Rokoteaines on pakattu materiaaliin, joka on herkkä lämmön vaikutukselle.

Kuiva- eli hiilihappojäätä tarvitaan Pfizerin ja Biontechin rokotteen säilytykseen. Kuva on kuivajäätehtaasta Yhdysvaltain Baltimoresta.­

Britanniassa jo käyttöluvan saaneen Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen hankaluus on, että se pitää säilyttää huippukylmässä –70 celsiusasteen lämpötilassa. Ennen kuin rokotetta ruvetaan pistämään ihmisiin, se selviää jääkaapissa viisi päivää.

On kaksi syytä siihen, että rokotteen pitkäaikaissäilytys vaatii hyytävää lämpötilaa, joka lyö laudalta Etelämantereen pakkaset. Siellä lämpötila laskee talvisin keskimäärin –60 asteeseen.

Kylmyys suojaa rokotteen sisällä olevaa viruksen perimäainesta – niin sanottua lähetti-rna:ta – ja kapselia, johon aines on pakattu.

Rokotteen perustana oleva rna sisältää ohjeet koronaviruksen piikkiproteiiniin. Kun rna pääsee ihmisen solun sisään, solu alkaa valmistaa piikkiproteiinia pinnalleen. Immuunijärjestelmä huomaa tämän piikkiproteiinin ja ryhtyy puolestaan tehtailemaan sitä torjuvia vasta-aineita.

Rna on helppo uhri erilaisille entsyymeille, jotka voivat pilkkoa sitä. Kylmässä tällaiset tuhoisat kemialliset reaktiot hidastuvat.

Piikkiproteiinin helposti hajoavat valmistusohjeet on pakattu kapseliin, jolla on myös omat säilyvyyshaasteensa. Kapseli on niin sanottu lipidinanopartikkeli tai liposomi, käytännössä rasvapallero.

”Erilaisia liposomeja on lukuisia koko bioteknologia täynnä. Niitä on kehitetty parikymmentä vuotta lääkkeiden, dna:n ja rna:n kantajina, ja niistä on paljon erilaisia versioita”, kertoo akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta.

Ylä-Herttuala kollegoineen valmistelee suomalaista koronavirusrokotetta. Hän on vuosien ajan kehittänyt niin sanottuja viruskuljettimia, jotka toimittavat lääkkeitä kohteeseen elimistössä.

Liposomivalmisteet eivät hänen mukaansa kestä lämpöä.

”Rasvapallerot ovat ymmärrettävästi herkkiä liittymään toisiinsa ja kokkaroitumaan.”

Voi kuitenkin olla, että todellisuudessa Pfizerin ja Biontechin rokote selviäisi leudommassakin lämpötilassa.

Yhdysvaltalainen Moderna ja saksalainen Curevac käyttävät samanlaista valmistustekniikkaa, ja kaikkiin kolmeen rokotteeseen liposomit toimittaa New Scientist -lehden mukaan sama kanadalainen yritys.

Yhtäläisyyksistä huolimatta Moderna ilmoittaa rokotteen säilyvän –20 asteessa, ja Curevacin tuotteelle riittää jääkaappilämpötila kolmen kuukauden säilytykseen.

Kanadalaisyrityksen toimitusjohtaja sanoo New Scientistissa, ettei ole ehditty tutkia tarpeeksi, kuinka hyvin liposomit lopulta kestäisivät korkeampia lämpötiloja.

Yhtiöt eivät ole kertoneet yksityiskohtia siitä, miten niiden tuotteet on valmistettu. Modernan tiedottaja kuitenkin kertoi yhdysvaltalaiselle NPR-radiokanavalle, että yhtiö on voinut saavuttaa –20 asteen säilytyslämpötilan juuri tietynlaisella lipidinanopartikkelilla.

Pfizer ja Biontech ovat kehittäneet rokotteiden kuljetukseen erityisiä kylmälaatikoita, joiden sisälämpötilaa voidaan seurata anturien avulla. Vaaditussa kylmyydessä sisältö pidetään hiilihappojäällä.