proteiinien vuoksi.

Turun yliopiston tekemissä mittauksissa hiukkasista havaittiin myös hiilin ja fluorin muodostamaa ainetta, jonka ominaisuuksia ei vielä tunneta.

”Kyseessä on tärkeä löytö, sillä sekä hiili että fluori ovat reaktiivisia aineita maailmankaikkeudessa”, Lehto kertoo.

”Yhdiste löydettiin vasta äskettäin tähtienvälisestä kaasusta, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun sitä havaittiin avaruudessa kiinteänä komeetan pinnalta.”