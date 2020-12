Darwinin tärkeät muistivihkot katosivat jo 20 vuotta sitten – brittikirjasto myönsi vasta nyt, että ne on varastettu

Cambridgen yliopiston kirjasto kertoi vihdoin, että Charles Darwinin ensimmäiset hahmotelmat lajien muuttumisesta on varastettu.

Muistivihkojen tunnetuimmalla sivulla on Darwinin merkintä kesältä 1837.­

Pienet nahkakantiset muistivihot ovat selvästi nähneet jo parhaat päivänsä. Vihkosia on kaksi, ja niiden lehdille on koottu mietteitä ja piirroksia englanniksi vanhahtavalla käsialalla. Yhdellä sivulla on harakanvarpaita.

Muistivihkoja etsitään nyt kiivaasti. Brittiläisen Cambridgen yliopiston kirjaston mukaan niiden arvo on miljoonia puntia. Arvio on vain suuntaa antava ja perustuu siihen, paljonko niistä mahdollisesti maksettaisiin huutokaupassa.

Ruskea muistivihko B.­

Vihkot omisti vuosina 1809–1882 elänyt evoluution oppi-isä Charles Darwin. Hän raapusti vihkoihin mietteitään ja havaintojaan matkaltaan Beagle-laivalla Etelä-Amerikkaan 1830-luvulla.

Nuori Darwin oli silloin saanut geologin koulutuksen.

Charles Darwin 1830-luvulla.­

Cambridgen yliopiston kirjasto on luullut parin­kymmenen vuoden ajan, että muisti­kirjat ovat jossain kirjaston lukemat­tomista pahvi- ja vetolaati­koista.

Kirjat ja niiden laatikko katosivat toden­näköisesti kuitenkin jo syksyllä 2000. Ne haettiin syys­kuussa 2000 esille valo­kuvausta ja esittelyä varten erikois­kokoelmista. Kirjasto säilyttää niissä harvinai­simmat ja arvokkaimmat esineet.

Tammikuussa 2001 kirjasto totesi, että erikoiskokoelman yhtä sinistä laatikkoa ei ollut palautettu paikalleen. Laatikko on hieman kahta pientä muistivihkoa isompi.

Vasta nyt kirjasto myöntää, että vihkot on todennäköisesti varastettu ja niitä on alettu etsiä myös kirjaston ulkopuolelta.

Kirjasto ilmoitti katoamisesta viime viikolla 24. marraskuuta. Marraskuun 24. päivä on Britanniassa nimetty evoluutiopäiväksi, sillä Darwinin klassikkoteos Lajien synty julkaistiin 24. marraskuuta 1859.

Punakantinen muistivihko D.­

Kaikki Darwinin muistiinpanot ja kirjeet on toki digitoitu ja dokumentoitu. Tietoja ei siis ole menetetty.

Silti on noloa, että alkuperäiset muistiinpanot ovat kateissa.Niissä Darwin hahmotteli ensimmäistä kertaa, kuinka lajit voisivat ”muuttua” eri muotoihin. Vasta myöhemmin alettiin puhua evoluutiosta. Alkujaan myös se tarkoittaa muutosta tai kehityskulkua.

Ikävää on esimerkiksi, että alkuperäiset harakanvarpaat tai pieni oksisto ovat kateissa. Oksisto on kuvattu vain yhdellä sivulla muistikirjassa B.

Darwin piirsi sen kesällä 1837, vain 28-vuotiaana, pitkän matkansa jälkeen.

Haarautuvan oksiston yläpuolella on teksti: ”I think”, ”arvelen”. Piirros on ehkä ensimmäinen kirjattu evoluutiopuu. Historioitsijat tietävät hyvin, että Darwin sai idean evoluutiosta juuri Beaglen matkalla.

Beagle pysähteli monessa paikassa Etelä-Amerikassa.­

Hän julkaisi paremman piirroksen evoluutiopuusta myöhemmin, vasta Lajien synnyssä 1859.

Cambridgen yliopisto alkoi selvittää muistivihkojen kohtaloa toden teolla tämän vuoden alussa. Kirjaston koko Darwin-arkisto eli 189 arkistolaatikkoa tarkistettiin. Asiantuntijat ottivat myös sormenjälkiä. Vihkoja ei löytynyt.

”Muistikirjat – – on todennäköisesti varastettu”, kirjasto selitti lausunnossaan viime viikolla.

Varkaudesta on ilmoitettu paikalliselle Cambrigeshiren poliisille. Vihkot on nyt listattu esimerkiksi Interpolin varastettujen taideteosten Psyche-tietokantaan.

Nyt kirjaston johtaja Jessica Gardner pyytää apua suurelta yleisöltä. Nimettömätkin vinkit otetaan vastaan.

Garder arvioi, että kirjaston entisellä tai nykyisellä henkilökunnalla, tutkijoilla sekä kirjakauppojen työntekijöillä voisi myös olla tietoa vihkoista.

Muistivihkot ovat niin kuuluja, että niitä ei koskaan voida myydä avoimesti, muistutti Antikvaaristen kirjakauppiaiden kansainvälinen turvallisuusjohtaja Angus O'Neill.

Etsintä jatkuu kirjastossakin. Hyllykilometrien perusteella on arvioitu, että kattava haku voi kestää viisikin vuotta. Pelkästään erikoiskokoelmissa on hyllyjä noin 45 kilometriä.

Kaikkiaan Cambridgen yliopiston kirjastossa on arkistoja yli 210 kilometriä.

Gardner muistutti, että erikoisarkistot ovat nyt ilmastoiduissa ja suojatuissa huoneissa. Niihin pääsee vain erikoisluvalla, ja huoneita vartioivat myös kamerat.