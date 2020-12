GPT-3:sta voisi tulla tehokas työkalu monen alan töissä. Ensin on kuitenkin kehitettävä tehokkaita suodattimia, jotka estävät tekoälyä tuottamasta vihapuhetta.

GPT-3:n kehittäjät esittelivät tekoälyä arXiv-esijulkaisupalvelussa. Tekoälyltä on tentattu muun muassa Helsinki-tietämystä.­

Ylistävien sanojen lista on pitkä.

Vastaa jopa nopeammin kuin hakukone Google. Osaa keskustella luontevasti verkossa. Tuottaa sujuvaa tekstiä englanniksi aina proosasta runoihin.

Täyttää excel-taulukon ja lomakkeita tuosta vain. Tekee ja linkittää verkkosivut hetkessä. Tuottaa myös räätälöidyn tietokoneohjelman. Ja säveltää.

Ihmiseksi siis aika monipuolinen.

Paitsi että kaiken tuon taitaa edistynyt ja oppiva tekoäly, työnimeltään GPT-3. Sen kehitti kalifornialainen itsenäinen ohjelmistotalo OpenAI, joka saa rahoitusta Microsoftilta, Googlelta ja Facebookilta.

Tekoäly GPT-3:n taitoja on testattu viime heinäkuusta. Harvat ja valitut ovat saaneet kokeilla tekoälyn lähes valmista beetaversiota. Koekäyttäjät etsivät vielä ohjelmasta virheitä ja korjaavat niitä.

”Kuin koko ajan päivittyvä internet”, twiittasi yksi testaaja.

GPT-3:n vahvuus on jättimäinen sanojen varasto. Muistissa on tiettävästi yli tuhat miljardia englannin sanaa tai lausetta. Ne kaikki on poimittu internetissä julkaistusta aineistosta.

Näiden kielellisten mallien avulla GPT-3 pystyy tuottamaan englanniksi erilaisia tekstityyppejä. Muilla kielillä keskustelu ei ainakaan vielä suju. Koekäyttäjien mukaan tekoäly on hyvin ihmismäinen ja sujuva.

GPT-3 tuottaa myös proosaa ja eri tyylilajeja. Se kirjoitti artikkelin tekoälyyn liittyvistä peloista The Guardian -lehteen syyskuussa. Aiheen antoi toimituksen johto, ja tekoäly tuotti siitä nopeasti kahdeksan eri versiota. Jälki oli niin hyvää, että juttuja piti käsitellä vähemmän kuin ihmisten kirjoittamia artikkeleita.

GPT-3:sta voisikin tulla tehokas työkalu eri aloille aina toimistotyöläisistä taiteilijoihin.

” ”GPT-3 on riemastuttava mutta samalla myös pelottava.”

Oppivaksi ohjelmoitu tekoäly jäljittelee ihmisen hermoverkkoja.

Oppivan tekoälyn vahvuus on se, että se löytää samanlaisuuksia ja uusia piirteitä isoista aineistoista. Tällainen tekoäly esimerkiksi tunnistaa kasvoja Facebookista tai etsii kissan kuvia tuhansien kuvien joukosta.

Sama pätee kieleen ja kielen tyylien tunnistukseen. Ohjelman avulla voi tehdä esimerkiksi käännöksiä ja luoda hakukoneita.

Ohjelmoijien alkuperäinen ja ainoa tavoite oli ennustaa GPT-3:n avulla yhä paremmin, mitkä ovat seuraavia sanoja, kun ihminen tekee haun verkossa. Oppiva tekoäly toimii nyt juuri näin esimerkiksi Google-hakukoneen hakukentässä.

GPT-3 osasi kuitenkin paljon enemmän ja yllätti ohjelmoijatkin. Sen tietokanta on huomattavasti suurempi kuin aiempien tekoälyjen. Muistissa on noin kymmenkertaisesti sanallisia esimerkkejä verrattuna seuraavaksi parhaaseen tekoälyyn.

GPT-3 tunnistaa tekijöiden mukaan aineiston avulla 175 miljardia säätöarvoa tai muuttujaa. Se oppii jo muutamista esimerkeistä ja voi esimerkiksi tuottaa romanttisia novelleja loputtomiin.

” Tekoäly tuotti nopeasti rasistisia, seksistisiä tai muita ongelmallisia tekstejä.

Kehittelyssä kävi niin kuin oppivien tekoälyjen kanssa usein käy. Ohjelman kehittäjätkään eivät enää tiedä, mitä ison ja kerroksittaisen ohjelman hermoverkoissa oikein tapahtuu. Muuntelemalla ohjelman säätöarvoja tekoälystä voi kuitenkin saada jonkinlaisen käsityksen.

Tutkijat ja kokeilijat selvittelevät nyt, mitä kaikkea tämän tekoälyn avulla voidaan tehdä. Kaikkia ominaisuuksia ei ehkä vielä ole keksitty.

Kaupalliset sovellukset tulevat nähtävästi vuoden 2021 aikana. Microsoft esimerkiksi kertoi syyskuun lopulla, että sillä on pääsy GPT-3:n lähdekoodiin. Se on tärkeää, koska lähdekoodi on tietokoneohjelman listaus tekstin muodossa.

Uutta tekoälyä on kokeillut myös Arram Sabeti, San Franciscossa asuva ohjelmistojen kehittäjä ja taiteilija. Hän esittelee blogissaan, mihin hän on uutuutta kokeillut.

”Sain sen kirjoittamaan lauluja, tarinoita, tiedotteita. Se teki haastatteluja, esseitä ja käyttöoppaita. Minusta GPT-3 on riemastuttava mutta samalla myös pelottava.”

Tekoäly näyttää siis osaavan jalostaa internetistä poimittua tekstiä. Tuloksena on eräänlaisia elektronisia leikekirjoja, jotka on tuotettu miljoonista tekstikatkelmista. Sitten ohjelma liittää niitä yhteen upeasti, tulkitsee bostonilaisen MIT-yliopiston teknologiajulkaisu MIT Technology Review.

GPT-3 pystyy jopa matkimaan englanniksi tiettyjä kirjailijoita pelkän nimen perustella.

Yksi yllätys oli se, että GPT-3 osasi myös tuottaa verkko- tai mobiilisivun, kun se sai siihen työkalun. Ohjelmalle ei alun perin opetettu ohjelmien tekoa.

Tekoäly oppii hyvin nopeasti, ja tästä seuraa myös ongelmia. GPT-3 oppii vihapuhettakin pikavauhtia, osoitti Facebookin tekoälylaboratorion johtaja Jerome Pesenti koekäytössä. Hän twiittasi, että GPT-3 tuotti nopeasti rasistisia, seksistisiä tai muita ongelmallisia tekstejä, esimerkiksi terrorismista.

GPT-3:n kehittäjät tiesivät tämän. He varoittivat koekäyttäjiä tästä piirteestä jo artikkelissa, joka julkaistiin heinäkuussa arXiv-verkkopalvelussa.

Tekoälyyn kehitetään nyt erilaisia suodattimia, jotka estävät vihapuhetta. Tämä ongelma on ratkaistava ennen markkinoille tuloa. Muuten GPT-3:sta voisi tulla väline, jolla tuotetaan myös valheita – nopeasti, vakuuttavasti ja luotettavasti.

Vakuuttavuus tuli ilmi beetaversion kokeissa. Tekoäly tuotti blogia, ja koeryhmissä hyvin harva tajusi, että blogin oli tuottanut tekoäly, ei ihminen.

” Tekoälyltä puuttuu arkijärki.

Vaikka kehuja on satanut, kehitettävää riittää.

”GPT-3 tekee joskus typeriä virheitä”, OpenAI:n perustajiin kuuluva Sam Altman kirjoitti Twitterissä.

Tutkijat muistuttavat, että GPT-3:lla on lopulta vain hurja muisti ja ylivertainen tekniikka.

”Se on hyvin sujuva ja selväsanainen. Mutta se ei osaa suunnitella. Sillä ei näytä olevan päämääriä”, professori Mark Riedl sanoo The New York Times -lehden haastattelussa.

Tekoälyltä siis puuttuu arkijärki.