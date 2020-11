Psykologia

Turun yliopiston tutkijat osoittivat, että isän varhaiset stressikokemukset saattavat vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen.

Lapsuudessa koettu stressi voi jättää ihmiseen pitkät jäljet. Jos lapsi jää ilman kunnon huolenpitoa, voimakas stressi saattaa muuttaa aivojen kehitystä ja immuunijärjestelmän toimintaa. Monien sairauksien riski kaksin- tai kolminkertaistuu.

Lisäksi stressin jäljet voivat ulottua seuraavaan sukupolveen. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että isän varhaiset stressikokemukset saattavat vaikuttaa hänen oman lapsensa aivojen kehitykseen.

”Meidän nyt julkaistu työmme on ensimmäinen ihmisillä tehty tutkimus, jossa yhteys on löydetty”, sanoo integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Karlsson Turun yliopistosta.

Löydöksen julkaisi Jama Network Open -tiedelehti.

Ajatus siitä, että vanhempien lapsuuskokemukset voivat vaikuttaa lasten biologiseen kehitykseen ei silti ole uusi. Kytköksestä on saatu aiemmin näyttöä jyrsijöillä tehdyissä kokeissa.

”Siellä on osoitettu aika monenlaisia vaikutuksia, erityisesti isien kautta. On aika jännä juttu, että se näyttäisi olevan ehkä tärkeämpi reitti kuin äitien kautta”, Karlsson sanoo.

” Äitien roolista puhutaan paljon, mutta nyt esiin nousee isien merkitys.

Vähemmän tiedetään siitä, miten äitien varhaiset stressikokemukset vaikuttavat seuraavaan sukupolveen.

Sen sijaan siitä on jo melko paljon näyttöä, että äidin raskauden aikana kokema stressi voi häiritä lapsen käyttäytymisen, tunne-elämän ja tiedonkäsittelytaitojen kehitystä. Vaikutukset saattavat näkyä keskittymisvaikeuksina ja muuttaa tunnetilojen sekä stressireaktioiden säätelyä. Myös ylipainon ja astman riski lisääntyy.

Tuore tutkimus nostaakin Karlssonin mukaan esiin isien roolin.

”Aina vain puhutaan äitien roolista seuraavan sukupolven lasten kehittymisessä ja terveydessä. Mutta uusien mekanismien kautta isien rooli tulee aika paljon keskeisemmäksi.”

Karlssonin johtamassa tutkimuksessa oli mukana 72 lapsi-äiti-isä-trioa Lounais-Suomen alueelta. Lasten aivoista otettiin magneettikuvat vauvojen ollessa 2–5-viikkoisia.

Vanhempien omassa lapsuudessa kokemia stressitekijöitä ja traumoja kartoitettiin kyselylomakkeella. Se selvittää fyysistä kaltoinkohtelua kuten pahoinpitelyitä ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Lisäksi vanhemmilta kysyttiin, ovatko he kärsineet lapsena vanhempiensa läsnäolon tai huomion puutteesta.

Isien lapsuusajan stressi oli yhteydessä lasten aivokuvien poikkeavuuksiin: lapsilla ilmeni magneettikuvissa tavallista korkeampia FA-arvoja. FA-arvot kuvaavat sitä, miten kypsyneitä aivojen valkean aineen radastot ovat. Poikkeavia arvoja havaittiin aivokurkiaisen, sepelviuhkan ja sisäkotelon alueilla.

”Tämän tutkimuksen perusteella emme voi sanoa, että niillä lapsilla, joilla FA-arvot olivat korkeimmat, olisi jotakin vikaa aivoissa tai se olisi merkki jostakin sairaudesta”, Karlsson kuitenkin korostaa.

” Stressi voi aikaistaa biologista kehitystä.

Löydökset voivat viitata siihen, että vauvojen aivot olivat kypsyneet nopeammin. Tavallisesti FA-arvot suurenevat iän mukana, ja kasvavia arvoja pidetään kypsymisen mittarina.

Tutkimusryhmä yllättyikin löydöksestä, jonka mukaan FA-arvot olivat korkeampia varhaista stressiä kokeneiden isien lapsilla.

Aiempien tutkimusten perusteella kuitenkin tiedetään, että stressi aikaistaa erilaisia biologisia prosesseja. Esimerkiksi seksuaalisesti hyväksikäytettyjen tyttöjen kuukautiset alkavat tavallista aikaisemmin.

On myös saatu jonkinlaista viitettä siitä, että aivojen valkean aineen aikainen kypsyminen saattaisi altistaa autismille.

Kytkös isien lapsuusajan stressin ja heidän lastensa aivojen valkean aineen muutosten välillä pysyi, vaikka tutkijat ottivat huomioon äitien varhaiset stressikokemukset sekä raskaudenaikaisen stressin ja äidin painoindeksin.

Lapsuuskokemusten vaikutuksia seuraavassa sukupolvessa on hankala tutkia. Väliin mahtuu kymmeniä vuosia ihmiselämää, ja vaikuttavia tekijöitä voi olla paljon.

Yhteys kuitenkin tuli esille aina, kun Karlsson kollegoineen analysoi aineistoa. Vaikka vahvimpia traumoja lapsena saaneet isät jätettiin pois, kytkös aivokuvauslöydöksiin pysyi yhä.

” Selitys saattaa löytyä spermasta.

Miksi sitten juuri isien varhaiset stressikokemukset näyttävät vaikuttavan jälkikasvun aivojen kehitykseen?

Varmuutta asiasta ei vielä ole. Vahvin oletus on kuitenkin se, että vastaus löytyy miesten spermasta. Ajatukselle on saatu melko paljon tukea koe-eläinkokeissa.

”Kun isä kokee varhaislapsuudessa stressiä, se saa aikaan geenien ilmenemiseen liittyvän pysyvän muutoksen, joka näkyy vielä aikuisenakin siittiöissä”, Karlsson sanoo.

Kun siittiö hedelmöittää naisen munasolun, geenien käyttäytymiseen liittyvät muutokset siirtyvät hedelmöittyneen munasolun ja siitä kasvavan sikiön biologiseen kehittymiseen.

Siittiöitä syntyy miehillä jatkuvasti. Naisilla taas kaikki munasoluaihiot ovat olemassa jo syntymässä.

”Tämä saattaisi viitata siihen, että juuri tästä syystä isien systeemit ovat herkempiä eri aikoina tapahtuville stressitekijöille kuin äitien. Äideillä ulkoiset tekijät eivät pääse ehkä niin vaikuttamaan munasolujen epigenetiikkaan.”

Epigenetiikka viittaa muutoksiin, joita stressin kaltaiset kokemukset ja muut ympäristötekijät jättävät geeneihin. Elämän aikana kertyneet ominaisuudet vaikuttavat siis periytyvän.

Hankittujen ominaisuuksien periytymistä esitti jo 1700- ja 1800-luvuilla elänyt biologi Jean-Baptiste Lamarck. Pitkään on kuitenkin ajateltu, että Lamarck oli väärässä. Epigenetiikan tuoreet löydökset osoittavat Lamarckin olleen oikeilla jäljillä.

”Tässä on jonkinlainen paradigman muutos. Niillä tapahtumilla, joita edellisellä sukupolvella on ollut, on jonkinlainen rooli seuraavan sukupolven kehityksessä.”

Sekä isän varhaislapsuuden stressi että äidin raskaudenaikainen stressi näyttäisi siis vaikuttavan jonkin verran lapsen kehitykseen. Kummankaan vaikutukset eivät kuitenkaan ole kovin isoja, Karlsson arvioi.

Seuraavaksi ryhmä aikoo tutkia miesten siittiöitä ja selvittää, saadaanko niistä tukea tuoreelle löydökselle.